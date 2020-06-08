Энергетика
Lenta.ruСаудовская Аравия решила увеличить добычу нефти
В июне Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ дополнительно, помимо квот, взятых в рамках сделки ОПЕК+, решили снизить добычу на 1,18 миллиона баррелей. Таким образом страны хотели добиться стабилизации цен на нефть и повышения стоимости сырья.
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Стали известны итоги торгов по нефтяным акциям стран Персидского залива
ИА Красная Весна07 июня в 18:32
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 01:26, Ашберн
Происшествия
Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы
Коммерсантъ вчера в 16:16
Здоровье
Минздрав изменит правила медосвидетельствования для водителей
В России могут измениться правила медосвидетельствования для водителей.
Деловое.ТВ 06 июня в 02:36
Происшествия
Главаря «Ку-Клукс-Клана» задержали в США за наезд на протестующих
Власти округа Энрико, штат Виргиния, задержали главаря праворадикальной организации "Ку-клукс-клан" за наезд на протестующих, ему предъявили обвинения, сообщает местное издание Henrico Citizen.
РИА Новости 00:55
Политика
В России появится федеральный регистр сведений о населении
В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
Российская газета вчера в 08:46
Общество
Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, у которого ранее подтвердили коронавирусную инфекцию, госпитализирован с пневмонией.
RT на русском 00:57
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
На Первом канале прокомментировали показ фильма «Брат — 2» Алексея Балабанова, финальные титры которого были заменены видео с акций протестов в США.
Городовой вчера в 07:20
Общество
В Москве отменили режим самоизоляции и цифровые пропуска
Со вторника в столице отменяются два самых основных и долго существовавших ограничения: режим самоизоляции и пропускной режим.
РИА Новости вчера в 17:24
Происшествия
Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости 07 июня в 11:52
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной опроверг слухи о разводе
В прошлом месяце стало известно, что певица Полина Гагарина разошлась со своим супругом звездным фотографом Дмитрием Исхаковым.
Наша версия вчера в 07:16
Общество
В ВОЗ напомнили о сохранении угрозы после снятия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене с 9 июня режима самоизоляции и системы электронных пропусков — москвичи смогут свободно выходить на улицы, в том числе и пожилые люди.
РБК вчера в 15:35
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Культура
Звезда «Гарри Поттера» ответил Джоан Роулинг после ее слов о трансгендерах
Британский актер Дэниел Рэдклифф ответил автору книг о Гарри Поттере после ее твита о трансгендерных женщинах.
Lenta.ru вчера в 23:26
Общество
Половина россиян рискует быть уволенными
Почти половина работающих россиян рискуют быть уволенными, отправится в вынужденный отпуск или столкнуться с уменьшением и задержками зарплаты, предупреждают специалисты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Ридус вчера в 17:23
Игры
Презентация игр для PlayStation 5 пройдёт 11 июня
The GEEK вчера в 12:30
Политика
Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
Известия вчера в 13:29
Общество
В Благовещенске объявили режим ЧС из-за дождя
Власти Благовещенска ввели в городе режим ЧС из-за последствий сильного ливня, во время которого выпала почти месячная норма осадков.
РБК вчера в 23:33
Общество
В Думе разработали законопроект о почасовой оплате труда
В Госдуме подготовлен законопроект об установлении нижней границы почасовой оплаты труда для граждан, работающих по срочным договорам и в неполный рабочий день.
Газета.Ru вчера в 06:33
Единоборства
Макгрегор назвал причину завершения карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор озвучил причину завершения спортивной карьеры.
РИА Новости 07 июня в 09:04
Общество
Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России
На всей территории Центрального федерального округа 8 –12 июня ожидается жаркая погода со средней суточной температурой на 4–6 градусов выше нормы, максимальная температура воздуха днем составит 31 градус, а на юге округа — до 35 градусов.
Известия вчера в 21:01
Политика
Пушков высмеял американского историка из-за слов о России
Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
Известия 00:16
Происшествия
Алексей Дюмин высказался о смерти пациента новомосковской больницы
Напомним, 43-летний Константин Красиков, в молодости воевавший в Чечне в составе разведроты под командованием легендарного Алексея Ефентьева - майора с позывным «Гюрза», обратился за помощью в новомосковскую больницу.
Тульские новости вчера в 12:31
Путешествия
Отдых в России может подорожать почти на треть
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов заявил, что из-за последствий пандемии коронавируса туристическая отрасль страны восстановится не ранее 2022 года, а цены на отдых могут возрасти примерно на 30%, передает газета "Известия".
Газета.Ru вчера в 22:51
Общество
В июне изменится график выплат пенсий из-за праздников
Что касается 24 июня, большинство пенсионеров объявленный выходной день никак не затронет, поскольку в регионах пенсию заканчивают выдавать 23 числа.
Оka.fm 06 июня в 01:00
Происшествия
Скончались ещё два новосибирца с коронавирусом — оперштаб
Всего в Новосибирской области официально зарегистрированы 3752 пациента с коронавирусом (из них 251 — дети), 1455 человек выздоровели, 44 скончались.
REGNUM вчера в 23:08
Экономика
В России для пенсионеров готовят две новые льготы
Всем российским пенсионерам готовят сразу две новые льготы. Об их появлении стало известно из законопроектов, которые поступили в Госдуму.
ФедералПресс вчера в 22:24
Происшествия
В Пермском крае пропала двухлетняя девочка
Девочка в возрасте двух лет ушла из дома в Пермском крае в неизвестном направлении.
ТАСС вчера в 18:41
Политика
Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции
"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета вчера в 06:24
Политика
КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
Северокорейские военные перестали отвечать на звонки по военной линии связи, сообщил агентству Рёнхап представитель министерства обороны Республики Корея.
РИА Новости вчера в 23:37