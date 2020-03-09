Энергетика

МР7.руМР7.руСаудовская Аравия опровергла войну цен с Россией на рынке нефти

Саудовская Аравия опровергла сообщения, что она объявила России ценовую войну на рынке нефти, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПЕК. «Мы в Саудовской Аравии не намерены вести никаких войн с Россией», — сказал представитель королевства в организации.
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Источник: Саудовская Аравия не планирует вести ценовую войну с Россией на рынке нефти

Саудовская Аравия не объявляла России ценовую войну и считает Россию важнейшим партнером на рынке нефти. Об этом ТАСС сказал источник в ОПЕК.
ТАСС07:40

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ТАСС: Саудовская Аравия отрицает планы вести ценовую войну с Россией

Коммерсантъ10:43

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Газета.Ru08:03

СМИ узнали о позиции Саудовской Аравии после распада сделки ОПЕК+

Известия08:16

В Саудовской Аравии отвергли намерение вести «ценовую войну» с Россией

Взгляд.ру08:13

Источник: Эр-Рияд не намерен вести войну на рынке нефти против России

RT на русском08:16

Саудовская Аравия ответила на обвинения в начале ценовой войны с Россией

Lenta.ru07:58

Источник: Саудовская Аравия не планирует вести ценовую войну с Россией на рынке нефти

ТАСС07:40
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В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
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