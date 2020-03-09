Энергетика
МР7.руСаудовская Аравия опровергла войну цен с Россией на рынке нефти
Саудовская Аравия опровергла сообщения, что она объявила России ценовую войну на рынке нефти, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПЕК. «Мы в Саудовской Аравии не намерены вести никаких войн с Россией», — сказал представитель королевства в организации.
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Саудовская Аравия не объявляла России ценовую войну и считает Россию важнейшим партнером на рынке нефти. Об этом ТАСС сказал источник в ОПЕК.ТАСС07:40
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