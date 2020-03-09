Саудовская Аравия не объявляла России ценовую войну и считает Россию важнейшим партнером на рынке нефти. Об этом ТАСС сказал источник в ОПЕК.

с чего всё началось

Саудовская Аравия опровергла сообщения, что она объявила России ценовую войну на рынке нефти, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПЕК. «Мы в Саудовской Аравии не намерены вести никаких войн с Россией», — сказал представитель королевства в организации.

Саудовская Аравия опровергла войну цен с Россией на рынке нефти

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