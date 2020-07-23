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Lenta.ru
Lenta.ru

Саудовская Аравия осталась ни с чем после ценовой войны с Россией

Саудовская Аравия не получила никакой финансовой выгоды после окончания ценовой войны с Россией, оставшись ни с чем.В источнике
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Lenta.ru

Саудовская Аравия осталась ни с чем после ценовой войны с Россией

Lenta.ru13:28
Profinance.ru

Саудовская Аравия ничего не выиграла в ценовой войне с Россией

Profinance.ru08:59
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Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума
REGNUMвчера в 15:47
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Путин обсудил с Трампом контроль над вооружениями

«Президент Трамп вновь выразил надежду на то, что трехсторонней гонки вооружений между Китаем, Россией и США удастся избежать, а также заявил о том, что ожидает прогресса от предстоящей встречи по контролю над вооружениями в Вене»,— сообщил в Twitter официальный представитель Белого дома Джадд Дир.
Коммерсантъ13:08
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В Австрии осудили чеченца за терроризм и атаки на российских военных

Земельный суд Вены осудил на 10 лет выходца из Чечни и боевика террористической организации «Имарат Кавказ» (запрещена в России) в подготовке нападения на российских военных, повлекшего смерть четырех человек.
Lenta.ru14:07

Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет

Солнцевский суд Москвы приговорил трёх фигурантов дела о гибели в авиакатастрофе в столичном аэропорту Внуково главы французской нефтегазовой компании Total Кристофа де Маржери к заключению на срок от 5 до 6 лет.
RT на русском14:04
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Зеленский требует расшифровки каждого пункта Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "прорывные" договоренности по мирному урегулированию в Донбассе, достигнутые накануне на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию (ТКГ), требуют дополнительного одобрения.
Газета.Ru14:01
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