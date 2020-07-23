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Lenta.ru
Lenta.ru

Саудовская Аравия осталась ни с чем после ценовой войны с Россией

Саудовская Аравия не получила никакой финансовой выгоды после окончания ценовой войны с Россией, оставшись ни с чем.В источнике
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Рамблер

Саудиты остались ни с чем после ценовой войны с Россией

Рамблер14:06
Lenta.ru

Саудовская Аравия осталась ни с чем после ценовой войны с Россией

Lenta.ru13:28
Profinance.ru

Саудовская Аравия ничего не выиграла в ценовой войне с Россией

Profinance.ru08:59
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Глава ВОЗ напомнил о «вопросах жизни и смерти» из-за коронавируса

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 изменила привычный образ жизни миллиардов людей по всему миру, заявил на пресс-конференции 23 июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.
РБК12:17
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Путин обсудил с Трампом контроль над вооружениями

«Президент Трамп вновь выразил надежду на то, что трехсторонней гонки вооружений между Китаем, Россией и США удастся избежать, а также заявил о том, что ожидает прогресса от предстоящей встречи по контролю над вооружениями в Вене»,— сообщил в Twitter официальный представитель Белого дома Джадд Дир.
Коммерсантъ13:08
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Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUMвчера в 15:47
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