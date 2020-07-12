Энергетика

Lenta.ruLenta.ruСаудовская Аравия отказалась увеличивать продажу нефти

Лидер ОПЕК отказался увеличивать продажу, поскольку хочет пустить лишние баррели на внутренние нужды, чтобы закрыть растущую потребность в электроэнергии. Саудовская Аравия традиционно потребляет больше нефти в летние месяцы — около 550 тысяч баррелей в сутки.
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Дефицит американского бюджета за июнь текущего года превысил $864 млрд, следует из распространенных в понедельник данных Минфина США.
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Как сообщает РБК, псковская журналистка, осужденная в России по обвинению в оправдании терроризма, стала лауреатом Международной премии свободы прессы 2020 года.
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Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
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Общество

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Журналист Юрий Дудь призвал к «честному и открытому суду» по делу бывшего журналиста, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене.
Lenta.ru 17:46
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«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона

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Общество

ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову

Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
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Общество

Минтруд пояснил порядок выплат компенсаций за «удаленку»

Минтруд разъяснил порядок оплаты сверхурочной работы на удаленке, а также пояснил, что вопросы о компенсациях для сотрудников за потраченную электроэнергию и использование личного оборудования будут решаться в соответствии с актами организаций и трудовыми договорами.
Газета.Ru 16:46
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В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
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США отвергли претензии Китая на часть Южно-Китайского моря

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы, на 3% с 1 октября 2020 года.
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