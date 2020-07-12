Энергетика
Lenta.ruСаудовская Аравия отказалась увеличивать продажу нефти
Лидер ОПЕК отказался увеличивать продажу, поскольку хочет пустить лишние баррели на внутренние нужды, чтобы закрыть растущую потребность в электроэнергии. Саудовская Аравия традиционно потребляет больше нефти в летние месяцы — около 550 тысяч баррелей в сутки.
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Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
Экономика
Биржевые индексы в Нью-Йорке менялись разнонаправленно
Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к завершению торгов в понедельник изменились разнонаправленно.
ТАСС 16:42
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 13 млн человек
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 3 млн, по данным Университета Джонса Хопкинса на 0.45 мск, в мире заболели COVID-19 3 006 764 человека.
Ведомости 18:12
Происшествия
Суд продлил арест для бывшего помощника Фургала в Госдуме
Басманный суд Москвы продлил срок ареста для Андрея Карепова — бывшего помощника главы Хабаровского края Сергея Фургала в Госдуме.
РБК 15:02
Экономика
Дефицит бюджета США за июнь достиг рекордного показателя
Дефицит американского бюджета за июнь текущего года превысил $864 млрд, следует из распространенных в понедельник данных Минфина США.
ТАСС 15:22
Кино
Sony отложила экранизацию Monster Hunter до 2021 года
Слухи о выходи новой части ходят уже 8 лет, однако официально о том, что проект состоится — было объявлено в 2016 годк, и теперь фанатам остается лишь дождаться релиза игры.
News-24.ru 06:16
Кино
Братья Андреасян получили иск на 50 млн за провальный фильм «Кома»
Продюсеры Сарик и Гевонд Андреасян получили иск на 50 млн рублей после провала фильма «Кома», не окупившегося в кинопрокате.
iReactor 07:00
Политика
Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края
Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев подверг критике работу руководства Хабаровского края.
Газета.Ru 05:25
Общество
Прокопьева стала лауреатом Международной премии свободы прессы
Как сообщает РБК, псковская журналистка, осужденная в России по обвинению в оправдании терроризма, стала лауреатом Международной премии свободы прессы 2020 года.
BFM.ru 14:49
Общество
В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире
Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русском 13:47
Общество
Дудь призвал к «честному и открытому суду» по делу Сафронова
Журналист Юрий Дудь призвал к «честному и открытому суду» по делу бывшего журналиста, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене.
Lenta.ru 17:46
Политика
Рада может отсрочить переход русских школ на украинский язык
Речь идет о законопроекте № 2362, в котором предлагается, чтобы переход для школ с русским языком обучения на новые учебные планы, которые предусматривают большую долю преподавания на украинском, был отложен до 1 сентября 2023 года.
Евразия Daily 08:30
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона
НАК "Нафтогаз Украины" заявляет об угрозе срыва отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
РИА Новости 15:15
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
Общество
Минтруд пояснил порядок выплат компенсаций за «удаленку»
Минтруд разъяснил порядок оплаты сверхурочной работы на удаленке, а также пояснил, что вопросы о компенсациях для сотрудников за потраченную электроэнергию и использование личного оборудования будут решаться в соответствии с актами организаций и трудовыми договорами.
Газета.Ru 16:46
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 17:34
Кино
Том Холланд показал «подготовку» к съемкам экранизации Uncharted
Киноафиша России 04:16
Армия и оружие
Минобороны РФ усилит защиту Урала и Поволжья ракетными системами С-400
Piter.tv 05:27
Политика
США отвергли претензии Китая на часть Южно-Китайского моря
Вашингтон, 14 июля 2020, 00:42 — REGNUM Соединённые Штаты считают незаконными претензии Китая по части территорий в Южно-Китайском море, заявил 13 июля журналистам госсекретарь Майкл Помпео.
REGNUM 17:42
Игры
В Civilization VI появится Эфиопия и тайные общества
Goroday.ru 17:46
Общество
Turkish Airlines намерена начать летать в Россию с 1 августа
Турецкий авиаперевозчик компания Turkish Airlines начнёт совершать полёты в шесть российских городов с 1 августа.
RT на русском 13:20
Футбол
Манчестер Юнайтед — Саутгемптон 2:2
Чемпионат 16:59
Политика
Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы, на 3% с 1 октября 2020 года.
ТАСС 12:58
Происшествия
Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки
Российская газета 11:21
Футбол
«Реал» обыграл «Гранаду» в чемпионате Испании
"Реал" обыграл "Гранаду" в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу.
РИА Новости 18:05
Политика
Кулеба назвал неприемлемым закрепление статуса Донбасса в конституции
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что закрепление статуса Донбасса в конституции недопустимо, однако Киев готов рассматривать увеличение полномочий районов Донецкой и Луганской областей.
Невские Новости 13:21
Политика
Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма
Путин и Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM Путин и Эрдоган высказали свои мнения относительно перспективы возобновления туристических обменов между двумя странами по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации.
REGNUM 10:31
Гаджеты
NVIDIA сняла с производства топовые видеокарты RTX
Китайские источники сообщили, что NVIDIA сняла с производства топовые видеокарты RTX.
Ferra вчера в 10:31
Космос
Рогозин оценил идею полётов российских космонавтов на кораблях Маска
RT на русском 15:07
Автоспорт
Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой
Российский пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят заявил, что в ситуации, связанной с решением некоторых гонщиков, включая его, повторно не преклонять колено перед гонкой в поддержку движения по борьбе с расизмом, нет драматизма.
Rambler News Service 09:52