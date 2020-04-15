Энергетика

Lenta.ruLenta.ruСаудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters.
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с чего всё началось
Эксперты полагают, что такие меры можно рассматривать как часть постоянных усилий королевства по увеличению своей доли на рынке, сообщает
 агентство Reuters.
News.ru08:01

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В Saudi Aramco опровергли данные о предоставлении отсрочек по нефтяным платежам

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Саудиты сделали новый ход в «нефтяной войне» с Россией

Национальная служба новостей11:37

Саудовская Аравия нашла способ вытеснить Россию с рынка

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Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны

Lenta.ru13:57
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Комментарии

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Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез

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Министры обороны НАТО обсудили действия в условиях пандемии

Министры обороны НАТО на видеоконференции рассмотрели ответ альянса на пандемию коронавируса COVID-19 и согласовали свои последующие шаги.
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Образовавшиеся на въездах в Москву пробки показали на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлены пробки, образовавшиеся на въездах в Москву после введения цифровых пропусков.
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В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
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В Минздраве дали прогноз по спаду эпидемии коронавируса в Москве

По состоянию на 15 апреля, в России заразились коронавирусом более 24 тысяч человек.
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Польховский: действующие тренеры сборной России работают до 31 мая

Действующие тренеры сборной России продолжат свою работу до 31 мая согласно заключенным контрактам, новый тренерский штаб начнет работу с 1 июня, заявил РИА Новости вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский.
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Четыре новых случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили у жителей Удмуртии 15 апреля.
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Apple представила бюджетный iPhone SE

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Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников

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Путин заявил о падении розничной торговли на 35%

По словам Путина, падение розничной торговли на фоне распространения коронавируса в России составило 35%.
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Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
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Энергетика

Нефть Urals упала в цене ниже 17 долларов за баррель

Стоимость отечественной нефти Urals с поставкой в Европу опустилась ниже 17 долларов за баррель.
Компания 08:20
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В Тверской области отправили в отставку министра здравоохранения

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Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные торгов.
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«Новая газета» удалила возмутившую Кадырова статью

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ВОЗ: эффективность БЦЖ против коронавируса не доказана

В научном письме Всемирной организации здравоохранения отмечается, что влияние вакцины БЦЖ, которая используется для профилактики туберкулеза, на заболеваемость коронавирусом не доказана.
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Анджелина Джоли выступила с заявлением о коронавирусе в прямом эфире

Американская актриса Анджелина Джоли впервые обратилась с посланием к человечеству по поводу пандемии коронавируса.
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Медики назвали ранние признаки тяжелой формы коронавируса

Ученые назвали ранние признаки тяжёлой формы коронавируса.
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Давид Манукян оценил секс с Ольгой Бузовой

Люди, присутствующие на съёмочной площадке, поддержали ведущего. Они попросили оценить его сексуальную жизнь с певицей Ольгой Бузовой.
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Общество

Коронавирус зафиксирован в 20 районах Нижегородской области

Коронавирусная инфекция официально подтверждена у жителей 20 районов и городских округов Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
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Общество

В Минтруде назвали количество безработных в России

Глава российского Минтруда Антон Котяков заявил, что число безработных граждан в России с начала года увеличилось на 44 тыс. человек.
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В небе над Благовещенском столкнулись звезды

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Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.
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Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

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В Москве может появиться станция метро «Маршала Конева»

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На Украине возле больницы произошёл взрыв

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Российская туристическая отрасль из-за коронавируса COVID-19 недополучит, по предварительным данным, около 1,5 трлн руб. доходов в первом полугодии 2020 года, следует из письма руководителя Ростуризма Зарины Догузовой вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.
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