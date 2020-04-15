Энергетика
Lenta.ruСаудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters.
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с чего всё началось
Эксперты полагают, что такие меры можно рассматривать как часть постоянных усилий королевства по увеличению своей доли на рынке, сообщает агентство Reuters.News.ru08:01
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Комментарии
Политика
Путин сегодня вновь выступит с обращением
Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:20
Общество
Меркель объявила о частичном снятии карантина в Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о частичном снятии карантинных мер со следующей недели.
РБК 14:27
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез
Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47
Армия и оружие
Министры обороны НАТО обсудили действия в условиях пандемии
Министры обороны НАТО на видеоконференции рассмотрели ответ альянса на пандемию коронавируса COVID-19 и согласовали свои последующие шаги.
RT на русском 14:24
Транспорт
Образовавшиеся на въездах в Москву пробки показали на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлены пробки, образовавшиеся на въездах в Москву после введения цифровых пропусков.
Мослента 04:07
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК 13:01
Происшествия
Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в жилом доме в Москве
Полиция задержала мужчину, ранившего соседа по подъезду на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 14:50
Общество
В Минздраве дали прогноз по спаду эпидемии коронавируса в Москве
По состоянию на 15 апреля, в России заразились коронавирусом более 24 тысяч человек.
Lenta.ru 10:33
Биатлон
Польховский: действующие тренеры сборной России работают до 31 мая
Действующие тренеры сборной России продолжат свою работу до 31 мая согласно заключенным контрактам, новый тренерский штаб начнет работу с 1 июня, заявил РИА Новости вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский.
РИА Новости 04:35
Общество
Четыре новых случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии
Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили у жителей Удмуртии 15 апреля.
ИА Удмуртия 11:18
Гаджеты
Apple представила бюджетный iPhone SE
Газета.Ru 12:50
Общество
Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников
Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
РБК 09:00
Экономика
Путин заявил о падении розничной торговли на 35%
По словам Путина, падение розничной торговли на фоне распространения коронавируса в России составило 35%.
Инфо24 вчера в 06:58
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
Энергетика
Нефть Urals упала в цене ниже 17 долларов за баррель
Стоимость отечественной нефти Urals с поставкой в Европу опустилась ниже 17 долларов за баррель.
Компания 08:20
Общество
В Тверской области отправили в отставку министра здравоохранения
Уволены со своих постов Министр здравоохранения Тверской области Максим Максимов и начальник Главного управления региональной безопасности Тверской области Василий Попенко.
ГТРК Тверь 13:10
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов
Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Общество
«Новая газета» удалила возмутившую Кадырова статью
Генпрокуратура посчитала, что статья Милашиной, возмутившая главу Чечни Рамзана Кадырова, «Смерть от коронавируса — меньшее зло» содержит недостоверную информацию, которая распространяется под видом достоверных сведений и создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности.
Lenta.ru 14:41
Наука
ВОЗ: эффективность БЦЖ против коронавируса не доказана
В научном письме Всемирной организации здравоохранения отмечается, что влияние вакцины БЦЖ, которая используется для профилактики туберкулеза, на заболеваемость коронавирусом не доказана.
Наша версия вчера в 01:35
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли выступила с заявлением о коронавирусе в прямом эфире
Американская актриса Анджелина Джоли впервые обратилась с посланием к человечеству по поводу пандемии коронавируса.
Народные новости 07:32
Здоровье
Медики назвали ранние признаки тяжелой формы коронавируса
Ученые назвали ранние признаки тяжёлой формы коронавируса.
ToDay News Ufa 04:04
Шоу-бизнес
Давид Манукян оценил секс с Ольгой Бузовой
Люди, присутствующие на съёмочной площадке, поддержали ведущего. Они попросили оценить его сексуальную жизнь с певицей Ольгой Бузовой.
News.ru 13:09
Общество
Коронавирус зафиксирован в 20 районах Нижегородской области
Коронавирусная инфекция официально подтверждена у жителей 20 районов и городских округов Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н 05:35
Общество
В Минтруде назвали количество безработных в России
Глава российского Минтруда Антон Котяков заявил, что число безработных граждан в России с начала года увеличилось на 44 тыс. человек.
Газета.Ru 09:52
Космос
В небе над Благовещенском столкнулись звезды
Робот-телескоп, установленный в Благовещенском педуниверситете, в День космонавтики зафиксировал очень мощное взрывоподобное явление.
Российская газета 13 апреля в 03:14
Экономика
Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты
Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.
РБК 01:42
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Политика
В Москве может появиться станция метро «Маршала Конева»
Общественный совет при Минобороны РФ предложил переименовать станцию московского метро «Пражская» в станцию «Маршала Конева».
Московский Комсомолец вчера в 12:19
Экономика
Российская туротрасль недополучит 1,5 трлн рублей из-за коронавируса
Российская туристическая отрасль из-за коронавируса COVID-19 недополучит, по предварительным данным, около 1,5 трлн руб. доходов в первом полугодии 2020 года, следует из письма руководителя Ростуризма Зарины Догузовой вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.
Коммерсантъ 14:16