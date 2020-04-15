с чего всё началось

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters.

Политика Путин сегодня вновь выступит с обращением Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 3,2K

Шоу-бизнес Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз. 12

Армия и оружие Министры обороны НАТО обсудили действия в условиях пандемии Министры обороны НАТО на видеоконференции рассмотрели ответ альянса на пандемию коронавируса COVID-19 и согласовали свои последующие шаги.

Политика В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату. 438

Происшествия Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в жилом доме в Москве Полиция задержала мужчину, ранившего соседа по подъезду на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Биатлон Польховский: действующие тренеры сборной России работают до 31 мая Действующие тренеры сборной России продолжат свою работу до 31 мая согласно заключенным контрактам, новый тренерский штаб начнет работу с 1 июня, заявил РИА Новости вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский.

Общество Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си. 402

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 3,1K

Общество В Тверской области отправили в отставку министра здравоохранения Уволены со своих постов Министр здравоохранения Тверской области Максим Максимов и начальник Главного управления региональной безопасности Тверской области Василий Попенко. 2

Общество «Новая газета» удалила возмутившую Кадырова статью Генпрокуратура посчитала, что статья Милашиной, возмутившая главу Чечни Рамзана Кадырова, «Смерть от коронавируса — меньшее зло» содержит недостоверную информацию, которая распространяется под видом достоверных сведений и создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности. 91

Наука ВОЗ: эффективность БЦЖ против коронавируса не доказана В научном письме Всемирной организации здравоохранения отмечается, что влияние вакцины БЦЖ, которая используется для профилактики туберкулеза, на заболеваемость коронавирусом не доказана.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли выступила с заявлением о коронавирусе в прямом эфире Американская актриса Анджелина Джоли впервые обратилась с посланием к человечеству по поводу пандемии коронавируса.

Общество Коронавирус зафиксирован в 20 районах Нижегородской области Коронавирусная инфекция официально подтверждена у жителей 20 районов и городских округов Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. 72

Общество В Минтруде назвали количество безработных в России Глава российского Минтруда Антон Котяков заявил, что число безработных граждан в России с начала года увеличилось на 44 тыс. человек. 139

Космос В небе над Благовещенском столкнулись звезды Робот-телескоп, установленный в Благовещенском педуниверситете, в День космонавтики зафиксировал очень мощное взрывоподобное явление.

Экономика Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции. 89