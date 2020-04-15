Энергетика
Lenta.ruСаудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters.
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Эксперты полагают, что такие меры можно рассматривать как часть постоянных усилий королевства по увеличению своей доли на рынке, сообщает агентство Reuters.News.ru08:01
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Комментарии
Шоу-бизнес
19-летний сын Кирилла Андреева женился
Paparazzi.ru 15:01
Происшествия
СК возбудил дело в отношении владикавказца из-за фейка о коронавирусе
Управление Следственного комитета России в Республике Северная Осетия — Алания возбудило уголовное дело в отношении жителя Владикавказа из-за распространения ложной информации о коронавирусной инфекции.
Известия 15:23
Космос
При старте ракеты-носителя «Союз» сорвало несколько бетонных плит
Во время старта ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-16" на пусковом комплексе сорвало что-то похожее на бетонные плиты.
Вести.Ru 11:41
Игры
Слухи: инсайдер показал модель Принца Персии из ремейка трилогии «Пески времени»
Согласно информации DenseEquation, Ubisoft представит ремейки всех трёх игр из трилогии «Пески времени» (не только Prince of Persia: The Sands of Time) в рамках собственной цифровой презентации.
3DNews 04:14
Происшествия
В Москве задержан стрелок с Окской улицы
Сотрудники полиции сумели задержать 47-летнего мужчину, открывшего стрельбу в своей квартире на юго-востоке Москвы.
Российская газета 15:31
Экономика
Путин перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса
Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 12:53
Происшествия
Умер пенсионер с коронавирусом из Вяземского дома престарелых
Мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в среду в Вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов, где, предположительно, один из сотрудников заразил более 80 проживающих и работников.
ТАСС 13:05
Политика
Зюганов предложил отменить проценты по кредитам во время пандемии
Ранее на встрече президент РФ Владимир Путин заявил, что не менее 75% объема зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями "Внешэкономбанка".
РИА Новости 15:19
Общество
В Москве аннулируют около миллиона цифровых пропусков
В столице за сутки для передвижения по городу на личном или общественном транспорте оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков.
Вести.Ru вчера в 06:11
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю Пугачеву в ее 71-й день рождения
Во вторник 15 апреля Алле Пугачевой исполнился 71 год.
Слово и Дело 12:10
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
Семь человек с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус умерли в Москве, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 15:46
Наука
Физиология птерозавров поможет создать новые летные технологии
Популярная механика 11:36
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль 06:08
Политика
В Москве допустили продление ограничительных мер
Ограничительные меры в Москве, связанные с коронавирусом, могут быть продлены.
Lenta.ru 15:06
Общество
Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников
Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
РБК 09:00
Общество
«Новая газета» удалила возмутившую Кадырова статью
Генпрокуратура посчитала, что статья Милашиной, возмутившая главу Чечни Рамзана Кадырова, «Смерть от коронавируса — меньшее зло» содержит недостоверную информацию, которая распространяется под видом достоверных сведений и создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности.
Lenta.ru 14:41
Футбол
«Челси» решил продать Канте в межсезонье
Лондонский "Челси" принял решение о продаже французского центрального полузащитника Нголо Канте, не вписывающегося в схемы главного тренера английской команды Фрэнка Лэмпарда.
ProstoProSport вчера в 23:58
Армия и оружие
Группа боевиков, которых готовили на базе США, сдалась сирийской армии
Двадцать семь боевиков, сдавшихся сирийским военным, сообщили, что прошли подготовку на американской военной базе в районе лагеря "Рукбан", заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
РИА Новости 15:04
Общество
У 668 моряков с авианосца Charles de Gaulle выявили коронавирус
RT на русском 14:51
Игры
Создатели GTA больше не работают по 100 часов в неделю
Напомним, что Rockstar Games оказалась в центре скандала после того, как соучредитель компании Дэн Хаузер заявил в октябре 2018 года журналистам, что разработчики Red Dead Redemption 2 работают по 100 часов в неделю, доделывая игру.
ИА Красная Весна 13:56
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
Политика
МИД РФ: российских школьников тайком вывозили в США
Москва, 15 апреля 2020, 08:27 — REGNUM Вывоз десятков российских школьников в США в рамках учебных программ проходил втайне от российских властей.
REGNUM 01:27
Политика
Захарова предложила наказать NYT за фейк о коронавирусе
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала правительство Соединенных Штатов Америки привлечь к ответственности газету The New York Times за публикацию недостоверной информации о распространении коронавирусной инфекции.
ФАН вчера в 15:40
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 11:58
Общество
Коронавирус зафиксирован в 19 районах Нижегородской области
Напомним, что 9 апреля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил новый перечень «соответствующих территорий», куда вошли населенные пункты, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом.
Время Н вчера в 08:15
Наука
Как древние люди могли попасть в Сибирь 60 тыс. лет назад
Тайга.инфо 11:26
Общество
В Германии частично снимут ограничительные меры
В Германии частично снимут ограничения в общественной жизни. С таким заявлением выступила канцлер Ангела Меркель.
Вести.Ru 15:23
Здоровье
Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 3372
На Украине число случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки выросло до 3372, сообщает украинский Минздрав на своей странице в Facebook.
Rambler News Service вчера в 02:59
Происшествия
В СК заявили, что проверка больницы в Уфе проводится по просьбе врачей
"Поводом для проведения проверки явились обращения врачей указанной больницы через средства массовой информации в правоохранительные и надзорные органы о непринятии руководством медицинского учреждения своевременных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции среди медицинского персонала и пациентов больницы", - говорится в сообщении СК.
ТАСС 05:42