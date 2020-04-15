с чего всё началось

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters.

Происшествия СК возбудил дело в отношении владикавказца из-за фейка о коронавирусе Управление Следственного комитета России в Республике Северная Осетия — Алания возбудило уголовное дело в отношении жителя Владикавказа из-за распространения ложной информации о коронавирусной инфекции. 3

Космос При старте ракеты-носителя «Союз» сорвало несколько бетонных плит Во время старта ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-16" на пусковом комплексе сорвало что-то похожее на бетонные плиты.

Экономика Путин перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса. 2,6K

Происшествия Умер пенсионер с коронавирусом из Вяземского дома престарелых Мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в среду в Вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов, где, предположительно, один из сотрудников заразил более 80 проживающих и работников. 12

Политика Зюганов предложил отменить проценты по кредитам во время пандемии Ранее на встрече президент РФ Владимир Путин заявил, что не менее 75% объема зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями "Внешэкономбанка".

Общество В Москве аннулируют около миллиона цифровых пропусков В столице за сутки для передвижения по городу на личном или общественном транспорте оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков. 2K

Общество В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом Семь человек с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус умерли в Москве, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось. 28

Общество Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си. 421

Общество «Новая газета» удалила возмутившую Кадырова статью Генпрокуратура посчитала, что статья Милашиной, возмутившая главу Чечни Рамзана Кадырова, «Смерть от коронавируса — меньшее зло» содержит недостоверную информацию, которая распространяется под видом достоверных сведений и создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности. 241

Футбол «Челси» решил продать Канте в межсезонье Лондонский "Челси" принял решение о продаже французского центрального полузащитника Нголо Канте, не вписывающегося в схемы главного тренера английской команды Фрэнка Лэмпарда.

Армия и оружие Группа боевиков, которых готовили на базе США, сдалась сирийской армии Двадцать семь боевиков, сдавшихся сирийским военным, сообщили, что прошли подготовку на американской военной базе в районе лагеря "Рукбан", заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев. 60

Игры Создатели GTA больше не работают по 100 часов в неделю Напомним, что Rockstar Games оказалась в центре скандала после того, как соучредитель компании Дэн Хаузер заявил в октябре 2018 года журналистам, что разработчики Red Dead Redemption 2 работают по 100 часов в неделю, доделывая игру.

Экономика Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития. 499

Политика МИД РФ: российских школьников тайком вывозили в США Москва, 15 апреля 2020, 08:27 — REGNUM Вывоз десятков российских школьников в США в рамках учебных программ проходил втайне от российских властей. 4,3K

Политика Захарова предложила наказать NYT за фейк о коронавирусе Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала правительство Соединенных Штатов Америки привлечь к ответственности газету The New York Times за публикацию недостоверной информации о распространении коронавирусной инфекции. 389

Общество В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. 346

Общество Коронавирус зафиксирован в 19 районах Нижегородской области Напомним, что 9 апреля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил новый перечень «соответствующих территорий», куда вошли населенные пункты, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. 72

Общество В Германии частично снимут ограничительные меры В Германии частично снимут ограничения в общественной жизни. С таким заявлением выступила канцлер Ангела Меркель. 3

Здоровье Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 3372 На Украине число случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки выросло до 3372, сообщает украинский Минздрав на своей странице в Facebook. 5