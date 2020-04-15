с чего всё началось

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters.

Шоу-бизнес Стало известно, как Джиган лечится в реабилитационном центре Курс лечения длится от нескольких недель до нескольких месяцев. В отличие от рехаба в Майами, на этот раз за Джиганом следят строго. 6

Шоу-бизнес Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР. 15

Энергетика В России зафиксировали снижение цен на бензин Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение. 4,1K

Здоровье В Приамурье выявили три новых случая заболевания коронавирусом Три новых случая коронавирусной инфекции в Амурской области подтверждены лабораторно, общее число заболевших достигло 9, сообщает правительство региона. 6

Политика Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на онлайн-совещании с представителями бизнеса заявил, что в связи с пандемией ситуация в некоторых отраслях «напоминает коллапс, то есть просто ничего нет». 509

Общество Страстной Четверг: Бог моет ноги людям Есть ли в Иуде загадка Ольга Седакова, филолог, поэт: — Все ученики, как поется в тропаре Великого Четверга, во время Тайной Вечери «просвещаются» (в этом слове соединены два значения — обретения знания и освещения; на них падает свет мудрости), а Иуда – «омрачается», то есть наполняется последней темнотой. 4

Политика Сергей Лавров рассказал, как защищается от коронавируса Министр иностранных дел России Сергей Лавров для защиты от коронавируса нового типа стал чаще мыть руки, соблюдать дистанцию с собеседниками и периодически сдаёт тесты на COVID-19. 2

Политика Ветеранские организации попросили Путина перенести парад Победы Председатель комитета Госдумы по обороне, президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов подтвердил РИА Новости, что ветераны попросили президента Владимира Путина перенести парад Победы из-за пандемии коронавируса. 2,2K

Политика Захарова оценила статью NYT о «дезинформации» со стороны России Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала статью The New York Times, автор которой обвинил президента России Владимира Путина в «дезинформации» в отношении системы здравоохранения США на фоне пандемии коронавируса. 390

Общество В Москве введут автоматические проверки пропусков на транспорте Проверки пропусков на общественном транспорте Москвы переведут полностью в автоматический режим через транспортные и социальные карты. 994

Здоровье Меры властей Швеции по борьбе с коронавирусом раскритиковали ученые По мнению специалистов, дальнейшее следование проложенному шведскими властями курсу может довести смертность от коронавируса в Швеции до уровня Италии. 9

Экономика Путин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса Владимир Путин на совещании с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса. 3K

Здоровье Рошаль потребовал прекратить «преследование» главврача РКБ в Уфе Президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль потребовал прекратить «преследование» главного врача Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльзы Сыртлановой. 276

Здоровье Количество заболевших коронавирусом в Приморье достигло 40 В Приморском крае коронавирус подтвердился еще у четырех человек. Теперь в регионе зарегистрировано 40 случаев COVID-19.