Энергетика
Народные новостиСаудовская Аравия ответила на обвинения в ценовой войне с Россией
Саудовская Аравия заявила о том, что не объявляла России ценовую войну на рынке энергетики. ТАСС со ссылкой на источник в ОПЕК сообщает, что власти страны продолжают считать Москву важнейшим партнером.
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Саудовская Аравия не объявляла России ценовую войну и считает Россию важнейшим партнером на рынке нефти. Об этом ТАСС сказал источник в ОПЕК.ТАСС07:40
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