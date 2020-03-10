Энергетика

REGNUMREGNUMСаудовская Аравия передумала давать обещанные скидки на поставки нефти

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Эр-Рияд, 20 марта 2020, 14:03 — REGNUM Скидок на поставки нефти в рамках условий контракта, которые ранее обещали предоставить Саудовская Аравия и Ирак из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами, покупатели так и не получат. Эти страны заявили, что не смогут пойти на уступки.
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