Энергетика
REGNUMСаудовская Аравия передумала давать обещанные скидки на поставки нефти
Эр-Рияд, 20 марта 2020, 14:03 — REGNUM Скидок на поставки нефти в рамках условий контракта, которые ранее обещали предоставить Саудовская Аравия и Ирак из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами, покупатели так и не получат. Эти страны заявили, что не смогут пойти на уступки.
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Комментарии
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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
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Происшествия
Угрозы «минирования» 11 самолетов в России оказались ложными
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Общество
Суд в Амстердаме отложил рассмотрение дела по скифскому золоту
Апелляционный суд Амстердама отложил рассмотрение дела по скифскому золоту из крымских музеев из-за пандемии коронавируса.
Общество
Карантин помог очистить воду в каналах Венеции
Вода в каналах Венеции очистилась из-за мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, сообщает The Art Newspaper.
Здоровье
Ученые России смогли расшифровать полный геном коронавируса
Российским ученым удалось расшифровать геном коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав.
Энергетика
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Происшествия
Новые случаи коронавируса в Петербург «завезены» из Европы и США
Санкт-Петербург, 20 марта 2020, 19:33 — REGNUM Четыре новых случая заражения коронавирусом в Петербурге зафиксированы у немолодых женщин.
Армия и оружие
В США показали симуляцию уничтожения комплексов С-400 и «Тополь-М»
Поставщик оружия для Минобороны США — компания Lockheed Martin Corp — выпустил ролик-симуляцию уничтожения российских боевых систем С-400 и «Тополь-М», пишет Defence Blog.
Общество
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Мясников с уверенностью заявляет, что пандемия коронавируса закончится к середине или концу апреля.
Происшествия
В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды
В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
Политика
В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса
Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса.
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Роман Путин решил создать партию
Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, являющийся двоюродным племянником президента России, объявил о создании своей собственной партии.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Футбол
Евро-2020 не сменит название на Евро-2021 из-за переноса на год
Союз европейских футбольных ассоциаций объявил о том, что чемпионат Европы-2020 не будет переименован в связи с переносом турнира на 2021 год.
Финансы
Банк России допустил повышение ключевой ставки
20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.