Экономика
REGNUMСаудовская Аравия повысит ставку НДС втрое
Эр-Рияд, 11 мая 2020, 07:17 — REGNUM Ставка налога на добавленную стоимость в Саудовской Аравии будет повышена с 5% до 15% для поддержания финансовой и экономической стабильности, передаёт 11 июня Reuters со ссылкой на сообщение государственного информационного агентства.
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Политика
Молдавия инициирует новые переговоры с Россией по кредиту
Правительство Молдавии обратится на этой неделе к России с просьбой заключить новое кредитное соглашение после того, как Конституционный суд (КС) республики заблокировал подписанный ранее договор о кредите на сумму €200 млн.
ТАСС 03:00
Здоровье
Свердловский губернатор объяснил неполные выплаты врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил неполные выплаты врачам, работающим с пациентами с подтвержденным коронавирусом.
ТАСС 00:04
Общество
В Москве за сутки от коронавируса вылечились 4032 человека
В Москве за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечились 4032 человека.
RT на русском 03:05
Общество
Минпросвещения: учебный год начнется 1 сентября в очном формате
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко рассказал, что новый учебный год должен начаться с 1 сентября в очном формате.
Газета.Ru вчера в 04:42
Общество
МВД назвало регионы-лидеры по нарушению режима самоизоляции
Больше всего режим самоизоляции нарушают в Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях и Дагестане, сообщил «РИА Новости» начальник управления МВД по охране общественного порядка Юрий Валяев.
Коммерсантъ вчера в 21:42
Гаджеты
Инсайдер опубликовал рендеры смартфона с соотношением сторон 23:9
Популярный инсайдер под псевдонимом Ice Universe опубликовал рендеры будущего смартфона с соотношением сторон экрана 23:9. Подобного устройства пока не существует, но эксперт не сомневается в его скором выходе.
OAnews 02:42
Политика
Пушков оценил заявление Киева о «мифе» со Знаменем Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter заявление МИД Украины о том, что одним из первых бойцов Красной Армии, кто водрузил Знамя Победы над Рейхстагом, был этнический украинец.
РИА Новости вчера в 23:51
Экономика
Журналисты подсчитали стоимость личных активов Илона Маска
Бизнесмен утверждает, что не нуждается в деньгах, но его адвокат на судебных разбирательствах с британским дайвером Верноном Ансвортом в прошлом году заявил, что Маску не хватает личных средств на выплату компенсаций по делу о клевете и, что большая часть активов предпринимателя - акции.
Газета.Ru 03:05
Политика
Климкин заявил, что у России нет права на празднование Дня Победы
У России нет права праздновать День Победы над нацизмом, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Газета.Ru 02:40
Общество
Сергей Цивилёв обратится к жителям Кузбасса
Губернатор Кузбасса 11 мая в 18:00 обратится к жителям региона из-за ситуации с коронавирусом.
Газета Кемерова 02:15
Общество
В Петербурге ограничительные меры из-за пандемии продлили до 31 мая
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, в соответствии с которым ограничения и запреты в рамках режима повышенной готовности в условиях пандемии коронавируса продлеваются до 31 мая.
ТАСС 09 мая в 16:29
Здоровье
В Омске от коронавируса умер еще один человек
Омскрегион 02:26
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 09 мая в 05:07
Происшествия
В Новосибирской области выявили более 70 новых случаев коронавируса
Семьдесят один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:40
Авто
Продажи АвтоВАЗа в апреле в России снизились в три раза
Автоновости дня 01:59
Происшествия
Число пострадавших при взрыве гранаты на Ставрополье увеличилось до 15
Число пострадавших в результате взрыва гранаты, брошенной мужчиной в частное домовладение в поселке Приэтокский Ставропольского края, увеличилось до 15.
РБК вчера в 16:35
Политика
Путин обсудит возможность продления нерабочих дней 11 мая
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание с профильными ведомствами, на котором будет обсуждаться эпидемия коронавируса и возможность продления нерабочих дней.
РБК вчера в 10:39
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по поэтапному снятию ограничений
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия введенных в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19 ограничений.
Газета.Ru 08 мая в 16:59
Происшествия
Число жертв пожара в хосписе в Красногорске увеличилось до девяти
Число погибших при пожаре в хосписе в подмосковном Красногорске возросло с пяти до девяти человек, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Интерфакс вчера в 18:20
Происшествия
СК возбудил дело после гибели девяти человек при пожаре в Красногорске
Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в подмосковном Красногорске, где, по последним данным, погибли девять человек.
RT на русском 02:25
Общество
Смольный назвал сумму штрафа за выход на улицу без маски и перчаток
С 12 мая все жители города обязаны в общественных местах носить медицинские маски или другие средства индивидуальной защиты органов дыхания, а также перчатки.
Невские Новости вчера в 04:46
Шоу-бизнес
Наталья Орейро исполнила песню в честь Дня Победы
Поздравления россиянам с Днём Победы сегодня поступают со всего мира. Так, свою лепту внесла и популярная певица Наталья Орейро.
КМВ Новости 09 мая в 08:16
Общество
В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим
Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM вчера в 15:37
Здоровье
Названы причины ошибочно отрицательных результатов на коронавирус
Доктор биологических наук Анча Баранова назвала причины, по которым тест на коронавирус может показать ошибочно отрицательный результат.
Lenta.ru 00:26
Общество
В Минздраве России призвали не экономить на выплатах врачам в регионах
Москва, 11 мая 2020, 02:38 — REGNUM Властям в регионах и главврачам следует соблюдать установленные правительством России требования по выплате стимулирующих надбавок медперсоналу, который работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, заявила 10 мая журналистам заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.
REGNUM вчера в 19:38
Шоу-бизнес
Жена Песьякова опубликовала фото в купальнике
Чемпионат вчера в 15:51
Политика
В Чехии раскрыли личность российского «отравителя» с чемоданом яда
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
Lenta.ru вчера в 23:52
Общество
Пользователей Сети удивили несуществующие страны на карте 1922 года
Опубликованная на сайте Reddit карта мира 1922 года удивила пользователей произошедшими с тех пор изменениями.
РИА Новости вчера в 14:44
Политика
ЕК допустила санкции против Германии из-за решения суда по ЕЦБ
Брюссель может запустить санкционную процедуру против Германии из-за решения конституционного суда страны по Европейскому центральному банку (ЕЦБ).
РБК 00:32
Общество
В Саратовской области режим самоизоляции продлен до 31 мая
Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин проинформировал, что согласно рекомендациям Роспотребнадзора режим самоизоляции продлевается до 31 мая.
Репортер64 вчера в 10:38