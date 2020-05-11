Экономика
Lenta.ruСаудовская Аравия перейдет к жесткой экономии бюджета
Дефицит бюджета в первом квартале составил девять миллиардов долларов. Министр сказал, что на ненефтяные доходы повлияло снижение экономической активности, в то время как расходы выросли из-за незапланированной нагрузки на сектор здравоохранения и инициатив, предпринятых для поддержки экономики.
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Происшествия
СК возбудил уголовное дело о пожаре в подмосковном хосписе
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о пожаре в частном хосписе в Красногорске, находившемся в обычном жилом доме.
Газета.Ru 02:46
Происшествия
Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян
Ранее стало известно, что мужчина бросил гранату во двор соседа, поскольку компания слишком шумно отмечала день рождения.
Газета.Ru вчера в 17:32
Армия и оружие
В Польше испугались пяти танков Т-72Б3, способных устроить блицкриг
В Польше боятся, что пять танков Т-72 на территории Белоруссии устроят блицкриг.
Avia.pro вчера в 17:24
Общество
Илон Маск на русском языке обругал экс-министра труда США
Основатель компании SpaceX Илон Маск по-русски назвал идиотом экс-министра труда США Роберта Райха в своем Twitter-аккаунте, сообщает РБК.
Моя Москва.онлайн вчера в 06:11
Общество
В Праге вандалы установили унитаз на постамент памятника Коневу
Чешская полиция проводит проверку по факту осквернения неизвестными вандалами постамента в шестом районе Праги, на котором раньше стоял памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
РБК 09 мая в 14:17
Политика
Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса
Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
Авто
Продажи АвтоВАЗа в апреле снизились в три раза
В апреле АвтоВАЗ продал в России 10 055 машин, говорится в пресс-релизе компании.
Коммерсантъ 03:19
Общество
Россия вышла на третье место в мире по числу заболевших коронавирусом
Россия обогнала Италию и Великобританию и вышла на третье место по числу больных COVID-19 в мире.
Коммерсантъ 03:36
Авто
АвтоВАЗ в очередной раз повысил цены на автомобили Lada
Рост цен в среднем составил 6-10 тысяч рублей, то есть примерно 1%. Так, самая доступная модель - седан Lada Granta, в базовой версии теперь стоит 465 900 рублей (+ 5 000 рублей).
За рулем Кубань вчера в 15:53
Армия и оружие
Для российских бронемашин создали новую сталь
Популярная механика вчера в 04:21
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Общество
В Свердловской области выявили ещё 108 человек с коронавирусом
Екатеринбург, 11 мая 2020, 10:55 — REGNUM Ещё у 108 жителей и гостей Свердловской области выявили коронавирус.
REGNUM 03:55
Кино
Продюсер «Мстителей» займется экранизацией Dungeons & Dragons
В производственном штате новой экранизации легендарной настольной игры «Подземелья и драконы» (Dungeons & Dragons) наметилось серьезное пополнение.
Киноафиша России 08 мая в 10:20
Происшествия
Иранские военные попали ракетой в свой корабль во время учений
Отмечается, что в ходе морских маневров в районе порта Джаск в Оманском заливе в корабль обеспечения "Конарак" попала корабельная ракета, выпущенная с боевого судна.
Газета.Ru 02:59
Политика
Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы
Россия не имеет права отмечает День Победы над нацизмом.
РИА Новости вчера в 21:03
Происшествия
В Петербурге за 9 мая проверили на коронавирус 9182 человека
Санкт-Петербург, 10 мая 2020, 10:11 — REGNUM За субботу, 9 мая, в Петербурге обследовали на наличие коронавирусной инфекции 9182 человека.
REGNUM вчера в 03:11
Общество
В России за сутки выявили 11 656 случаев заболевания коронавирусом
В России за сутки выявили 11 656 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах.
RT на русском 03:44
Армия и оружие
Турция заявила о готовности открывать ответный огонь по армии Хафтара
Ответные удары по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара готова наносить турецкая армия в случае повторения инцидента в столице Ливии Триполи, 10 мая сообщается на сайте министерства иностранных дел Турции.
ИА Красная Весна вчера в 11:28
Единоборства
Фергюсон прокомментировал своё поражение Джастину Гэтжи
DixiNews вчера в 06:49
Здоровье
В Крыму выявили девять новых больных коронавирусом
Всех заболевших перевели в 7-ю горбольницу Симферополя. На сегодня в Крыму подтвердили 202 случая коронавируса.
Московский Комсомолец 03:00
Общество
Пользователей Сети удивили несуществующие страны на карте 1922 года
Опубликованная на сайте Reddit карта мира 1922 года удивила пользователей произошедшими с тех пор изменениями.
РИА Новости вчера в 14:44
Общество
В Москве смертность в апреле побила десятилетний рекорд
В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства.
Коммерсантъ 00:35
Политика
Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями
Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии.
REGNUM 01:29
Финансы
Обозначены условия для усиления рубля
Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
Lenta.ru 02:17
Общество
Жители Приморья и юга России чаще всего нарушают самоизоляцию
Жители Приморского края и юга России чаще всего нарушают режим самоизоляции.
Вести.Ru вчера в 20:52
Общество
ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса
Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости вчера в 10:14
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Москва, 10 мая 2020, 11:28 — REGNUM В России за прошедшие сутки выявлено 11 012 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.
REGNUM вчера в 04:28
Игры
Фанат воссоздал S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine
Геймер воссоздал скриншот компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine, однако изначально игра разрабатывалась на Unreal Engine 4.
iReactor вчера в 12:57
Футбол
ESPN представил рейтинг лучших трансферов сезона в АПЛ
Телеканал ESPN составил список лучших трансферов в Английской премьер-лиге (АПЛ) за нынешний сезон — первую строчку рейтинга занял переход 25-летнего португальского полузащитника Бруну Фернандеша из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед».
РБК 03:53