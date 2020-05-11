Экономика
Lenta.ruСаудовская Аравия перейдет к жесткой экономии бюджета
Саудовская Аравия с 1 июня приостанавливает выплату прожиточного минимума, с 1 июля повышается в три раза налог на добавленную стоимость, с пяти до пятнадцати процентов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство.
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Общество
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости вчера в 00:08
Единоборства
Нганну нокаутировал Розенстрайка за 20 секунд на UFC 249
Камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну одержал победу нокаутом над уроженцем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC 249 в Джексонвилле.
RT на русском 09 мая в 23:36
Наука
К концу столетия уровень моря поднимется на метр
Ведущие синоптики мира предполагают, что уровень Мирового океана уже к концу столетия может подняться более чем на метр.
Evo-rus.com 01:31
Армия и оружие
Иранские военные попали ракетой в свой корабль во время учений
Отмечается, что в ходе морских маневров в районе порта Джаск в Оманском заливе в корабль обеспечения "Конарак" попала корабельная ракета, выпущенная с боевого судна.
Газета.Ru 02:59
Общество
Названы чаще всего нарушающие самоизоляцию регионы России
Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев в беседе с «РИА Новости» рассказал о российских регионах, жители которых чаще всего нарушают самоизоляцию.
Известия вчера в 20:34
Единоборства
Алексей Олейник победил Вердума на UFC 249
В воскресенье, 10 мая, в Джексонвилле (Флорида, США) состоялся первый после массовой отмены соревнований турнир UFC.
ГЛАС.RU 09 мая в 22:33
Политика
Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса
Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
Финансы
При какой цене нефти рубль резко пойдет вверх и когда это случится
Специально для "Российской газеты" Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК "ФИНАМ", дал прогноз по курсу рубля и по ценам на золото.
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия
По факту пожара в хосписе в Красногорске возбуждено уголовное дело
По факту гибели девяти человек в результате пожара на территории частного хосписа в подмосковном Красногорске возбуждено уголовное дело.
Вести.Ru 02:39
Общество
Власти Тульской области разрешили гулять в парках и заниматься спортом
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продлил режим самоизоляции в регионе до 31 мая, однако разрешил местным жителям гулять в парках, заниматься спортом и плавать в бассейнах.
РБК 03:16
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 09 мая в 05:07
Единоборства
Украинка с 13-м размером груди станет боксёршей
Девушка с 13-м размером груди заявила, что вдохновилась победами братьев Кличко и после завершения пандемии собирается начать тренировки по боксу.
Pravda.Ru 02:42
Здоровье
Масочный режим на Украине могут продлить до конца года
Маска может статья неотъемлемой частью жизни гражданина Украины до конца года, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко 10 мая в интервью «РБК-Украина».
ИА Красная Весна вчера в 08:59
Здоровье
Новый случай заражения коронавирусом выявили в китайском Ухане
Напомним, всего с начала пандемии в Хубэе выявили 68 129 случаев коронавирус, 63 616 пациентов выздоровели, 4 512 умерли.
RuNews24.ru вчера в 02:34
Происшествия
Виновника столпотворения на Сенном рынке задержали
В Петербурге установлена личность виновника массового скопления людей на Сенном рынке.
DP.RU 02:53
Наука
Сингапурские ученые аннулировали прогнозы по окончанию пандемии
Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна сообщили, что их прогнозы о сроках окончания пандемии COVID-19 в разных странах теперь недействительны.
Известия 02:09
Общество
Вирусолог спрогнозировал всплеск эпидемии коронавируса в России
С приходом жары количество зараженных коронавирусной инфекцией может резко вырасти, считает профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов.
Тульская пресса вчера в 12:42
Политика
Климкин заявил об отсутствии у России права отмечать День Победы
9 мая российский посол в США Анатолий Антонов назвал неприемлемой информационную кампанию, развязанную против России с целью принизить роль СССР в победе над фашизмом.
Известия 01:47
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
До выходных регионы европейской части страны будут во власти холодных воздушных масс, температура сохранится ниже нормы на 4-5 градусов.
BFM.ru 02:07
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
Общество
Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса
Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости 08 мая в 19:46
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
Технологии
Новую версию Windows 10 уже начали ставить на ПК
Изначально стабильная версия Windows 10 May 2020 должна была стать доступна для производителей компьютеров 28 апреля, а для простых пользователей компания планировала начать распространение 12 мая.
iXBT.com 00:55
Общество
В Татарстане с 12 мая отменяют пропускной режим
В Татарстане с 12 мая перестанет быть обязательным получение пропуска для выхода из дома, следует из постановления (.pdf) кабмина республики.
Коммерсантъ вчера в 17:05
Общество
Врач призвала москвичей остаться дома 12 мая
Врач-терапевт Лариса Алексеева призвала москвичей не выходить на улицу 12 мая и рассказала о последствия резкой смены погоды в столицы.
Московский Комсомолец 09 мая в 23:42
Здоровье
В Кировской области выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом
Министерство здравоохранения Кировской области отчиталось о заболеваемости коронавирусом за последние сутки.
Киров.RU 02:41
Кино
Продюсер «Мстителей» займется экранизацией Dungeons & Dragons
В производственном штате новой экранизации легендарной настольной игры «Подземелья и драконы» (Dungeons & Dragons) наметилось серьезное пополнение.
Киноафиша России 08 мая в 10:20
Здоровье
В Омской области скончался ещё один пациент с коронавирусом
Омск, 11 мая 2020, 09:37 — REGNUM За сутки в Омской области коронавирус выявлен ещё у 23 человек.
REGNUM 02:37