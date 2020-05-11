Экономика

Lenta.ruLenta.ruСаудовская Аравия перейдет к жесткой экономии бюджета

Саудовская Аравия с 1 июня приостанавливает выплату прожиточного минимума, с 1 июля повышается в три раза налог на добавленную стоимость, с пяти до пятнадцати процентов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство.
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Деньги заканчиваются: Саудовская Аравия вводит режим экономии

Вести.Ru02:46

В Эр-Рияде намерены повысить НДС в три раза

Аргументы и Факты02:32

В Эр-Рияде в три раза увеличат НДС

News.ru02:07

В Саудовской Аравии в три раза повысят НДС

Московский Комсомолец01:51

Саудовская Аравия перейдет к жесткой экономии бюджета

Lenta.ru01:40

Саудовская Аравия повысит ставку НДС втрое

REGNUM00:17

Саудовская Аравия повысит НДС в три раза

Коммерсантъвчера в 23:19
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Общество

Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные

Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости вчера в 00:08
1,1K
Единоборства

Нганну нокаутировал Розенстрайка за 20 секунд на UFC 249

Камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну одержал победу нокаутом над уроженцем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC 249 в Джексонвилле.
RT на русском 09 мая в 23:36
Наука

К концу столетия уровень моря поднимется на метр

Ведущие синоптики мира предполагают, что уровень Мирового океана уже к концу столетия может подняться более чем на метр.
Evo-rus.com 01:31
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Общество

В Москве от коронавируса вылечились еще 4 тыс. человек

Известия 02:56
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Армия и оружие

Иранские военные попали ракетой в свой корабль во время учений

Отмечается, что в ходе морских маневров в районе порта Джаск в Оманском заливе в корабль обеспечения "Конарак" попала корабельная ракета, выпущенная с боевого судна.
Газета.Ru 02:59
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Общество

Названы чаще всего нарушающие самоизоляцию регионы России

Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев в беседе с «РИА Новости» рассказал о российских регионах, жители которых чаще всего нарушают самоизоляцию.
Известия вчера в 20:34
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Единоборства

Алексей Олейник победил Вердума на UFC 249

В воскресенье, 10 мая, в Джексонвилле (Флорида, США) состоялся первый после массовой отмены соревнований турнир UFC.
ГЛАС.RU 09 мая в 22:33
Политика

Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса

Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
4,7K
Финансы

При какой цене нефти рубль резко пойдет вверх и когда это случится

Специально для "Российской газеты" Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК "ФИНАМ", дал прогноз по курсу рубля и по ценам на золото.
Российская газета вчера в 23:00
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Происшествия

По факту пожара в хосписе в Красногорске возбуждено уголовное дело

По факту гибели девяти человек в результате пожара на территории частного хосписа в подмосковном Красногорске возбуждено уголовное дело.
Вести.Ru 02:39
Общество

Власти Тульской области разрешили гулять в парках и заниматься спортом

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продлил режим самоизоляции в регионе до 31 мая, однако разрешил местным жителям гулять в парках, заниматься спортом и плавать в бассейнах.
РБК 03:16
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 09 мая в 05:07
7,8K
Единоборства

Украинка с 13-м размером груди станет боксёршей

Девушка с 13-м размером груди заявила, что вдохновилась победами братьев Кличко и после завершения пандемии собирается начать тренировки по боксу.
Pravda.Ru 02:42
Здоровье

Масочный режим на Украине могут продлить до конца года

Маска может статья неотъемлемой частью жизни гражданина Украины до конца года, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко 10 мая в интервью «РБК-Украина».
ИА Красная Весна вчера в 08:59
Здоровье

Новый случай заражения коронавирусом выявили в китайском Ухане

Напомним, всего с начала пандемии в Хубэе выявили 68 129 случаев коронавирус, 63 616 пациентов выздоровели, 4 512 умерли.
RuNews24.ru вчера в 02:34
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Происшествия

Виновника столпотворения на Сенном рынке задержали

В Петербурге установлена личность виновника массового скопления людей на Сенном рынке.
DP.RU 02:53
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Наука

Сингапурские ученые аннулировали прогнозы по окончанию пандемии

Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна сообщили, что их прогнозы о сроках окончания пандемии COVID-19 в разных странах теперь недействительны.
Известия 02:09
4,8K
Общество

Вирусолог спрогнозировал всплеск эпидемии коронавируса в России

С приходом жары количество зараженных коронавирусной инфекцией может резко вырасти, считает профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов.
Тульская пресса вчера в 12:42
1K
Политика

Климкин заявил об отсутствии у России права отмечать День Победы

9 мая российский посол в США Анатолий Антонов назвал неприемлемой информационную кампанию, развязанную против России с целью принизить роль СССР в победе над фашизмом.
Известия 01:47
2,9K
Единоборства

У Тони Фергюсона диагностирован перелом орбитальной кости

Газета.Ru 01:15
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Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

До выходных регионы европейской части страны будут во власти холодных воздушных масс, температура сохранится ниже нормы на 4-5 градусов.
BFM.ru 02:07
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Общество

В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
610
Общество

Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса

Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости 08 мая в 19:46
1K
Происшествия

Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
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Технологии

Новую версию Windows 10 уже начали ставить на ПК

Изначально стабильная версия Windows 10 May 2020 должна была стать доступна для производителей компьютеров 28 апреля, а для простых пользователей компания планировала начать распространение 12 мая.
iXBT.com 00:55
Общество

В Татарстане с 12 мая отменяют пропускной режим

В Татарстане с 12 мая перестанет быть обязательным получение пропуска для выхода из дома, следует из постановления (.pdf) кабмина республики.
Коммерсантъ вчера в 17:05
Общество

Врач призвала москвичей остаться дома 12 мая

Врач-терапевт Лариса Алексеева призвала москвичей не выходить на улицу 12 мая и рассказала о последствия резкой смены погоды в столицы.
Московский Комсомолец 09 мая в 23:42
1K
Здоровье

В Кировской области выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом

Министерство здравоохранения Кировской области отчиталось о заболеваемости коронавирусом за последние сутки.
Киров.RU 02:41
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Кино

Продюсер «Мстителей» займется экранизацией Dungeons & Dragons

В производственном штате новой экранизации легендарной настольной игры «Подземелья и драконы» (Dungeons & Dragons) наметилось серьезное пополнение.
Киноафиша России 08 мая в 10:20
Здоровье

В Омской области скончался ещё один пациент с коронавирусом

Омск, 11 мая 2020, 09:37 — REGNUM За сутки в Омской области коронавирус выявлен ещё у 23 человек.
REGNUM 02:37
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