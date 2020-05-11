Саудовская Аравия с 1 июня приостанавливает выплату прожиточного минимума, с 1 июля повышается в три раза налог на добавленную стоимость, с пяти до пятнадцати процентов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство.

Единоборства Нганну нокаутировал Розенстрайка за 20 секунд на UFC 249 Камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну одержал победу нокаутом над уроженцем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC 249 в Джексонвилле.

Наука К концу столетия уровень моря поднимется на метр Ведущие синоптики мира предполагают, что уровень Мирового океана уже к концу столетия может подняться более чем на метр. 3

Общество Названы чаще всего нарушающие самоизоляцию регионы России Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев в беседе с «РИА Новости» рассказал о российских регионах, жители которых чаще всего нарушают самоизоляцию. 891

Единоборства Алексей Олейник победил Вердума на UFC 249 В воскресенье, 10 мая, в Джексонвилле (Флорида, США) состоялся первый после массовой отмены соревнований турнир UFC.

Политика Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 4,7K

Происшествия По факту пожара в хосписе в Красногорске возбуждено уголовное дело По факту гибели девяти человек в результате пожара на территории частного хосписа в подмосковном Красногорске возбуждено уголовное дело.

Общество Власти Тульской области разрешили гулять в парках и заниматься спортом Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продлил режим самоизоляции в регионе до 31 мая, однако разрешил местным жителям гулять в парках, заниматься спортом и плавать в бассейнах. 117

Политика Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко. 7,8K

Единоборства Украинка с 13-м размером груди станет боксёршей Девушка с 13-м размером груди заявила, что вдохновилась победами братьев Кличко и после завершения пандемии собирается начать тренировки по боксу.

Здоровье Масочный режим на Украине могут продлить до конца года Маска может статья неотъемлемой частью жизни гражданина Украины до конца года, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко 10 мая в интервью «РБК-Украина».

Здоровье Новый случай заражения коронавирусом выявили в китайском Ухане Напомним, всего с начала пандемии в Хубэе выявили 68 129 случаев коронавирус, 63 616 пациентов выздоровели, 4 512 умерли. 489

Наука Сингапурские ученые аннулировали прогнозы по окончанию пандемии Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна сообщили, что их прогнозы о сроках окончания пандемии COVID-19 в разных странах теперь недействительны. 4,8K

Общество Вирусолог спрогнозировал всплеск эпидемии коронавируса в России С приходом жары количество зараженных коронавирусной инфекцией может резко вырасти, считает профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов. 1K

Политика Климкин заявил об отсутствии у России права отмечать День Победы 9 мая российский посол в США Анатолий Антонов назвал неприемлемой информационную кампанию, развязанную против России с целью принизить роль СССР в победе над фашизмом. 2,9K

Общество Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России До выходных регионы европейской части страны будут во власти холодных воздушных масс, температура сохранится ниже нормы на 4-5 градусов. 244

Общество В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда». 610

Общество Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. 1K

Происшествия Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили. 813

Технологии Новую версию Windows 10 уже начали ставить на ПК Изначально стабильная версия Windows 10 May 2020 должна была стать доступна для производителей компьютеров 28 апреля, а для простых пользователей компания планировала начать распространение 12 мая.

Общество В Татарстане с 12 мая отменяют пропускной режим В Татарстане с 12 мая перестанет быть обязательным получение пропуска для выхода из дома, следует из постановления (.pdf) кабмина республики.

Общество Врач призвала москвичей остаться дома 12 мая Врач-терапевт Лариса Алексеева призвала москвичей не выходить на улицу 12 мая и рассказала о последствия резкой смены погоды в столицы. 1K