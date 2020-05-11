Экономика
Lenta.ruСаудовская Аравия перейдет к жесткой экономии бюджета
Дефицит бюджета в первом квартале составил девять миллиардов долларов. Министр сказал, что на ненефтяные доходы повлияло снижение экономической активности, в то время как расходы выросли из-за незапланированной нагрузки на сектор здравоохранения и инициатив, предпринятых для поддержки экономики.
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Общество
Где в Тульской области есть коронавирус: карта на 11 мая
Где в Тульской области есть коронавирус: карта на 11 мая Самые зараженные города — Тула, Новомосковск, Щекино, Алексин.
MySLO.ru 04:17
Политика
В Казахстане истек срок действия ЧП из-за коронавируса
Срок действия режима чрезвычайного положения, который ввел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев из-за ситуации с коронавирусом, истек в 00.00 11 мая (21.00 мск 10 мая), передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 14:02
Происшествия
Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян
Житель Ставропольского края, бросивший гранату во двор к шумевшим соседям, был пьян, заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
РИА Новости вчера в 18:12
Общество
В Москве смертность в апреле побила десятилетний рекорд
В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства.
Коммерсантъ 00:35
Политика
Путин поручил развернуть полевой госпиталь в Белокаменке
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МЧС развернуть полевой госпиталь в Белокаменке.
Би-порт 04:52
Происшествия
Шестой пациент умер от коронавируса в Татарстане
Общее число летальных случаев среди ковидных пациентов в Татарстане возросло до 6 человек. Всего в республике 1761 случай COVID-19.
Kursk.com 04:12
Шоу-бизнес
Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии
Pravda.Ru 04:57
Общество
В МИД России отреагировали на осквернение пьедестала памятника Коневу
ТАСС 09 мая в 14:59
Политика
Путин поручил разработать план действий по восстановлению экономики
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июня разработать общенациональный план действий, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
РИА Новости 04:16
Фигурное катание
Хореограф Железняков объяснил свои слова о предательстве Трусовой
Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков сделал заявление относительно спора, который разгорелся среди любителей фигурного катания после перехода Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко.
RT на русском 03:46
Происшествия
Иранские военные попали ракетой в свой корабль во время учений
Отмечается, что в ходе морских маневров в районе порта Джаск в Оманском заливе в корабль обеспечения "Конарак" попала корабельная ракета, выпущенная с боевого судна.
Газета.Ru 02:59
Политика
Климкин заявил, что у России нет права на празднование Дня Победы
У России нет права праздновать День Победы над нацизмом, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Газета.Ru 02:40
Общество
Россия вышла на третье место по числу зараженных коронавирусом
Число заболевших COVID-19 в России выросло до 221344 человек.
РИА Новости 05:00
Политика
Путин поручил ускорить выплаты социально-ориентированным НКО
Президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить доведение трех миллиардов рублей на поддержку социально ориентированных НКО и благотворительных организаций, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости 04:46
Политика
Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса
Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
Общество
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости 09 мая в 12:57
Общество
Умер сенатор и бывший глава Рязанской области Олег Ковалев
Олег Ковалев был губернатором Рязанской области с 2008 по 2017 год. После этого он стал членом Совета федерации от региона.
Коммерсантъ 05:01
Общество
Минпросвещения рассказало о требованиях к организации ЕГЭ
Решение о повторном переносе Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году пока не принято, дата начала кампании остается прежней — 8 июня.
Известия вчера в 05:39
Происшествия
Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова
Защита подала апелляцию на арест предпринимателя, бывшего депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова, подозреваемого в организации двойного убийства в 1994 году.
RT на русском 04:48
Политика
Путин поручил скорректировать меры по борьбе с коронавирусом в России
Президент РФ Владимир Путин поручил Минздраву совместно с Роспотребнадзором скорректировать меры по борьбе с коронавирусом в России исходя из данных мониторинга эпидемиологической ситуации, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 04:53
Авто
Универсал Audi RS6 сделали мощнее Bugatti Veyron
Немецкое тюнинг-ателье Wheelsandmore повысило отдачу Audi RS6 до 1010 л.с. Специалисты ателье Wheelsandmore разработали пять комплектов доработок для универсала Audi RS6 четвёртого поколения.
Тарантас Ньюс 09 мая в 11:28
Гаджеты
IPhone 12 Pro может получить трехкратный оптический зум
Стали известны новые характеристики смартфонов от компании Apple, которые выйдут через несколько месяцев. iPhone 12 Pro, вероятно, будет оснащен оптическим зумом и возможностью переключения частоты кадров до 120 Гц.
Народные новости вчера в 13:33
Общество
В Тюменской области с 14 мая введут обязательный масочный режим
"В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора с 14 мая на территории Тюменской области вводится обязательный масочный режим: граждане обязаны надевать маски в такси, в магазинах, аптеках, на рабочих местах и при получении госуслуг", - сообщил губернатор.
ТАСС 04:12
Культура
Исполнитель роли Джоэла прокомментировал слив спойлеров к The Last of Us Part II
Трой Бейкер — исполнитель роли Джоэла — заявил, что «пара скриншотов» не сможет повредить The Last of Us Part II.
CyberSport.ru 01:14
Экономика
Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли
Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность.
РБК вчера в 08:34
Здоровье
В Нью-Йорке начали умирать дети из-за коронавируса
Инфекция развивается, добавив, что по состоянию на субботу более 73 детей страдали от редкого заболевания, напоминающего синдром токсического шока и болезнь Кавасаки.
Evo-rus.com 01:54
Единоборства
Получивший перелом кости боец Фергюсон станцевал в больнице
Российская газета 04:46
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные в июне
Длинные выходные, связанные с празднованием Дня России, ожидают россиян в июне.
ТАСС вчера в 05:29
Музыка
Манукян и Бузова сняли пронзительный клип на песню «Журавли»
В преддверии 75-летия со дня Великой Победы Давид Манукян проделал большую работу.
Пятый канал 09 мая в 11:07