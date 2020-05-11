Экономика

Lenta.ruLenta.ruСаудовская Аравия перейдет к жесткой экономии бюджета

Дефицит бюджета в первом квартале составил девять миллиардов долларов. Министр сказал, что на ненефтяные доходы повлияло снижение экономической активности, в то время как расходы выросли из-за незапланированной нагрузки на сектор здравоохранения и инициатив, предпринятых для поддержки экономики.
Читать в источнике
Комментировать123

Подробнее о событии

Саудовская Аравия с 1 июня приостанавливает выплату прожиточного минимума

Эхо Москвы04:36

Деньги заканчиваются: Саудовская Аравия вводит режим экономии

Вести.Ru02:46

Саудовская Аравия повысит НДС в три раза

Коммерсантъвчера в 23:19

В Саудовской Аравии в три раза повысят НДС

Московский Комсомолец01:51

Саудовская Аравия перейдет к жесткой экономии бюджета

Lenta.ru01:40

Саудовская Аравия повысит ставку НДС втрое

REGNUM00:17

В Эр-Рияде в три раза увеличат НДС

News.ru02:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 05:11, Ашберн
Общество

Где в Тульской области есть коронавирус: карта на 11 мая

Где в Тульской области есть коронавирус: карта на 11 мая Самые зараженные города — Тула, Новомосковск, Щекино, Алексин.
MySLO.ru 04:17
380
Политика

В Казахстане истек срок действия ЧП из-за коронавируса

Срок действия режима чрезвычайного положения, который ввел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев из-за ситуации с коронавирусом, истек в 00.00 11 мая (21.00 мск 10 мая), передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 14:02
3
Происшествия

Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян

Житель Ставропольского края, бросивший гранату во двор к шумевшим соседям, был пьян, заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
РИА Новости вчера в 18:12
859
Общество

В Москве смертность в апреле побила десятилетний рекорд

В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства.
Коммерсантъ 00:35
124
Политика

Путин поручил развернуть полевой госпиталь в Белокаменке

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МЧС развернуть полевой госпиталь в Белокаменке.
Би-порт 04:52
1
Происшествия

Шестой пациент умер от коронавируса в Татарстане

Общее число летальных случаев среди ковидных пациентов в Татарстане возросло до 6 человек. Всего в республике 1761 случай COVID-19.
Kursk.com 04:12
Происшествия

СК задержал организатора хосписа в Красногорске после пожара

РБК 04:21
1
Шоу-бизнес

Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии

Pravda.Ru 04:57
2
Общество

В МИД России отреагировали на осквернение пьедестала памятника Коневу

ТАСС 09 мая в 14:59
905
Политика

Путин поручил разработать план действий по восстановлению экономики

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июня разработать общенациональный план действий, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
РИА Новости 04:16
574
Фигурное катание

Хореограф Железняков объяснил свои слова о предательстве Трусовой

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков сделал заявление относительно спора, который разгорелся среди любителей фигурного катания после перехода Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко.
RT на русском 03:46
8
Происшествия

Иранские военные попали ракетой в свой корабль во время учений

Отмечается, что в ходе морских маневров в районе порта Джаск в Оманском заливе в корабль обеспечения "Конарак" попала корабельная ракета, выпущенная с боевого судна.
Газета.Ru 02:59
116
Политика

Климкин заявил, что у России нет права на празднование Дня Победы

У России нет права праздновать День Победы над нацизмом, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Газета.Ru 02:40
3,8K
Общество

Россия вышла на третье место по числу зараженных коронавирусом

Число заболевших COVID-19 в России выросло до 221344 человек.
РИА Новости 05:00
935
Политика

Путин поручил ускорить выплаты социально-ориентированным НКО

Президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить доведение трех миллиардов рублей на поддержку социально ориентированных НКО и благотворительных организаций, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости 04:46
Политика

Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса

Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
5,1K
Общество

Определены сроки открытия магазинов одежды в России

Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости 09 мая в 12:57
2,1K
Общество

Умер сенатор и бывший глава Рязанской области Олег Ковалев

Олег Ковалев был губернатором Рязанской области с 2008 по 2017 год. После этого он стал членом Совета федерации от региона.
Коммерсантъ 05:01
8
Общество

Минпросвещения рассказало о требованиях к организации ЕГЭ

Решение о повторном переносе Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году пока не принято, дата начала кампании остается прежней — 8 июня.
Известия вчера в 05:39
619
Происшествия

Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова

Защита подала апелляцию на арест предпринимателя, бывшего депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова, подозреваемого в организации двойного убийства в 1994 году.
RT на русском 04:48
10
Политика

Путин поручил скорректировать меры по борьбе с коронавирусом в России

Президент РФ Владимир Путин поручил Минздраву совместно с Роспотребнадзором скорректировать меры по борьбе с коронавирусом в России исходя из данных мониторинга эпидемиологической ситуации, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 04:53
2
Авто

Универсал Audi RS6 сделали мощнее Bugatti Veyron

Немецкое тюнинг-ателье Wheelsandmore повысило отдачу Audi RS6 до 1010 л.с. Специалисты ателье Wheelsandmore разработали пять комплектов доработок для универсала Audi RS6 четвёртого поколения.
Тарантас Ньюс 09 мая в 11:28
1
Гаджеты

IPhone 12 Pro может получить трехкратный оптический зум

Стали известны новые характеристики смартфонов от компании Apple, которые выйдут через несколько месяцев. iPhone 12 Pro, вероятно, будет оснащен оптическим зумом и возможностью переключения частоты кадров до 120 Гц.
Народные новости вчера в 13:33
41
Общество

В Тюменской области с 14 мая введут обязательный масочный режим

"В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора с 14 мая на территории Тюменской области вводится обязательный масочный режим: граждане обязаны надевать маски в такси, в магазинах, аптеках, на рабочих местах и при получении госуслуг", - сообщил губернатор.
ТАСС 04:12
14
Культура

Исполнитель роли Джоэла прокомментировал слив спойлеров к The Last of Us Part II

Трой Бейкер — исполнитель роли Джоэла — заявил, что «пара скриншотов» не сможет повредить The Last of Us Part II.
CyberSport.ru 01:14
1
Экономика

Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность.
РБК вчера в 08:34
142
Здоровье

В Нью-Йорке начали умирать дети из-за коронавируса

Инфекция развивается, добавив, что по состоянию на субботу более 73 детей страдали от редкого заболевания, напоминающего синдром токсического шока и болезнь Кавасаки.
Evo-rus.com 01:54
5
Единоборства

Получивший перелом кости боец Фергюсон станцевал в больнице

Российская газета 04:46
1
Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные в июне

Длинные выходные, связанные с празднованием Дня России, ожидают россиян в июне.
ТАСС вчера в 05:29
1,1K
Музыка

Манукян и Бузова сняли пронзительный клип на песню «Журавли»

В преддверии 75-летия со дня Великой Победы Давид Манукян проделал большую работу.
Пятый канал 09 мая в 11:07
10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное