Экономика
Lenta.ruСаудовская Аравия перейдет к жесткой экономии бюджета
Дефицит бюджета в первом квартале составил девять миллиардов долларов. Министр сказал, что на ненефтяные доходы повлияло снижение экономической активности, в то время как расходы выросли из-за незапланированной нагрузки на сектор здравоохранения и инициатив, предпринятых для поддержки экономики.
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Политика
Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса
Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Политика
NYT: Юридическая фирма из США откупилась от иска Тимошенко за $11 млн
Нью-Йорк, США, 11 мая 2020, 09:18 — REGNUM Американская адвокатская компания Skadden выплатила $11 млн, чтобы избежать судебного преследования со стороны бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
REGNUM 02:18
Космос
В США могут отложить миссию к спутнику Юпитера на два года
Вашингтон, 11 мая 2020, 07:30 — REGNUM Автоматическая миссия американского аэрокосмического агентства NASA Europa Clipper может отправиться к спутнику Юпитера — Европе — только в 2025 году.
REGNUM 00:30
Политика
Путин поручил подготовить рекомендации по поэтапной отмене ограничений
Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета 04:50
Происшествия
Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян
РИА Новости вчера в 18:12
Общество
Сергей Цивилев вновь обратится к кузбассовцам
Ранее Сергей Цивилев обращался к жителям Кемеровской области 4 мая. Тогда режим самоизоляции из-за эпидемиологической ситуации был продлен.
VSE42.RU 03:13
Общество
В Новосибирской области продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции, действующий с конца марта в Новосибирской области, продлили.
ТАСС 04:31
Происшествия
В Екатеринбурге избили девушку-оператора камеры дорожной фотофиксации
Мужчины били девушку палками и пинали по голове. После забрали у нее сотовый телефон и ушли.
ТагилСити.ру 02:20
Общество
В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим
Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM вчера в 15:37
Общество
В Москве еще 1011 человек вылечились от коронавируса
РИА Новости вчера в 02:44
Общество
Россия вышла на третье место в мире по числу зараженных COVID-19
По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших во всем мире превысило 4,1 млн человек, от заболевания скончались 282,8 тыс. Лидируют по числу жертв США (79,5 тыс.), на втором месте — Великобритания (31,9 тыс.), на третьем — Италия (30,5 тыс).
РБК 04:18
Происшествия
В Челябинской области случился пожар на птицефабрике
Челябинский обзор 00:44
Общество
В Приморье и на юге России режим самоизоляции нарушают чаще всего
Москва, 11 мая 2020, 11:17 — REGNUM Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Дагестан являются российскими регионами с наибольшим количеством протоколов о нарушении режима самоизоляции.
REGNUM 04:17
Происшествия
Задержан организатор хосписа в Красногорске
Российская газета 04:14
Общество
В Тюменской области с 14 мая введут обязательный масочный режим
"В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора с 14 мая на территории Тюменской области вводится обязательный масочный режим: граждане обязаны надевать маски в такси, в магазинах, аптеках, на рабочих местах и при получении госуслуг", - сообщил губернатор.
ТАСС 04:12
Политика
Климкин заявил, что у России нет права на празднование Дня Победы
У России нет права праздновать День Победы над нацизмом, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Газета.Ru 02:40
Здоровье
Названы причины ошибочно отрицательных результатов на коронавирус
Доктор биологических наук Анча Баранова назвала причины, по которым тест на коронавирус может показать ошибочно отрицательный результат.
Lenta.ru 00:26
Здоровье
В Омской области от коронавируса умерла еще одна женщина
Медики просят омичей оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции, который продлили до 24 мая.
Город55.ру 03:58
Футбол
Василий Уткин: наш футбол имеет шанс больше не быть киселём
Известный блогер Василий Уткин в своём телеграм-канале поддержал потенциальное возобновление первенства Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат 02:54
Футбол
Герхардт получил травму за пять дней до возобновления бундеслиги
Полузащитник "Вольфсбурга" Янник Герхардт получил травму за пять дней до возобновления чемпионата Германии, сообщается на сайте немецкого футбольного клуба.
РИА Новости 01:38
Армия и оружие
Российский Су-35 проиграл в воздушном бою китайским J-10 и J-16
В китайском информагентстве Sina рассказали о том, что истребитель Су-35, произведенный в РФ, проиграл в имитации воздушной битвы против J-16 и J-10, созданных в КНР.
Discover24 03:34
Общество
В Саратовской области режим самоизоляции продлен до 31 мая
Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин проинформировал, что согласно рекомендациям Роспотребнадзора режим самоизоляции продлевается до 31 мая.
Репортер64 вчера в 10:38
Происшествия
Иранские военные попали ракетой в свой корабль во время учений
Отмечается, что в ходе морских маневров в районе порта Джаск в Оманском заливе в корабль обеспечения "Конарак" попала корабельная ракета, выпущенная с боевого судна.
Газета.Ru 02:59
Общество
Петербург вводит «масочный режим»
Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru 09 мая в 16:57
Единоборства
У Тони Фергюсона диагностирован перелом орбитальной кости
Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон получил перелом орбитальной кости в проигранном противостоянии против соотечественника Джастина Гэтжи.
Газета.Ru 01:15
Политика
В Чехии раскрыли личность российского «отравителя» с чемоданом яда
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
Lenta.ru вчера в 23:52
Наука
Объяснена уязвимость мужчин перед коронавирусом
Уязвимость мужчин перед COVID-19 объяснили ученые из Европейского общества кардиологов (ESC), передает РИА Новости в понедельник, 11 мая.
Lenta.ru 04:43