Экономика

Lenta.ruLenta.ruСаудовская Аравия перейдет к жесткой экономии бюджета

Дефицит бюджета в первом квартале составил девять миллиардов долларов. Министр сказал, что на ненефтяные доходы повлияло снижение экономической активности, в то время как расходы выросли из-за незапланированной нагрузки на сектор здравоохранения и инициатив, предпринятых для поддержки экономики.
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Саудовская Аравия с 1 июня приостанавливает выплату прожиточного минимума

Эхо Москвы04:36

Саудовская Аравия перейдет к жесткой экономии бюджета

Lenta.ru01:40

В Эр-Рияде в три раза увеличат НДС

News.ru02:07

В Саудовской Аравии в три раза повысят НДС

Московский Комсомолец01:51

Деньги заканчиваются: Саудовская Аравия вводит режим экономии

Вести.Ru02:46

Саудовская Аравия повысит ставку НДС втрое

REGNUM00:17

Саудовская Аравия повысит НДС в три раза

Коммерсантъвчера в 23:19
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Происшествия

Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян

РИА Новости вчера в 18:12
837
Здоровье

Количество зараженных коронавирусом в Крыму превысило 200

Коронавирус за сутки подтвердился у девяти человек в Крыму, общее количество зараженных превысило 200.
ТАСС 03:32
1
Общество

В России за сутки выявили 11 656 заболевших коронавирусом

Общее число выздоровевших пациентов составило 39 801 человек. Кроме того, за сутки установлено 94 смерти от коронавируса.
RuNews24.ru 03:41
1
Общество

Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные

Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости вчера в 00:08
1,1K
Общество

С 12 мая изменится режим самоизоляции в Татарстане

Правительство РТ внесло поправки в постановление о режиме самоизоляции в условиях распространения коронавируса Covid-19, который разместили на портале правовой информации.
Газета Заря (Алексеевское) вчера в 15:04
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Общество

Минпросвещения: учебный год начнется 1 сентября в очном формате

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко рассказал, что новый учебный год должен начаться с 1 сентября в очном формате.
Газета.Ru вчера в 04:42
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Политика

Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса

Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
5K
Экономика

Около 40% россиян могут просрочить платежи по кредитам

Сотрудники наиболее уязвимых и пострадавших от пандемии коронавируса компаний могут просрочить выплаты по кредитам, полученным в банках и у микрофинансовых организаций (МФО).
Телеканал 360° вчера в 20:42
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Шоу-бизнес

Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми

Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.
Вести.Ru 09 мая в 09:00
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Здоровье

89 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области

По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 10 мая, за сутки в регионе еще у 89 человек лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com вчера в 06:08
538
Здоровье

В Омской области от коронавируса умерла еще одна женщина

Медики просят омичей оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции, который продлили до 24 мая.
Город55.ру 03:58
11
Происшествия

СК возбудил уголовное дело о пожаре в подмосковном хосписе

Газета.Ru 02:46
5
Общество

В России разработали требования к проведению школьных экзаменов

Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 08:53
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Футбол

Василий Уткин: наш футбол имеет шанс больше не быть киселём

Известный блогер Василий Уткин в своём телеграм-канале поддержал потенциальное возобновление первенства Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат 02:54
Общество

Ещё 77 больных коронавирусом выявлено во Владимирской области

Утром 11 мая управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает о 77 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в регионе.
Владимирские ведомости 03:18
614
Общество

В Петербурге с 12 мая вводят масочный режим

«С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — говорится в сообщении.
RT на русском 09 мая в 18:07
1K
Общество

В Туле ввели обязательный масочный режим

Напомним, что в Тульской области режим ограничений продлен до 31 мая.
Тульская пресса вчера в 18:29
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Происшествия

Иранские военные попали ракетой в свой корабль во время учений

Отмечается, что в ходе морских маневров в районе порта Джаск в Оманском заливе в корабль обеспечения "Конарак" попала корабельная ракета, выпущенная с боевого судна.
Газета.Ru 02:59
97
Общество

Роспотребнадзор рассказал, когда откроют школы и детские сады

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, когда откроются детсады и школы.
МедиаПоток вчера в 09:06
42
Здоровье

К 11 мая в Тверской области выздоровели 10 больных коронавирусом

В Тверской области 898 человек заболели в регионе коронавирусом нового типа с 16 марта 2020 года — в этот день был лабораторно подтвержден первый случай инфицирования.
Афанасий-бизнес 03:45
Общество

В Минздраве России призвали не экономить на выплатах врачам в регионах

Москва, 11 мая 2020, 02:38 — REGNUM Властям в регионах и главврачам следует соблюдать установленные правительством России требования по выплате стимулирующих надбавок медперсоналу, который работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, заявила 10 мая журналистам заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.
REGNUM вчера в 19:38
14
Общество

Коронавирус выявили в новых районах Самарской области

Сегодня 10 мая от оперативного штаба стало известно в каких городах и районах Самарской области выявили коронавирус.
Похвистнево-Информ вчера в 13:02
83
Общество

В Саратовской области режим самоизоляции продлен до 31 мая

Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин проинформировал, что согласно рекомендациям Роспотребнадзора режим самоизоляции продлевается до 31 мая.
Репортер64 вчера в 10:38
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Финансы

Обозначены условия для усиления рубля

Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
Lenta.ru 02:17
37
Общество

В Татарстане с 12 мая отменят СМС-пропуска

Постановление «О мерах по предотвращению распространения в РТ новой коронавирусной инфекции» в новой редакции, принятой Кабмином РТ 10 мая, не предусматривает получения смс-пропусков для передвижения, а также оформление справок от работодателя, пояснила Эльмира Слепнева.
НТР 24 вчера в 15:39
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Гаджеты

Realme готовит новую линейку смартфонов

Китайская компания Realme официально сообщила, что презентация новой линейки смартфонов Narzo пройдёт 11 мая текущего года.
UfaTime.ru 08 мая в 09:27
Общество

В Тюменской области с 14 мая введут обязательный масочный режим

"В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора с 14 мая на территории Тюменской области вводится обязательный масочный режим: граждане обязаны надевать маски в такси, в магазинах, аптеках, на рабочих местах и при получении госуслуг", - сообщил губернатор.
ТАСС 04:12
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Здоровье

За сутки в 7 округах Подмосковья не выявили новых зараженных

По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом в МО, за минувшие сутки в Подмосковье выявлено лишь 1 133 новых случая заражения коронавирусом.
Live24 вчера в 07:06
1K
Общество

Смольный назвал сумму штрафа за выход на улицу без маски и перчаток

С 12 мая все жители города обязаны в общественных местах носить медицинские маски или другие средства индивидуальной защиты органов дыхания, а также перчатки.
Невские Новости вчера в 04:46
1,9K
Общество

Россия вышла на третье место в мире по числу зараженных COVID-19

По состоянию на 11 мая общее число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в России выросло до 221 344, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РБК 04:18
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