Экономика
Lenta.ruСаудовская Аравия перейдет к жесткой экономии бюджета
Дефицит бюджета в первом квартале составил девять миллиардов долларов. Министр сказал, что на ненефтяные доходы повлияло снижение экономической активности, в то время как расходы выросли из-за незапланированной нагрузки на сектор здравоохранения и инициатив, предпринятых для поддержки экономики.
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Происшествия
Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян
РИА Новости вчера в 18:12
Здоровье
Количество зараженных коронавирусом в Крыму превысило 200
Коронавирус за сутки подтвердился у девяти человек в Крыму, общее количество зараженных превысило 200.
ТАСС 03:32
Общество
В России за сутки выявили 11 656 заболевших коронавирусом
Общее число выздоровевших пациентов составило 39 801 человек. Кроме того, за сутки установлено 94 смерти от коронавируса.
RuNews24.ru 03:41
Общество
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости вчера в 00:08
Общество
С 12 мая изменится режим самоизоляции в Татарстане
Правительство РТ внесло поправки в постановление о режиме самоизоляции в условиях распространения коронавируса Covid-19, который разместили на портале правовой информации.
Газета Заря (Алексеевское) вчера в 15:04
Общество
Минпросвещения: учебный год начнется 1 сентября в очном формате
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко рассказал, что новый учебный год должен начаться с 1 сентября в очном формате.
Газета.Ru вчера в 04:42
Политика
Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса
Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
Экономика
Около 40% россиян могут просрочить платежи по кредитам
Сотрудники наиболее уязвимых и пострадавших от пандемии коронавируса компаний могут просрочить выплаты по кредитам, полученным в банках и у микрофинансовых организаций (МФО).
Телеканал 360° вчера в 20:42
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми
Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.
Вести.Ru 09 мая в 09:00
Здоровье
89 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 10 мая, за сутки в регионе еще у 89 человек лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com вчера в 06:08
Здоровье
В Омской области от коронавируса умерла еще одна женщина
Медики просят омичей оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции, который продлили до 24 мая.
Город55.ру 03:58
Общество
В России разработали требования к проведению школьных экзаменов
Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 08:53
Футбол
Василий Уткин: наш футбол имеет шанс больше не быть киселём
Известный блогер Василий Уткин в своём телеграм-канале поддержал потенциальное возобновление первенства Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат 02:54
Общество
Ещё 77 больных коронавирусом выявлено во Владимирской области
Утром 11 мая управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает о 77 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в регионе.
Владимирские ведомости 03:18
Общество
В Петербурге с 12 мая вводят масочный режим
«С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — говорится в сообщении.
RT на русском 09 мая в 18:07
Общество
В Туле ввели обязательный масочный режим
Напомним, что в Тульской области режим ограничений продлен до 31 мая.
Тульская пресса вчера в 18:29
Происшествия
Иранские военные попали ракетой в свой корабль во время учений
Отмечается, что в ходе морских маневров в районе порта Джаск в Оманском заливе в корабль обеспечения "Конарак" попала корабельная ракета, выпущенная с боевого судна.
Газета.Ru 02:59
Общество
Роспотребнадзор рассказал, когда откроют школы и детские сады
Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, когда откроются детсады и школы.
МедиаПоток вчера в 09:06
Здоровье
К 11 мая в Тверской области выздоровели 10 больных коронавирусом
В Тверской области 898 человек заболели в регионе коронавирусом нового типа с 16 марта 2020 года — в этот день был лабораторно подтвержден первый случай инфицирования.
Афанасий-бизнес 03:45
Общество
В Минздраве России призвали не экономить на выплатах врачам в регионах
Москва, 11 мая 2020, 02:38 — REGNUM Властям в регионах и главврачам следует соблюдать установленные правительством России требования по выплате стимулирующих надбавок медперсоналу, который работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, заявила 10 мая журналистам заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.
REGNUM вчера в 19:38
Общество
Коронавирус выявили в новых районах Самарской области
Сегодня 10 мая от оперативного штаба стало известно в каких городах и районах Самарской области выявили коронавирус.
Похвистнево-Информ вчера в 13:02
Общество
В Саратовской области режим самоизоляции продлен до 31 мая
Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин проинформировал, что согласно рекомендациям Роспотребнадзора режим самоизоляции продлевается до 31 мая.
Репортер64 вчера в 10:38
Финансы
Обозначены условия для усиления рубля
Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
Lenta.ru 02:17
Общество
В Татарстане с 12 мая отменят СМС-пропуска
Постановление «О мерах по предотвращению распространения в РТ новой коронавирусной инфекции» в новой редакции, принятой Кабмином РТ 10 мая, не предусматривает получения смс-пропусков для передвижения, а также оформление справок от работодателя, пояснила Эльмира Слепнева.
НТР 24 вчера в 15:39
Гаджеты
Realme готовит новую линейку смартфонов
Китайская компания Realme официально сообщила, что презентация новой линейки смартфонов Narzo пройдёт 11 мая текущего года.
UfaTime.ru 08 мая в 09:27
Общество
В Тюменской области с 14 мая введут обязательный масочный режим
"В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора с 14 мая на территории Тюменской области вводится обязательный масочный режим: граждане обязаны надевать маски в такси, в магазинах, аптеках, на рабочих местах и при получении госуслуг", - сообщил губернатор.
ТАСС 04:12
Здоровье
За сутки в 7 округах Подмосковья не выявили новых зараженных
По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом в МО, за минувшие сутки в Подмосковье выявлено лишь 1 133 новых случая заражения коронавирусом.
Live24 вчера в 07:06
Общество
Смольный назвал сумму штрафа за выход на улицу без маски и перчаток
С 12 мая все жители города обязаны в общественных местах носить медицинские маски или другие средства индивидуальной защиты органов дыхания, а также перчатки.
Невские Новости вчера в 04:46
Общество
Россия вышла на третье место в мире по числу зараженных COVID-19
По состоянию на 11 мая общее число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в России выросло до 221 344, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РБК 04:18