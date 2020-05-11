Дефицит бюджета в первом квартале составил девять миллиардов долларов. Министр сказал, что на ненефтяные доходы повлияло снижение экономической активности, в то время как расходы выросли из-за незапланированной нагрузки на сектор здравоохранения и инициатив, предпринятых для поддержки экономики.

Общество С 12 мая изменится режим самоизоляции в Татарстане Правительство РТ внесло поправки в постановление о режиме самоизоляции в условиях распространения коронавируса Covid-19, который разместили на портале правовой информации. 84

Политика Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 5K

Экономика Около 40% россиян могут просрочить платежи по кредитам Сотрудники наиболее уязвимых и пострадавших от пандемии коронавируса компаний могут просрочить выплаты по кредитам, полученным в банках и у микрофинансовых организаций (МФО). 1

Здоровье 89 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 10 мая, за сутки в регионе еще у 89 человек лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция. 538

Общество В России разработали требования к проведению школьных экзаменов Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 617

Футбол Василий Уткин: наш футбол имеет шанс больше не быть киселём Известный блогер Василий Уткин в своём телеграм-канале поддержал потенциальное возобновление первенства Российской Премьер-Лиги.

Общество Ещё 77 больных коронавирусом выявлено во Владимирской области Утром 11 мая управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает о 77 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в регионе. 614

Общество В Петербурге с 12 мая вводят масочный режим «С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — говорится в сообщении. 1K

Происшествия Иранские военные попали ракетой в свой корабль во время учений Отмечается, что в ходе морских маневров в районе порта Джаск в Оманском заливе в корабль обеспечения "Конарак" попала корабельная ракета, выпущенная с боевого судна. 97

Здоровье К 11 мая в Тверской области выздоровели 10 больных коронавирусом В Тверской области 898 человек заболели в регионе коронавирусом нового типа с 16 марта 2020 года — в этот день был лабораторно подтвержден первый случай инфицирования.

Общество В Минздраве России призвали не экономить на выплатах врачам в регионах Москва, 11 мая 2020, 02:38 — REGNUM Властям в регионах и главврачам следует соблюдать установленные правительством России требования по выплате стимулирующих надбавок медперсоналу, который работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, заявила 10 мая журналистам заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова. 14

Общество Коронавирус выявили в новых районах Самарской области Сегодня 10 мая от оперативного штаба стало известно в каких городах и районах Самарской области выявили коронавирус. 83

Финансы Обозначены условия для усиления рубля Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. 37

Общество В Татарстане с 12 мая отменят СМС-пропуска Постановление «О мерах по предотвращению распространения в РТ новой коронавирусной инфекции» в новой редакции, принятой Кабмином РТ 10 мая, не предусматривает получения смс-пропусков для передвижения, а также оформление справок от работодателя, пояснила Эльмира Слепнева. 583

Гаджеты Realme готовит новую линейку смартфонов Китайская компания Realme официально сообщила, что презентация новой линейки смартфонов Narzo пройдёт 11 мая текущего года.

Общество В Тюменской области с 14 мая введут обязательный масочный режим "В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора с 14 мая на территории Тюменской области вводится обязательный масочный режим: граждане обязаны надевать маски в такси, в магазинах, аптеках, на рабочих местах и при получении госуслуг", - сообщил губернатор. 8