Энергетика
Общественное телевидение РоссииСаудовская Аравия планирует на треть восстановить нефтедобычу
Саудовская Аравия собирается на треть восстановить нефтедобычу, потерянную из-за атаки на инфраструктуру страны, передает ОТР.
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Саудовская Аравия решила к 16 сентября на треть восстановить нефтедобычу
Московский Комсомолецвчера в 13:51
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 00:19, Вашингтон
Политика
Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов
Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».
РБК вчера в 14:31
Происшествия
При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек
Газета.Ru вчера в 17:45
Политика
В Крыму призвали Зеленского узаконить нынешние границы Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил Украине забыть про Крым и Донбасс и узаконить нынешние реальные границы украинского государства.
News.ru 14 сентября в 03:52
Футбол
«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
"Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".
Российская газета вчера в 14:00
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Шоу-бизнес
В РПЦ усомнились в искренности повенчавшихся Собчак и Богомолова
Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и и.о. пресс-секретаря патриарха Кирилла Владимир Легойда раскритиковал танец телеведущей Ксении Собчак, который она исполнила на свадьбе для режиссера Константина Богомолова.
РБК вчера в 16:16
Политика
Россия и Белоруссия договорились о единых налогах
Россия и Белоруссия договорились о едином Налоговом кодексе и Гражданском кодексе на уровне Союзного государства, сообщил в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на программу экономической интеграции стран.
Интерфакс вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru 14 сентября в 07:05
Происшествия
Сотрудника Росгвардии убили на Сахалине за замечание о курении
Сотрудник Росгвардии был убит в ночь на 14 сентября в Южно-Сахалинске после того, как сделал замечание о курении в общественном месте.
Известия вчера в 21:44
Кино
Железный человек появится в новом фильме Marvel «Черная вдова»
Согласно информации Comic Book, в фильме Marvel «Чёрная вдова» может быть несколько эпизодов с Дауни-младшим и Железным человеком, несмотря на то, что гибель последнего видели в последней части «Мстителей».
iReactor вчера в 10:04
Футбол
Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера «Спартака»
ProstoProSport вчера в 07:28
Политика
Чемезов анонсировал начало серийного производства С-500
Коммерсантъ вчера в 17:50
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости 14 сентября в 19:41
Экономика
Стало известно, где в России больше всего платят за ЖКУ
Самую большую долю семейного бюджета тратят на жилищно-коммунальные услуги на Камчатке и Колыме (до 14%), а меньше всего в Дагестане и Ингушетии (менее 5%), свидетельствует рейтинга РИА Новости.
РИА Новости вчера в 17:33
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском 14 сентября в 07:56
Энергетика
Мировые цены на нефть значительно выросли
Мировые цены на нефть выросли на 10-12%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 21:19
Политика
В Германии считают, что Запад намерен вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда ЕС по газопроводу OPAL носит политический характер.
News.ru вчера в 03:55
Политика
Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet 100
Глава "Ростеха" Сергей Чемезов не исключил ребрендинга самолета Superjet 100 после серии проблем, в том числе катастрофы в "Шереметьево".
Накануне.Ru вчера в 04:06
Авто
Tucson, Atlas, Haval F7: большой тест кроссоверов
Модель GEELY ATLAS HAVAL F7 HYUNDAI TUCSON Рабочее место водителя К сиденьям F7 и Туссана вопросов нет, а вот Atlas стóит покритиковать за неоптимальную форму спинки.
За рулем вчера в 23:01
Гаджеты
Цены на iPhone 11 Pro Max в России самые высокие в мире
Журналисты PhoneArena сравнили цены на новые смартфоны Apple по всему миру и оказалось, что максимальная версия iPhone 11 Pro Max в РФ стоит на 500 долларов дороже, чем в США.
Astera 13 сентября в 14:55
Общество
Власти Италии выплатят по 25 тысяч евро за переезд в забытые города
Народные новости 13 сентября в 20:56
Политика
Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому
Lenta.ru вчера в 13:32
Происшествия
Матч команд из Дагестана и Владикавказа завершился массовой дракой
Газета.Ru вчера в 16:55
Здоровье
Кардиолог назвал опасные позы для сна
РИА Новости вчера в 21:36
Здоровье
Главный онколог Минздрава перечислил доказанные факторы развития рака
Главный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил, что генетический вклад в заболеваемость рака составляет лишь 15–20 процентов.
Вечерняя Москва 14 сентября в 10:43
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Культура
В студии Юлии Началовой нашли неизвестную песню певицы
Неизвестную песню российской певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте этого года, обнаружили в ее студии после похорон.
Известия вчера в 17:26
Футбол
Семак рассказал о шансах «Зенита» в Лиге чемпионов
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил шансы команды выйти из группы в Лиге чемпионов.
МР7.ру 00:08
Экономика
Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года
Изменения могут коснуться и электронных систем доставки никотина, таких как Juul, и устройств для нагревания табака по типу Iqos.
Коммерсантъ 13 сентября в 15:50