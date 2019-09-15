Энергетика

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииСаудовская Аравия планирует на треть восстановить нефтедобычу

Саудовская Аравия собирается на треть восстановить нефтедобычу, потерянную из-за атаки на инфраструктуру страны, передает ОТР.
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СМИ: Эр-Рияд восстановит на треть нефтедобычу к понедельнику

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Московский Комсомолецвчера в 13:51

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Говорит Москвавчера в 13:53
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 00:19, Вашингтон
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