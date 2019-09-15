Энергетика
Общественное телевидение РоссииСаудовская Аравия планирует на треть восстановить нефтедобычу
Саудовская Аравия собирается на треть восстановить нефтедобычу, потерянную из-за атаки на инфраструктуру страны, передает ОТР.
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Саудовская Аравия решила к 16 сентября на треть восстановить нефтедобычу
Московский Комсомолецвчера в 13:51
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 03:40, Вашингтон
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Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
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Экс-защитник сборной Бразилии Алдаир рассказал о римской карьере своего бывшего одноклубника по «Роме» Дмитрия Аленичева.
Sportbox.RU 03:32
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Xiaomi представит Mi 9 Pro, Mi MIX 5G и MIUI 11 уже 24 сентября
24 сентября китайский производитель представит сразу несколько устройств, среди которых Mi 9 Pro и новый смартфон линейки Mi MIX.
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Верховный суд России подтвердил приговор для шпиона из Польши
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Митинг памяти жертв теракта 1999 года прошел в Волгодонске
Панихида и митинг памяти жертв теракта 1999 года проходят сегодня в Волгодонске.
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Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека
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Кардиолог назвал опасные позы для сна
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РИА Новости вчера в 21:36
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20 оппозиционеров, выигравших выборы в Мосгордуму, потратили на избирательную кампанию 39,2 миллиона рублей.
Дождь 01:54
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Флойд Мейвезер анонсировал показательный бой с Пакьяо
Разговоры о матче-реванше между 42-летним Мейвезером и 40-летним Пакьяо, который еще не завершил свою боксерскую карьеру и является действующим чемпионом мира в полусреднем весе, ведутся с момента их первого поединка в мае 2015 года, когда Мейвезер победил единогласным решением судей.
Allboxing.ru вчера в 00:45
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Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет
Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.
Lenta.ru 02:49
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Москвичей предупредили о резких колебаниях атмосферного давления
В Москве ожидается так называемая «барическая пила» - резкие колебания атмосферного давления.
Московский Комсомолец вчера в 04:17
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У Заворотнюк начались тяжелые осложнения
У актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 03:10
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Сбербанк и «Вкусвилл» запустили сервис снятия наличных на кассах
Сбербанк запустил в сети «ВкусВилл» сервис снятия наличных на кассе магазина.
РБК 00:00
Политика
Рынок ожидает резкого роста стоимости барреля
Рынок ожидает резкого роста стоимости барреля Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, ответственность за которую взяли на себя йеменские повстанцы, лишила страну почти 60% добычи, а мир — 6% поставок нефти.
Коммерсантъ вчера в 15:32
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МедиаПоток вчера в 07:37
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Польша проведет аудит программы приграничного сотрудничества
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Киевское «Динамо» наблюдает за ситуацией вокруг главного тренера «Спартака» Олега Кононова.
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Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу
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Не решаясь наносить ядерный удар по советским базам, стратеги НАТО придумывали альтернативные планы, некоторые из них были комичными или совсем уж сумасшедшими.
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Запускать тепло в Екатеринбурге начнут с ЖБИ и Сортировки
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Житель Красноярска решил прочистить мусоропровод горящим бензином
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Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от ранений, которые ему нанесли в ответ на сделанное замечение о курении в общественном месте, заявили ТАСС в Росгвардии.
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«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
"Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".
Российская газета вчера в 14:00