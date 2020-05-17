Экономика
Страна Советов on-lineСаудовская Аравия планирует выйти победителем из «нефтяной войны»
Специалисты считают, что если ставка на совмещение резких сокращений расходов бюджета из-за падения цен на нефть и одновременной покупки акций нефтяных компаний в странах Евросоюза, Канаде и Соединенном Королевстве оправдает себя, то альянс ОПЕК+ Россия будет однозначным победителем.
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