с чего всё началось

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco подняла цены на поставку нефти в июле, передаёт Вlоомвеrд со ссылкой на обновлённый прайс-лист компании. Отмечается, что для азиатских рынков цены в среднем вырастут на 5,6-7,3 доллара за баррель.

Саудовская Аравия подняла цены на экспорт нефти в июле – Bloomberg

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Происшествия Охлобыстин высказался о смертельном ДТП с участием Ефремова Актер Иван Охлобыстин высказал свое мнение о смертельном ДТП, участником которого стал актер Михаил Ефремов, 9 июня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». 35

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Игры В файлах беты новой Call of Duty: Black Ops нашли постер игры Согласно предыдущим утечкам, следующая Call of Duty может стать продолжением, перезапуском или спин-оффом Black Ops, а события будут посвящены Холодной войне.

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Футбол «Манчестер Сити» хочет выручить от продажи Сане не менее 70 млн евро Гюндоган рассказал о работе с Клоппом и Гвардиолой Английский клуб намерен выручить от сделки не менее 70 млн.

Происшествия Нарколог Минздрава РФ никогда не видел Ефремова трезвым Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн признался, что знаком с Михаилом Ефремовым, который стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. 2

Общество Крым с 1 июля откроется для туристов С 1 июля в Крыму разрешается приём туристов из других регионов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов. 166

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Происшествия Полицейский сбил трех человек в смертельном ДТП в Воронеже Полицейский в Воронеже вылетел на тротуар на личном автомобиле, сбив трех пешеходов, один из которых скончался на месте, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление главного управления МВД по региону. 462

Здоровье Уже 796: Новые случаи коронавируса выявлены в Приамурье В Амурской области во вторник, 9 июня, в лабораторном порядке подтвердили еще 48 случаев новой коронавирусной инфекции.

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