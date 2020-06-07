Энергетика
Аргументы и ФактыСаудовская Аравия подняла цены на экспорт нефти в июле – Bloomberg
Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco подняла цены на поставку нефти в июле, передаёт Вlоомвеrд со ссылкой на обновлённый прайс-лист компании. Отмечается, что для азиатских рынков цены в среднем вырастут на 5,6-7,3 доллара за баррель.
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с чего всё началось
Самый резкий ценовой скачок коснется июльского экспорта в Азию — это крупнейший региональный рынок компании Saudi Aramco, согласно прайс-листу, с которым ознакомилось Bloomberg.Коммерсантъ07 июня в 14:39
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Bloomberg сообщает о росте цен на нефть из Саудовской Аравии
Национальная служба новостей07 июня в 13:01
СМИ сообщили о повышении цен на экспорт нефти Saudi Aramco в июле
Rambler News Service07 июня в 12:17
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