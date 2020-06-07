с чего всё началось

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco подняла цены на поставку нефти в июле, передаёт Вlоомвеrд со ссылкой на обновлённый прайс-лист компании. Отмечается, что для азиатских рынков цены в среднем вырастут на 5,6-7,3 доллара за баррель.

Саудовская Аравия подняла цены на экспорт нефти в июле – Bloomberg

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