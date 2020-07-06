Госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco решила повысить цену своей нефти с августа. Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании. Больше всего вырастет цена для стран северо-западной Европы - на 4 доллара.

Саудовская Аравия подняла цены на свою нефть

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