Энергетика
Накануне.RuСаудовская Аравия подняла цены на свою нефть
Госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco решила повысить цену своей нефти с августа. Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании. Больше всего вырастет цена для стран северо-западной Европы - на 4 доллара.
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Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Издание Star Hit сообщает, что известный российский юморист Евгений Петросян решил подать судебный иск на писателя в жанре сатира Виктора Коклюшкина.
CT news вчера в 15:46
Общество
В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников
Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
REGNUM вчера в 04:36
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Политика
В кабмине поддержали запрет на двойное гражданство для послов РФ
Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, запрещающий послам и постоянным представителям РФ в международных организациях иметь двойное гражданство и вид на жительство за рубежом.
ТАСС 01:09
Армия и оружие
Эксперт назвал вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Москва, 7 июля 2020, 04:31 — REGNUM В случае атаки Вооруженных сил Украины на Крым российская армия сможет дать жёсткий ответ, заявил 6 июля военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Вечерняя Москва».
REGNUM вчера в 21:31
Политика
В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ
Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Алексей Резников.
RT на русском вчера в 20:59
Интернет
«Ростелеком» нашел критические уязвимости в оборудовании Schneider Electric
Специалисты «Ростелеком-Солар» (структура «Ростелекома») обнаружили уязвимости, в том числе критические, в промышленном оборудовании компании Schneider Electric, используемом для управления энергосистемами.
Коммерсантъ 02:00
Политика
В США могут запретить китайскую социальную сеть TikTok
Вашингтон, 7 июля 2020, 08:13 — REGNUM Использование социальной сети для обмена короткими видеороликами TikTok китайской компании ByteDance на территории США может оказаться под запретом.
REGNUM 01:13
Технологии
Кричевский перечислил уязвимости системы распознавания лиц
Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский в беседе с агентством «Прайм» заявил, что методы распознавания лиц имеют ряд недостатков.
Live24 вчера в 04:38
Музыка
Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров
В клипе сюжет разворачивается вокруг персонажа, который влюбляется в незнакомую женщину.
Evo-rus.com 00:44
Религия
Схимонах Сергий ответил на письмо митрополита с обвинениями во лжи
Газета.Ru вчера в 14:22
Общество
15 новых случаев коронавируса выявлено в Карелии за сутки
По данным оперативного штаба, в числе новых подтвержденных случаев коронавируса 10 выявлены в Петрозаводске, два – в Медвежьегорске, один – в поселке Мелиоративный Прионежского района, один – в Суоярви и один – в деревне Восточное Кончезеро Кондопожского района.
Karelia.news 05 июля в 06:13
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала романтичное фото с Богомоловым
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором она наслаждается закатом, сидя на причале вместе со своим мужем, режиссером Константином Богомоловым.
Piter.tv вчера в 05:19
Общество
Правительство выделило еще 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам
«Порядка 3,6 млрд руб. будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ вчера в 02:43
Общество
Социальные выплаты поддержали сотовый ритейл
Продажи недорогих смартфонов в июне поддержали отрасль, в том числе благодаря им российский рынок стал единственным, который показал рост среди всех европейских, отмечает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Коммерсантъ вчера в 18:06
Происшествия
Восемь автомобилей сгорели на территории бизнес-центра в Петербурге
Известия вчера в 20:00
Финансы
Правительство не одобрило проект о повышении вкладов, с которых будет взиматься налог
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект ЛДПР, предлагающий увеличить с 1 до 5 млн рублей сумму вкладов, с которых будет взиматься налог.
Газета.Ru 01:59
Шоу-бизнес
Прилучный опроверг слухи о романе с Мирославой Карпович
ВладТайм вчера в 13:15
Общество
Нижегородская область вошла в топ-20 регионов РФ по доходам населения
Исследователи учитывали три показателя: отношение медианного дохода и фиксированной стоимости товаров и услуг, доля населения за чертой бедности и доля граждан за чертой крайней бедности.
Время Н вчера в 10:15
Шоу-бизнес
50-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в метро в обнаженном виде
Поклонники супермодели в комментариях к снимкам отметили, что Кэмпбелл отлично сохранилась и великолепно смотрится даже в свои 50 лет.
Discover24 05 июля в 09:01
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости вчера в 08:25
Здоровье
Глава Минздрава Кемеровской области заразился коронавирусом
В пресс-службе объяснили, что ввиду того, что сотрудники Минздрава по роду службы контактируют с большим числом медработников, совершая также поездки в больницы области, они являются группой риска по заражению SARS-CoV-2.
REGNUM 01:06
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы
Журналисты утверждают, что Сакович решил оставить супругу из-за актрисы театра Константина Богомолова.
CT news вчера в 16:12
Армия и оружие
Россия планирует экспортировать танки Т-14 «Армата»
В России даже не исключают обмен танков Т-14 «Армата» по бартеру.
Актуальные Новости вчера в 11:58
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
Культура
Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе
Знаменитый во всем мире итальянский композитор и дирижер Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни, передает ANSA.
Live24 вчера в 03:15
Шоу-бизнес
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета вчера в 01:09
Происшествия
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Общество
Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян
По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го.
Известия вчера в 17:14