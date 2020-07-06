Энергетика

Накануне.RuНакануне.RuСаудовская Аравия подняла цены на свою нефть

Госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco решила повысить цену своей нефти с августа. Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании. Больше всего вырастет цена для стран северо-западной Европы - на 4 доллара.
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Saudi Aramco поднимет цены на все марки нефти для Азии в августе

Интерфакс03:58

Саудовская Аравия решила поднять цены на нефть

Lenta.ru07:19

Saudi Aramco поднимает цены на нефть

Российская газета04:47

Колебания на нефтяном рынке: Саудовская Аравия повысит стоимость

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Газета.Ru03:02

Bloomberg: Saudi Aramco повысила цены на нефть с поставкой в августе для азиатских стран

ТАСС02:33

Saudi Aramco повысила цены на нефть с поставкой в августе для Азии

ПРАЙМ02:26
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РИА Новости 17:21
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Новая телеметрическая система поможет сократить вес ракет «Рокот-М»

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«Форрест Гамп» Земекиса признан самым популярным фильмом 1990-х годов

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В Петербурге на территории бизнес-центра загорелись автомобили

Автомобильная цистерна и несколько машин загорелись в Санкт-Петербурге на территории бизнес-центра "Торгбыттранс" на площади около 400 кв. метров.
Газета.Ru 19:13
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В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы

Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.
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Неизвестные ограбили дом Рибери во Флоренции во время матча

Инцидент произошёл в то время, когда сам футболист принимал участие в выездном матче чемпионата Италии против «Пармы» (2:1). Рибери узнал о случившемся после того, как вернулся домой с игры, сообщает La Repubblica.
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Россия не видит в США договороспособного партнера, утратила доверие к Вашингтону как к контрагенту, но его необходимо начать восстанавливать путем малых шагов.
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В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова

Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
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Назвали частые привычки водителей, которые негативно влияют на авто

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Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

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В ночь на 7 июля отмечается праздник Ивана Купала. Обычаи и традиции

Ивана Купала – праздник языческий, его отмечали еще до появления христианства.
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На Украине задумались над вводом миротворцев ОБСЕ в Донбасс

Киев рассматривает возможность ввода миротворцев Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Донбасс.
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«Лион» продлил контракт с молодым форвардом Шерки

Нападающий «Лиона» Райан Шерки подписал новый контракт с клубом.
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Минздрав утвердил рекомендации по возобновлению диспансеризации

Минздрав утвердил временные рекомендации по организации диспансеризации и профилактических осмотров в условиях сохранения рисков распространения нового коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
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Президент Бразилии заявил о наличии симптомов коронавируса у себя

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что у него наблюдаются симптомы заражения коронавирусом.
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В Джорджии ввели режим ЧП и разрешили ввод Нацгвардии из-за протестов

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Захарова анонсировала выход двух песен на свои стихи

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В РФ на выплаты соцработникам дополнительно направили 3,6 млрд рублей

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Путин оценил принятые поправки к Конституции

Президент России Владимир Путин в эфире "России 1" оценил поправки к Конституции, которые вступили в силу накануне, и заявил, что это правильный шаг, так как нормы укрепят государственность и создадут условия для развития страны на десятилетия вперед.
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