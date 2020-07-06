Госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco решила повысить цену своей нефти с августа. Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании. Больше всего вырастет цена для стран северо-западной Европы - на 4 доллара.

Саудовская Аравия подняла цены на свою нефть

Политика Эстония взвешивает возможность запретить трансляцию каналов RT Правительство Эстонии взвешивает возможность по примеру Латвии запретить трансляцию в стране телеканалов Russia Today, сообщил в понедельник глава МИД балтийской республики Урмас Рейнсалу.

Общество Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. 799

Здоровье Заслуженный врач РФ написал губернатору Оренбуржья жалобу Андрей Александрович медицине посвятил 45 лет своей жизни, значительную часть из которых проработал в ГАУЗ "ГКБ № 4". По мнению врача, сейчас в этой больнице дела идут все хуже и хуже. 11

Кино «Форрест Гамп» Земекиса признан самым популярным фильмом 1990-х годов Фильм Форрест Гамп режиссера Роберта Земекиса стал самой популярной лентой 1990-х среди жителей разных стран по результатам исследования американской телекоммуникационной компании Frontier Communications. 37

Происшествия В Петербурге на территории бизнес-центра загорелись автомобили Автомобильная цистерна и несколько машин загорелись в Санкт-Петербурге на территории бизнес-центра "Торгбыттранс" на площади около 400 кв. метров.

Общество В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения. 11

Футбол Неизвестные ограбили дом Рибери во Флоренции во время матча Инцидент произошёл в то время, когда сам футболист принимал участие в выездном матче чемпионата Италии против «Пармы» (2:1). Рибери узнал о случившемся после того, как вернулся домой с игры, сообщает La Repubblica.

Биатлон Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными Эксперты крупного немецкого издания Der Spiegel проанализировали подписи российского информатора Григория Родченкова на документах МОК и признали их поддельными. 2

Происшествия В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым. 6

Армия и оружие Эксперт предсказал конфликт из-за солдат НАТО на Украине Москва, 6 июля 2020, 14:09 — REGNUM Присутствие солдат НАТО на Украине неизбежно приведёт к крупному конфликту.

Здоровье Минздрав утвердил рекомендации по возобновлению диспансеризации Минздрав утвердил временные рекомендации по организации диспансеризации и профилактических осмотров в условиях сохранения рисков распространения нового коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России. 1

Общество Президент Бразилии заявил о наличии симптомов коронавируса у себя Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что у него наблюдаются симптомы заражения коронавирусом.

Происшествия В Джорджии ввели режим ЧП и разрешили ввод Нацгвардии из-за протестов «Сегодня губернатор Кемп издал указ, который объявляет чрезвычайное положение по всей Джорджии и санкционирует ввод до 1000 военнослужащих Национальной гвардии Джорджии», — говорится в сообщении в Twitter губернатора. 3

Политика Великобритания ввела санкции против Бастрыкина Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин включен правительством Великобритании в список граждан, в отношении которых вводятся санкции по «поправке Магнитского». 2,2K