Энергетика

Lenta.ruLenta.ruСаудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
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Эскалация нефтяной войны

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Нефть подешевела более чем на 2% на новостях из Саудовской Аравии

Интерфаксвчера в 07:25

Saudi Aramco готовится увеличить добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки

Вести.Ruвчера в 03:37

Саудовская Аравия увеличит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки

РБКвчера в 05:03

Саудовская Аравия намерена увеличить мощности по добыче нефти

REGNUMвчера в 04:19

Нефть дешевеет на 3% на ожидании увеличения добычи Saudi Aramco

РИА Новостивчера в 06:22

Saudi Aramco увеличит мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки

ТАССвчера в 03:30
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин отправил на карантин депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который вернулся из Франции, пораженной короанавирусом, а также контактировавших с ним парламентариев.
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Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что в 2020 году оборонное ведомство должно получить четыре полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф».
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Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
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В России разработают программу цифровой трансформации ведомств

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что вскоре будет разработана типовая программа цифровой трансформации ведомств на три года, и призвал федеральные органы власти проводить эту работу совместно с регионами.
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Российские фондовые индексы рухнули вслед за мировыми

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Снимки лёгких погибшего от коронавируса вызвали шок

В Сети опубликовали рентгеновские снимки умершего от коронавируса 44-летнего китайца.
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Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.
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Суд приговорил экс-замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 9 годам колонии экс-заместителя главы ФСИН России Олега Коршунова по делу о растрате при заключении контрактов на поставку сахара и горюче-смазочных материалов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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ФСБ России изъяла крупнейшую партию оружия у группы подпольных оружейников, в которую входили жители Москвы и еще трех регионов.
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Магазины и рестораны закрыли в Италии из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.
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Очевидцы сняли на видео попытку самосуда над жителем села в Дагестане

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Хавбек "ПСЖ" Анхель Ди Мария совершил жесткий выпад в адрес игроков дортмундской "Боруссии" во время ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов, информирует Маrса.
ProstoProSport 06:11
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