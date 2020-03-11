Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco увеличит предельные производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в сообщении компании. Отмечается, что добычу повысят с 12 до 13 млн барр./сутки.

Саудовская Аравия увеличит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки

Экономика АКРА предупредило о повышенной вероятности финансового кризиса В методологии АКРА переход индекса выше отметки 2,5 пункта означает повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно является предвестником перехода в фазу кризиса.

Политика Байден лидирует на праймериз Демократической партии США У Демпартии есть два ключевых кандидата - бывший вице-президент США Джо Байден и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.

Политика Терешкова предложила обнулить президентские сроки Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.

Политика Дума поддержала наказание за нарушения при голосовании по Конституции Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.

Экономика Силуанов заявил, что Россия готова к падению цен на нефть Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия подготовлена к падению цен на нефть, изменений в государственном бюджете не потребуются, и все обязательства будут исполнены.

Финансы Определен предел роста курсов доллара и евро Опыт нескольких последних периодов слабости рубля показал: когда доллар и евро показывают новые и новые пики, они все равно выдыхаются и делают коррекции к ценам пониже.

Политика В Раде сделали очередное заявление о подаче воды в Крым Ранее новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире одного из телеканалов заявил, что Киев не должен ограничивать подачу воды в республику по Северо-Крымскому каналу, так как считает Крым своей территорией.

Политика Госдума одобрила обнуление президентских сроков Путина 10 марта 2020 года Госдума РФ одобрила поправку, предусматривающую обнуление президентских сроков Владимира Путина после внесения изменений в Конституцию.

Авто В красноярской мэрии объяснили необходимость покупки новых автомобилей В городской администрации прокомментировали необходимость покупки семи автомобилей — дело в том, что новые транспортные средства должны заменить полностью износившиеся автомобили, которые теперь не только не отвечают техническим требованиям, но и не являются достаточно экологичными.

Шоу-бизнес Дизайнер Марина Голомаздина потеряла сына 6 марта у основательницы бренда 12STOREEZ Марины Голомаздиной родился долгожданный сын. Однако спустя 16 часов малыш умер.

Экономика Глава ЕЦБ предупредила о мощном экономическом шоке Сегодня, 11 марта 2020 года, председатель Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что Европа столкнётся с мощным экономическим шоком, сопоставимым с финансовым кризисом 2008 года.

Армия и оружие В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях» Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.

Общество Таиланд ужесточил правила въезда для россиян Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.