Энергетика

Муксун.fmМуксун.fmСаудовская Аравия повышает объемы добычи нефти

Ранее Саудовская Аравия планировала повысить добычу на 26% до 12 млн баррелей в сутки.
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