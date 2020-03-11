Энергетика
Lenta.ruСаудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
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В Минэнерго России назвали справедливую цену на нефть
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Муж жительницы Екатеринбурга обвинил врачей в смерти жены
Жительница Екатеринбурга Надежда Богданова умерла в коридоре больницы возле туалета, рассказал "Газете.Ru" ее супруг.
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Чехия стремится к нормализации отношений с Россией
В резолюции отмечается, что ключевым вопросом для нормализации отношений остается «достижение прогресса в имплементации Минских договоренностей со стороны РФ» Напомним, одним из каналов для разблокировки отношений между двумя странами может стать встреча президентов России и Чехии на праздновании 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
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Индия приостановила действие туристических виз из-за коронавируса
Власти Индии в связи с угрозой коронавируса приостанавливают действие всех туристических виз до 15 апреля, сообщает пресс-служба правительства.
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Трамп может ввести общенациональный режим ЧС из-за коронавируса
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Сериал «Сваты» покинула Людмила Артемьева
В ближайшем будущем на экраны выйдет седьмой сезон сериала «Сваты».