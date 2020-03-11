Энергетика
Lenta.ruСаудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
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Клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов
При желании клиенты смогут удалять оттуда сохранившуюся информацию. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на три источника.
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Мишустин рассказал о цифровом спецназе правительства
В ближайшее время в России будет разработана ведомственная программа цифровой трансформации, реализацией которой займутся заместители министерств и ведомств, ответственные за цифровизацию.
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Ограбление дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье попало на видео
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ФСБ РФ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли крупнейший арсенал с боеприпасами у подпольных торговцев оружием.
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Кудрин допустил рост бедности в России
Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
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Турция перенесет начало туристического сезона из-за коронавируса
Энергетика
В «нефтяную войну» против России вступили Ирак, Кувейт и ОАЭ
Еще три страны-участника Организации экспортеров нефти ОПЕК намерены объявить нефтяную войну России.
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Кадыров вступился за Валентину Терешкову
Грозный, 12 марта 2020, 15:51 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил поддержку депутату Госдумы РФ Валентине Терешковой, которую некоторые обвиняют в предложении дать возможность нынешнему президенту РФ Владимиру Путину становиться главой государства после принятия поправок к Конституции.
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Аналитики оценили ситуацию на российском рынке после обвала рубля
Каминский считает, что после срыва сделки ОПЕК+ появился риск перерастания волатильности в полноценный финансовый кризис, а власти пока не дают достаточных стимулов для рынка.
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«Салават» даже без Сошникова обыграл «Авангард» в плей-офф КХЛ
Происшествия
В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе
В Приамурье в результате стрельбы в школе из травматического оружия пострадали два человека.
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Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина
Ранее Путин в своем выступлении перед депутатами Госдумы РФ на обсуждении поправок в Конституцию не стал отвергать возможность обнуления своих сроков.
Политика
Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе
Козак выразил надежду, что на следующем заседании контактной группы будет принято окончательное решение по механизму диалога сторон конфликта, по его урегулированию.
Общество
Зима вернется в Москву в выходные дни
Резкое похолодание, метели и гололедица ожидаются в Москве в выходные дни.
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Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом
63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.
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CD Projekt Red может выпустить новую игру во вселенной «Ведьмака»
CD Projekt Red может выпустить новую игру по «Ведьмаку».
Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%
Европейский Центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на уровне 0%, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, маржинальную ставку - на отметке 0,25%, следует из пресс-релиза европейского регулятора по итога заседания совета управляющих ЕЦБ.
Политика
Путин отметил положительные перемены в российском бизнесе
По мнению Путина, за последние десять лет бизнес в стране очень сильно изменился.
Общество
В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
Музыка
Группа «Время и стекло» объявила о распаде
Здоровье
В Новосибирске заработала круглосуточная горячая линия по коронавирусу
По номеру 112 в Новосибирске начала работу горячая линия по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба областного минздрава.
Общество
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Политика
Часть депутатов Госдумы отправили на карантин из-за коронавируса
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отправил на карантин депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который вернулся из Франции, пораженной короанавирусом, а также контактировавших с ним парламентариев.
Здоровье
Малайзия выявила первый случай спорадического заражения коронавирусом
В Малайзии зарегистрирован первый случай спорадического заражения человека коронавирусом COVID-19 от неизвестного человека, сообщает в четверг интернет-версия газеты The Star со ссылкой на минздрав страны.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк оценила шансы на выздоровление матери
Ранее ряд СМИ публиковал информацию о смерти Анастасии Заворотнюк, однако данные сведения ее дочь опровергла.
Экономика
В США предсказали новый мировой экономический кризис
Предсказавший кризис 2008 года экономист Джесси Коломбо заявил, что миру грозит новая катастрофа.