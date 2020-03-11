Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией

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