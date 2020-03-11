Энергетика
Lenta.ruСаудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
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Политика
В Госдуме предложили провести досрочные парламентские выборы
Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский сказал, что в случае вступления в силу поправок к Конституции, в России нужно провести досрочные парламентские выборы.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции
Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.
Общество
В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
Политика
Путин: США хотят управлять Украиной на российские деньги
В Вашингтоне предпочитают, чтобы Украина жила в том числе на российские деньги. «Сами не хотят им деньги давать», — сказал Путин.
Футбол
Велькович: итальянский агент интересовался Алексеем Миранчуком
Футбольный агент Горан Велькович рассказал о том, что представитель итальянского игрока Джанлуиджи Буффона интересовался игроком "Локомотива" Алексеем Миранчуком, передает "Чемпионат.com".
Экономика
Белоусов заявил о риске повышения цен на бытовую технику и лекарства
Ослабление рубля, вызванное падением цен на нефть, может привести к подорожанию в России бытовой техники и медикаментов.
Гаджеты
Показан новый «Проводник» из Windows 10X
Новый «Проводник» в Windows 10X Из функций остались только настройки сортировок файлов и создание новое папки.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Политика
Путин оценил идею встречи парламентариев «нормандской четверки»
Президент России Владимир Путин заявил, что лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель поддержат инициативу создания парламентского измерения «нормандского формата».
Футбол
РПЛ ограничила число зрителей на матчах в Москве до пяти тысяч человек
Мэр Москвы Сергей Собянин из-за распространения коронавируса COVID19 подписал указ о запрете проведения в столице России массовых мероприятий с числом участников свыше пяти тысяч.
Общество
Кличко заявил о введении противоэпидемических ограничений в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко в видеообращении заявил о введении в украинской столице противоэпидемических мероприятий и ограничений.
Политика
Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом
Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк оценила шансы на выздоровление матери
Позже стало известно, что у знаменитости появились шансы на выздоровление.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
Иран согласился передать черные ящики сбитого украинского самолета
Общество
Харви Вайнштейн планировал заказать убийство Дженнифер Энистон
Издание Variety сообщает, что Харви Вайнштейн угрожал расправой над Дженнифер Энистон. По его словам, обвинения актрисы являются ложью.
Политика
Совфед одобрил поправки в Конституцию
Совет Федерации практически единогласно одобрил закон о поправках в Конституцию, сообщает ТАСС.
Футбол
Матч Швеция – Россия пройдет при пустых трибунах
Ранее стало известно, что товарищеский матч между сборными Молдовы и России также пройдет при пустых трибунах.
Общество
Путин призвал готовиться к серьезной конкурентной борьбе
Есть все шансы для того, чтобы "ключевые отрасли производства Российской Федерации вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе".
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» отправился на Балтфлот для госиспытаний
Как сообщили в пресс-службе Северного флота, корвет "Гремящий" приступит к очередному этапу государственных ходовых испытаний, которые пройдут на Балтийском флоте.
Здоровье
Китайские медики рассказали о том, кого убивает коронавирус
Китайские учёные рассказали о том, в каких случаях заражение коронавирусом грозит смертью.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Музыка
Группа «Время и стекло» заявила о распаде
Участники популярного украинского музыкального дуэта "Время и стекло" Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний сообщили о том, что группа прекращает существование.
Политика
Путин установил выплату военным и семьям погибших в Аргунском ущелье
Выплату получат военные, служившие в составе шестой парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии, проявившие героизм, мужество и отвагу в ходе боя в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года при проведении контртеррористической операции.
Экономика
Предсказатель кризиса 2008 года предупредил о катастрофе
Предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года экономист Джесси Коломбо предупредил о новой экономической катастрофе, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Independent.