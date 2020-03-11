Энергетика

Lenta.ruLenta.ruСаудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
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Цены на нефть просели на пять процентов

РЕН ТВвчера в 22:32

Нефть подешевела более чем на 2% на новостях из Саудовской Аравии

Интерфаксвчера в 07:25

Саудовская Аравия увеличит объем добычи нефти до 13 млн баррелей в сутки

Коммерсантъвчера в 04:28

Саудовская Аравия увеличит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки

РБКвчера в 05:03

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией

Lenta.ruвчера в 04:39

Нефть дешевеет на 3% на ожидании увеличения добычи Saudi Aramco

РИА Новостивчера в 06:22

Saudi Aramco увеличит мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки

ТАССвчера в 03:30
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Происшествия

Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области

Газета.Ru вчера в 12:31
Футбол

Черчесов продлил контракт со сборной России до конца 2022 года

Нева Спорт 12:19
Происшествия

Экс-губернатор Ивановской области отпущен под домашний арест

Экс-губернатор Ивановской области отпущен под домашний арест. Такое решение принял сегодня Басманный суд Москвы.
Вести.Ru 12:27
Общество

В Италии супруги умерли от коронавируса с разницей в два часа

Супружеская пара из Альбино в провинции Бергамо в Италии умерла из-за коронавируса SARS-CoV-2 с разницей в пару часов.
Известия 13:52
Происшествия

В Екатеринбурге проверят больницу, в которой умерла пациентка

Горздрав Екатеринбурга проверяет больницу, в которой женщина скончалась после жалоб на сильную боль в животе.
Российская газета 10 марта в 08:36
Фигурное катание

Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Канаде с 18 по 22 марта.
Lenta.ru 04:08
Происшествия

В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом

Двенадцатилетнюю школьницу насмерть придавило упавшим из-за ураганного ветра деревом в городе Гурьевск Калининградской области, проводится проверка, сообщила РИА Новости представитель СУ СК России по региону Наталья Гацко.
РИА Новости 10:22
Финансы

США обвалили главные биржи Европы

На фоне запрета въезда в США из 26 стран Европы главные европейские индексы обвалились более чем на десять процентов, откатившись до многолетних минимумов, свидетельствуют данные бирж.
Lenta.ru 13:57
Политика

На Украине совершено нападение на советника главы СНБО

Киев, 12 марта 2020, 13:10 — REGNUM Советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Сивохо избили во время представления «платформы примирения», предназначенной для урегулирования конфликта между Украиной и Донбассом, сообщил 12 марта телеканал 112.ua.
REGNUM 06:10
Общество

В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены в России за последние сутки.
ТАСС 12:48
Экономика

Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Газета.Ru 05:00
Музыка

Участники Little Big рассказали о песне для Евровидения

Участники группы Little Big рассказали в эфире радиостанции NRJ о песне, с которой они будут представлять Россию на Евровидении.
РИА Новости 02:08
Футбол

«Атлетико» выбил «Ливерпуль» из Лиги чемпионов

Москва 24 вчера в 19:38
Политика

Шнуров написал матерное стихотворение об обнулении сроков Путина

Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.
Культуромания вчера в 09:41
Общество

В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 10:49
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 10 марта в 15:17
Энергетика

Минэнерго США снизило прогноз по добыче нефти в стране

Министерство энергетики США ожидает снижения добычи нефти в стране в 2020 году на 210 тыс. баррелей в сутки — до 12,99 млн баррелей в сутки.
RT на русском вчера в 10:24
Общество

Коронавирусом заразились актер Том Хэнкс и его жена

Где именно пара заразилась новым коронавирусом – пока неясно.
Маяк (г. Сосновый Бор) 01:34
Общество

Чехия приостанавливает выдачу шенгенских виз

С 14 марта 2020 года во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры, приостанавливается прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз.
Интерфакс 13:32
Происшествия

Крупный чиновник областного правительства задержан в Брянске

Сегодня, 12 марта, в Брянске был задержан заместитель директора управления капитального строительства Роман Сенокос.
Городской телеканал (Брянск) 15:04
Политика

МИД Китая заявил, что армия США могла завезти коронавирус в Ухань

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что армия Соединенных Штатов могла завезти новый коронавирус в Ухань.
Политика Сегодня 14:03
Происшествия

В Забайкалье члены ОПГ получили сроки за 12 убийств

Российская газета 00:37
Политика

Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина

МР7.ру 10:00
Происшествия

В депздраве Москвы опровергли данные о смерти пациента из-за COVID-19

Пациент, скончавшийся в Коммунарке, не был заражён коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает департамент здравоохранения Москвы.
RT на русском 14:10
Экономика

Баланс ФРС США может значительно вырасти

Перед Второй мировой войной баланс ФРС достиг 23% от ВВП страны и держался на аналогичных уровнях во время финансового кризиса, о чем свидетельствуют данные ФРС-Сент-Луис.
ПРАЙМ 08:22
Футбол

Стал известен календарь «Зенита» до конца сезона

Петербургский «Зенит» опубликовал расписание матчей до конца сезона 2019/20.
Peterburg2.ru 04:52
Общество

Глава ВОЗ объявил пандемию коронавируса COVID-19

ВОЗ изменила сегодня оценку ситуации с распространением коронавируса COVID-19 и объявила пандемию.
Российская газета вчера в 13:22
Политика

КПРФ анонсировала митинг «против обнуления президентских сроков» в Москве

Напомним, ранее сегодня мэрия Москвы отказала в согласовании митингов 21 и 22 марта против конституционной реформы сразу двум группам заявителей: «Гражданскому обществу» Михаила Светова и членам «Открытой России».
Коммерсантъ 13:16
Хоккей

Матч плей-офф КХЛ между «Спартаком» и «Динамо» пройдёт без зрителей

Шестой матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо» состоится без зрителей из-за распространения коронавируса.
RT на русском 06:17
Политика

Суд заблокировал сайт против поправок к Конституции

Москва, 12 марта 2020, 17:58 — REGNUM Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о блокировке сайта net2020.ru, на котором осуществлялся сбор подписей против внесения поправок в Конституцию РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.
REGNUM 10:58
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