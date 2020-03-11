Энергетика
Lenta.ruСаудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
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Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области
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Экс-губернатор Ивановской области отпущен под домашний арест
Экс-губернатор Ивановской области отпущен под домашний арест. Такое решение принял сегодня Басманный суд Москвы.
Общество
В Италии супруги умерли от коронавируса с разницей в два часа
Супружеская пара из Альбино в провинции Бергамо в Италии умерла из-за коронавируса SARS-CoV-2 с разницей в пару часов.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят больницу, в которой умерла пациентка
Горздрав Екатеринбурга проверяет больницу, в которой женщина скончалась после жалоб на сильную боль в животе.
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Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Канаде с 18 по 22 марта.
Происшествия
В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом
Двенадцатилетнюю школьницу насмерть придавило упавшим из-за ураганного ветра деревом в городе Гурьевск Калининградской области, проводится проверка, сообщила РИА Новости представитель СУ СК России по региону Наталья Гацко.
Финансы
США обвалили главные биржи Европы
На фоне запрета въезда в США из 26 стран Европы главные европейские индексы обвалились более чем на десять процентов, откатившись до многолетних минимумов, свидетельствуют данные бирж.
Политика
На Украине совершено нападение на советника главы СНБО
Киев, 12 марта 2020, 13:10 — REGNUM Советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Сивохо избили во время представления «платформы примирения», предназначенной для урегулирования конфликта между Украиной и Донбассом, сообщил 12 марта телеканал 112.ua.
Общество
В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены в России за последние сутки.
Экономика
Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Музыка
Участники Little Big рассказали о песне для Евровидения
Участники группы Little Big рассказали в эфире радиостанции NRJ о песне, с которой они будут представлять Россию на Евровидении.
Футбол
«Атлетико» выбил «Ливерпуль» из Лиги чемпионов
Политика
Шнуров написал матерное стихотворение об обнулении сроков Путина
Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.
Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Энергетика
Минэнерго США снизило прогноз по добыче нефти в стране
Министерство энергетики США ожидает снижения добычи нефти в стране в 2020 году на 210 тыс. баррелей в сутки — до 12,99 млн баррелей в сутки.
Общество
Коронавирусом заразились актер Том Хэнкс и его жена
Где именно пара заразилась новым коронавирусом – пока неясно.
Общество
Чехия приостанавливает выдачу шенгенских виз
С 14 марта 2020 года во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры, приостанавливается прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз.
Происшествия
Крупный чиновник областного правительства задержан в Брянске
Сегодня, 12 марта, в Брянске был задержан заместитель директора управления капитального строительства Роман Сенокос.
Политика
МИД Китая заявил, что армия США могла завезти коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что армия Соединенных Штатов могла завезти новый коронавирус в Ухань.
Происшествия
В Забайкалье члены ОПГ получили сроки за 12 убийств
Происшествия
В депздраве Москвы опровергли данные о смерти пациента из-за COVID-19
Пациент, скончавшийся в Коммунарке, не был заражён коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает департамент здравоохранения Москвы.
Экономика
Баланс ФРС США может значительно вырасти
Перед Второй мировой войной баланс ФРС достиг 23% от ВВП страны и держался на аналогичных уровнях во время финансового кризиса, о чем свидетельствуют данные ФРС-Сент-Луис.
Футбол
Стал известен календарь «Зенита» до конца сезона
Петербургский «Зенит» опубликовал расписание матчей до конца сезона 2019/20.
Общество
Глава ВОЗ объявил пандемию коронавируса COVID-19
ВОЗ изменила сегодня оценку ситуации с распространением коронавируса COVID-19 и объявила пандемию.
Политика
КПРФ анонсировала митинг «против обнуления президентских сроков» в Москве
Напомним, ранее сегодня мэрия Москвы отказала в согласовании митингов 21 и 22 марта против конституционной реформы сразу двум группам заявителей: «Гражданскому обществу» Михаила Светова и членам «Открытой России».
Хоккей
Матч плей-офф КХЛ между «Спартаком» и «Динамо» пройдёт без зрителей
Шестой матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо» состоится без зрителей из-за распространения коронавируса.
Политика
Суд заблокировал сайт против поправок к Конституции
Москва, 12 марта 2020, 17:58 — REGNUM Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о блокировке сайта net2020.ru, на котором осуществлялся сбор подписей против внесения поправок в Конституцию РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.