Энергетика

Lenta.ruLenta.ruСаудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Читать в источнике
Комментировать726

Подробнее о событии

Эскалация нефтяной войны

DP.RUвчера в 14:09

Saudi Aramco готовится увеличить добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки

Вести.Ruвчера в 03:37

Нефть дешевеет на 3% на ожидании увеличения добычи Saudi Aramco

РИА Новостивчера в 06:22

Саудовская Аравия увеличит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки

РБКвчера в 05:03

Саудовская Аравия намерена увеличить мощности по добыче нефти

REGNUMвчера в 04:19

Нефть подешевела более чем на 2% на новостях из Саудовской Аравии

Интерфаксвчера в 07:25

Saudi Aramco увеличит мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки

ТАССвчера в 03:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 06:39, Ашберн

Комментарии

Общество

Кабмин одобрил запрет высаживать детей-безбилетников из транспорта

Согласно общему мнению членов кабмина, новый законопроект позволит детально урегулировать сферу взаимоотношений пользователей общественного транспорта с контролерами при оплате проезда плате проезда.
Известия 05:59
Здоровье

Трех курян проверяют на коронавирус

Трех человек, которые могли быть в среде возможного заражения, в настоящее время проверяют в больнице имени Семашкко — проводятся все необходимые лабораторные исследования.
Курск сегодня 10 марта в 02:40
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
Время Пресс вчера в 13:26
Политика

Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну

10 марта была также учтена поправка Терешковой, предусматривающая, что действующий и бывшие президенты страны смогут баллотироваться на эту должность вновь без учета времени, которое они уже провели на данном посту на момент вступления поправки в силу.
ТАСС 04:55
Политика

В Кремле оценили возможность переноса даты голосования по Конституции

В настоящее время не рассматривается возможность переноса или отмены общенародного голосования по поправкам к Конституции, запланированного 22 апреля, из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:57
Кино

12-летняя дочь Миллы Йовович получила роли в двух фильмах

Как рассказала кинозвезда, 12-летняя Эвер Габо Йовович получила роли в двух фильмах – супергеройском боевике и диснеевской экранизации книг о Питере Пэне.
Вести.Ru вчера в 08:45
Политика

Реинтегратор Донбасса Сивохо избит радикалами на презентации в Киеве

Киев, 12 марта 2020, 12:58 — REGNUM В Киеве сегодня, 12 марта, радикалами была сорвана официальная презентация «Национальной платформы примирения и единства» — программы по реинтеграции и восстановлению Донбасса, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 05:58
Спорт

Лыжник Большунов выиграл общий зачет Кубка мира

Александр Большунов Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Лыжник из России Александр Большунов победил в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.
Absolut TV вчера в 10:37
Политика

Шнуров написал стих о «монархе» Путине

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.
Московский Комсомолец вчера в 02:53
Общество

В Европе осталась всего одна страна без коронавируса

Черногория стала единственной страной в Европе, до которой не добралась коронавирусная инфекция.
Городовой 06:27
Экономика

«Норникель» обогнал «Роснефть» по капитализации

"Норникель" поднялся на третье место в России по рыночной капитализации, компания подорожала до 3,46 трлн рублей, следует из данных "Московской биржи".
Интерфакс вчера в 03:53
Экономика

Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Газета.Ru 05:00
Происшествия

В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

РБК вчера в 14:59
Общество

У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском вчера в 21:55
Политика

Путин рассказал об обманывавших его людях

Президент России Владимир Путин в очередном выпуске интервью ТАСС признался, что не раз становился жертвой обмана.
Известия 02:44
Финансы

Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке

Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на фоне падения курса рубля.
РИА Новости 04:43
Наука

Каким животным глобальное потепление пойдет на пользу

Международная команда ученых провела исследование, которое показало, что таяние ледников, которое происходит из-за глобального потепления, повредит не всем животным.
Ридус 06:14
Спорт

Олимпийский огонь летних Игр-2020 зажжен в Древней Олимпии

Сразу после церемонии огонь начнет свой путь в специальной эстафете, которая в течение 8 дней будет идти по Греции, а завершится 19 марта на столичном стадионе "Панатинаикос", где огонь будет передан организаторам Олимпиады из Японии.
Вести.Ru 06:30
Экономика

Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис

Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
BFM.ru 04:17
Политика

Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор

Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Кавказ Пост вчера в 21:23
Политика

Парламент Якутии поддержал закон о поправках в Конституцию России

Депутаты Государственного собрания Якутии (Ил Тумэн) в четверг на пленарном заседании одобрили закон о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации.
ТАСС 03:52
Экономика

АКРА предупредило о приближении финансового кризиса

Индекс оценивает близость финансовой системы к состоянию кризиса, а показатель 2,5 пункта – пороговое значение для перехода в это состояние.
Новые Известия вчера в 00:07
Армия и оружие

ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку

Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Газета.Ru вчера в 05:48
Армия и оружие

В Петербурге судостроители спустили на воду корвет «Ретивый»

Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) спустил на воду корвет проекта 20380 "Ретивый".
ТАСС 06:10
Экономика

Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в 2019 году снизилась на 23%

ПАО "ТГК-1" в 2019 году сократило чистую прибыль по МСФО на 23,3% - до 7,99 млрд рублей по сравнению с 10,421 млрд руб. в 2018 году, говорится в материалах компании.
Финмаркет 05:42
Здоровье

В Москве подтверждено еще шесть случаев коронавирусной инфекции

11 марта в Москве подтверждено еще шесть случаев заболевания коронавирусом.
Российская газета вчера в 16:26
Политика

Глава МИД Польши оценил возможность разрядки в отношениях с Россией

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев назвал нынешний уровень отношений между двумя странами худшим после Второй мировой войны.
РБК вчера в 17:00
Происшествия

Российский военный погиб в ДТП в Сирии

Военнослужащий вооруженных сил России погиб в ДТП в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
Коммерсантъ вчера в 16:25
Спорт

«Рубин» отреагировал на возможный перенос матчей из-за коронавируса

Казанский "Рубин" высказался о решении властей Татарстана перенести матчи из-за угрозы распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:30
Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян отдыхают в Дубае

Молодая жена юмориста призналась, что это первый ее отпуск за долгое время. Кроме того, она сообщила, что очень любит Дубай.
КМВ Новости вчера в 14:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное