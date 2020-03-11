Энергетика
Lenta.ruСаудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
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Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
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Власти Италии в условиях объявленного по всей стране карантина отправляют обратно прибывающих туристов.
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В ближайшем будущем на экраны выйдет седьмой сезон сериала «Сваты».
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За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
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Политика
Крым: шесть лет спустя (The National Interest, США) (The National Interest)
Прошло шесть лет после возвращения Крыма в состав России, и позиция мирового сообщества в отношении Крымского полуострова не изменилась.
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Белоруссия намерена обсудить проблемы интеграции с РФ на совете ЕАЭС
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