Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией

Футбол Матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» в Лиге чемпионов перенесен Решение о переносе даты ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и испанским «Реалом» приняло руководство Союза европейских футбольных ассоциаций, 12 марта сообщает официальный сайт УЕФА.

Общество Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.

Экономика Кудрин допустил в России рост бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил об угрозе мирового кризиса и роста бедности в России.

Баскетбол НБА приостанавливает игровой сезон из-за коронавируса Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостановила игровой сезон «до дальнейшего уведомления» после того, как игрок команды «Юта Джаз» показал положительный результат на коронавирус.

Экономика ФРС США предоставит рынку $1,5 млрд краткосрочной ликвидности Федеральная резервная система (ФРС) США предоставит $1,5 млрд рынку краткосрочного репо, на котором банки берут короткие кредиты под залог казначейских облигаций.

Политика Володин рассказал о кампании против Терешковой из-за поправки о Путине Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что против депутата от «Единой России» Валентины Терешковой началась «оголтелая кампания» после того, как она внесла поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, пишет «Интерфакс».

Здоровье Онищенко прокомментировал объявление ВОЗ пандемии коронавируса Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал RT объявление Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии коронавирусной инфекции в мире.

Шоу-бизнес Пелагея получила звание заслуженной артистки России В октябре минувшего года фанатка из Томска Алевтина Киселева создала петицию с просьбой присвоить Пелагее звание заслуженной артистки России.

Политика В окружении президента Бразилии нашли коронавирус В окружении президента Бразилии нашли заразившегося коронавирусом — инфекцию выявили у главы специального секретариата по коммуникациям Фабио Вайнгартена.

Здоровье На Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом Минздрав Украины сообщил о двух новых подтвержденных случаях коронавируса в стране, случаи зафиксированы в Житомирской и Черновицкой области.

Политика Козак анонсировал новый механизм урегулирования конфликта в Донбассе Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, курирующий теперь украинское направление, анонсировал появление нового механизма урегулирования конфликта в Донбассе.

Армия и оружие США пока отказались от создания системы ПРО против России и Китая Создание средств противоракетной обороны от России и Китая не входит в планы Миноборны США, заявил директор Агентства по ПРО Министерства обороны США вице-адмирал ВМС Джон Хилл, сообщает 12 марта ТАСС.

Общество В Лондоне арестовали недвижимость семьи Назарбаева Как сообщает русская служба BBC, британские власти наложили арест на шикарную недвижимость еще в 2019 году, поскольку определили ее как «необоснованное богатство», однако о том, что особняком владеют дочь и внук казахстанского правителя Нурсултана Назарбаева, стало известно буквально на днях.

Политика Госдума одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому нарушителям общероссийского голосования по поправкам к Конституции может грозить до четырех лет лишения свободы.

Энергетика Bloomberg назвал сильные стороны России в нефтяной войне Российские нефтяные компании благодаря одним из самых низких в мире производственных издержек, гибкой налоговой системе и свободно плавающему курсу рубля, могут продолжать свободно качать нефть даже при крайне неблагоприятном ценовом сценарии, пишет издание со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisen Bank.

Общество Овчинников: «Перестал пить 10 лет назад» Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России, а ныне тренер ЦСКА Сергей Овчинников признался, что рождение сына заставило его отказаться от вредной привычки.

Автоспорт Гран-при Австралии может быть отменен Специализированные автоспортивные издания Autosport и Motorsport со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве «Формулы-1» сообщили, что стартовый этап чемпионата мира — Гран-при Австралии, намеченный на 13–15 марта, будет отменен из-за эпидемии коронавируса.