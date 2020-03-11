Энергетика

Lenta.ruLenta.ruСаудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
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Цены на нефть просели на пять процентов

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ТАССвчера в 03:30

Саудовская Аравия увеличит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки

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Коммерсантъвчера в 04:28

Нефть дешевеет на 3% на ожидании увеличения добычи Saudi Aramco

РИА Новостивчера в 06:22

«Нефтяной армагеддон» - причины и следствия

Северный город10 марта в 11:39
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Решение о переносе даты ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и испанским «Реалом» приняло руководство Союза европейских футбольных ассоциаций, 12 марта сообщает официальный сайт УЕФА.
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Володин рассказал о кампании против Терешковой из-за поправки о Путине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что против депутата от «Единой России» Валентины Терешковой началась «оголтелая кампания» после того, как она внесла поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, пишет «Интерфакс».
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Онищенко прокомментировал объявление ВОЗ пандемии коронавируса

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал RT объявление Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии коронавирусной инфекции в мире.
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В окружении президента Бразилии нашли коронавирус

В окружении президента Бразилии нашли заразившегося коронавирусом — инфекцию выявили у главы специального секретариата по коммуникациям Фабио Вайнгартена.
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Военная полиция РФ провела патрулирование трассы М5 по маршрутам в провинциях Хама и Идлиб.
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На Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

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Поклонская поняла, что связала свою судьбу не с тем человеком и вовсе разочаровалась в отношениях с мужчинами.
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В США рассмотрели исчезающие в океане российские подлодки

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Создание средств противоракетной обороны от России и Китая не входит в планы Миноборны США, заявил директор Агентства по ПРО Министерства обороны США вице-адмирал ВМС Джон Хилл, сообщает 12 марта ТАСС.
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Развитие друг друга ускорили нервные и мышечные клетки

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В Лондоне арестовали недвижимость семьи Назарбаева

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Российские нефтяные компании благодаря одним из самых низких в мире производственных издержек, гибкой налоговой системе и свободно плавающему курсу рубля, могут продолжать свободно качать нефть даже при крайне неблагоприятном ценовом сценарии, пишет издание со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisen Bank.
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Напомним, в феврале США ввели санкции против другой «дочки» «Роснефти» — швейцарской компании Rosneft Trading.
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Reuters: Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с рынка

Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с рынка, пишет Reuters со ссылкой на источники.
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Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России, а ныне тренер ЦСКА Сергей Овчинников признался, что рождение сына заставило его отказаться от вредной привычки.
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Специализированные автоспортивные издания Autosport и Motorsport со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве «Формулы-1» сообщили, что стартовый этап чемпионата мира — Гран-при Австралии, намеченный на 13–15 марта, будет отменен из-за эпидемии коронавируса.
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Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
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Курские депутаты поддержали поправки в Конституцию

Поправки в Конституцию депутаты поддержали большинством голосов.
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