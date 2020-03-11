Энергетика
Lenta.ruСаудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
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Футбол
Матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» в Лиге чемпионов перенесен
Решение о переносе даты ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и испанским «Реалом» приняло руководство Союза европейских футбольных ассоциаций, 12 марта сообщает официальный сайт УЕФА.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
Экономика
Кудрин допустил в России рост бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил об угрозе мирового кризиса и роста бедности в России.
Баскетбол
НБА приостанавливает игровой сезон из-за коронавируса
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостановила игровой сезон «до дальнейшего уведомления» после того, как игрок команды «Юта Джаз» показал положительный результат на коронавирус.
Экономика
ФРС США предоставит рынку $1,5 млрд краткосрочной ликвидности
Федеральная резервная система (ФРС) США предоставит $1,5 млрд рынку краткосрочного репо, на котором банки берут короткие кредиты под залог казначейских облигаций.
Политика
Володин рассказал о кампании против Терешковой из-за поправки о Путине
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что против депутата от «Единой России» Валентины Терешковой началась «оголтелая кампания» после того, как она внесла поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, пишет «Интерфакс».
Здоровье
Онищенко прокомментировал объявление ВОЗ пандемии коронавируса
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал RT объявление Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии коронавирусной инфекции в мире.
Общество
В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены в России за последние сутки.
Шоу-бизнес
Пелагея получила звание заслуженной артистки России
В октябре минувшего года фанатка из Томска Алевтина Киселева создала петицию с просьбой присвоить Пелагее звание заслуженной артистки России.
Политика
В окружении президента Бразилии нашли коронавирус
В окружении президента Бразилии нашли заразившегося коронавирусом — инфекцию выявили у главы специального секретариата по коммуникациям Фабио Вайнгартена.
Армия и оружие
Российская военная полиция провела патрулирование трассы М5 в Серакибе
Военная полиция РФ провела патрулирование трассы М5 по маршрутам в провинциях Хама и Идлиб.
Здоровье
На Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
Минздрав Украины сообщил о двух новых подтвержденных случаях коронавируса в стране, случаи зафиксированы в Житомирской и Черновицкой области.
Шоу-бизнес
Поклонская разочаровалась в мужчинах после развода с Соловьевым
Поклонская поняла, что связала свою судьбу не с тем человеком и вовсе разочаровалась в отношениях с мужчинами.
Политика
Козак анонсировал новый механизм урегулирования конфликта в Донбассе
Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, курирующий теперь украинское направление, анонсировал появление нового механизма урегулирования конфликта в Донбассе.
Происшествия
В депздраве Москвы опровергли данные о смерти пациента из-за COVID-19
Пациент, скончавшийся в Коммунарке, не был заражён коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает департамент здравоохранения Москвы.
Политика
В США рассмотрели исчезающие в океане российские подлодки
Как написало издание, главная задача российских стратегических подлодок - исчезнуть в просторах океана.
Армия и оружие
США пока отказались от создания системы ПРО против России и Китая
Создание средств противоракетной обороны от России и Китая не входит в планы Миноборны США, заявил директор Агентства по ПРО Министерства обороны США вице-адмирал ВМС Джон Хилл, сообщает 12 марта ТАСС.
Наука
Развитие друг друга ускорили нервные и мышечные клетки
Общество
В Лондоне арестовали недвижимость семьи Назарбаева
Как сообщает русская служба BBC, британские власти наложили арест на шикарную недвижимость еще в 2019 году, поскольку определили ее как «необоснованное богатство», однако о том, что особняком владеют дочь и внук казахстанского правителя Нурсултана Назарбаева, стало известно буквально на днях.
Политика
Госдума одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому нарушителям общероссийского голосования по поправкам к Конституции может грозить до четырех лет лишения свободы.
Энергетика
Bloomberg назвал сильные стороны России в нефтяной войне
Российские нефтяные компании благодаря одним из самых низких в мире производственных издержек, гибкой налоговой системе и свободно плавающему курсу рубля, могут продолжать свободно качать нефть даже при крайне неблагоприятном ценовом сценарии, пишет издание со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisen Bank.
Общество
США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»
Напомним, в феврале США ввели санкции против другой «дочки» «Роснефти» — швейцарской компании Rosneft Trading.
Энергетика
Reuters: Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с рынка
Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с рынка, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Общество
Овчинников: «Перестал пить 10 лет назад»
Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России, а ныне тренер ЦСКА Сергей Овчинников признался, что рождение сына заставило его отказаться от вредной привычки.
Автоспорт
Гран-при Австралии может быть отменен
Специализированные автоспортивные издания Autosport и Motorsport со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве «Формулы-1» сообщили, что стартовый этап чемпионата мира — Гран-при Австралии, намеченный на 13–15 марта, будет отменен из-за эпидемии коронавируса.
Финансы
Аналитики оценили ситуацию на российском рынке после обвала рубля
Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай считает, что для рубля интервенции Банка России — «капля в море» (10 марта регулятор потратил на них всего 3,6 млрд руб.), хотя его и поддерживает отсутствие закупок иностранной валюты.
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ
Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
Политика
Курские депутаты поддержали поправки в Конституцию
Поправки в Конституцию депутаты поддержали большинством голосов.