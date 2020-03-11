Энергетика

Lenta.ruLenta.ruСаудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Читать в источнике
Комментировать737

Подробнее о событии

Саудовская Аравия увеличит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки

РБКвчера в 05:03

Саудовская Аравия намерена увеличить мощности по добыче нефти

REGNUMвчера в 04:19

Saudi Aramco увеличит мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки

ТАССвчера в 03:30

Saudi Aramco готовится увеличить добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки

Вести.Ruвчера в 03:37

Saudi Aramco увеличит добычу нефти на миллион баррелей в сутки

РИА Новостивчера в 03:23

Компания Saudi Aramco увеличит мощности по добыче нефти

RT на русскомвчера в 03:41

Saudi Aramco увеличит поставки нефти в апреле до 12,3 млн б/с

Интерфакс10 марта в 05:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 17:15, Ашберн

Комментарии

Политика

Пресс-секретарь МИД КНР: коронавирус мог попасть в Китай из США

Пекин, 12 марта 2020, 20:16 — REGNUM Пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 12 марта в «Твиттере», что коронавирус COVID-19 мог попасть в Китай из США.
REGNUM 13:16
Общество

В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 12:26
Космос

Мы живем в огромном космическом пузыре, заявил физик из Швейцарии

Южный Федеральный 04:26
Энергетика

Трамп назвал текущие цены на нефть мечтой

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме заявил, что мог только мечтать о текущих ценах на нефть.
Известия 14:34
Музыка

Little Big представила песню для Евровидения

Группа Little Big исполнила на шоу "Вечерний Ургант" песню "Uno", с которой представит Россию на Евровидении.
РИА Новости 16:49
Общество

ВЦИОМ: Более 60% россиян проголосуют за поправки в Конституцию

Доля россиян, готовых проголосовать за поправки в Основной Закон, за последние пять дней увеличилась с 42% до 64%, следует из опроса ВЦИОМ.
Российская газета 10:42
Футбол

Матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» в Лиге чемпионов перенесен

Решение о переносе даты ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и испанским «Реалом» приняло руководство Союза европейских футбольных ассоциаций, 12 марта сообщает официальный сайт УЕФА.
Красная весна 14:03
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
REGNUM вчера в 21:42
Общество

В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

В Подмосковье с 13 апреля вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ведомости 10:52
Экономика

Силуанов заявил о готовности России к обвалу цен на нефть

После переговоров СМИ сообщили о намерении Эр-Рияда увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
Известия вчера в 05:13
Кино

Дочь Миллы Йовович получила главные роли в двух фильмах

Лос-Анджелес, США, 12 марта 2020, 10:27 — REGNUM Сразу две главные роли в новых фильмах «Черная вдова» от Marvell и «Питер Пэн и Венди» от Disney получила старшая дочь Миллы Йовович Эвер Габо Андерсен.
REGNUM 03:27
Общество

Премьер-министр Канады Трюдо намерен самоизолироваться из-за жены

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо намерен самоизолироваться из-за жены.
Пятый канал 12:11
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
Время Пресс вчера в 13:26
Игры

GTA 6 могут анонсировать 20 марта

Пользователь GTAForums Gonnaenodaethat сообщил возможную дату анонса Grand Theft Auto 6. Он часто публиковал зашифрованные сообщения и создавал темы, одна из которых называется 3/20.
Cyber.sports.ru вчера в 09:20
Политика

Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии

Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Интерфакс 16:28
Игры

Watch Dogs и The Stanley Parable станут бесплатными в Epic Games Store

Через неделю, 19 марта, ассортимент бесплатных игр сменится на куда более известные тайтлы, а именно: Watch Dogs — скандальный хакерский боевик Ubisoft, который на выходе разочаровал многих; The Stanley Parable — уникальная адвенчура, где выбор игрока влияет на всё.
Игромания.ру 11:58
Политика

Депутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин

Обновлено в 18:46 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.
BFM.ru 11:49
Наука

Развитие друг друга ускорили нервные и мышечные клетки

Anonsens вчера в 17:31
Общество

Мэр объявил режим ЧС в Нью-Йорке из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации из-за распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом, введен в американском городе Нью-Йорк.
ТАСС 16:43
Армия и оружие

Министр обороны Украины заявил о недостижимости ВСУ стандартов НАТО

Piter.tv 02:05
Происшествия

Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой

Известия вчера в 12:00
Экономика

Торги на биржах США остановлены из-за падения на 7%

Индекс широкого рынка S&P500 упал на 7,02%, до 2549,05 пункта по состоянию на 16:39 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК 09:40
Общество

МЧС продлило штормовое предупреждение в Калининградской области

Региональное управление МЧС продлило штормовое предупреждение в Калининградской области. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Калининград.Ru 16:48
Футбол

«Манчестер Юнайтед» забил ЛАСКу пять безответных мячей в Лиге Европы

Первый мяч на 28-й минуте забил нигерийский новичок МЮ Одион Игало после передачи Бруну Фернандеша — 0:1.
REGNUM 15:49
Футбол

Вольфсбург — Шахтер 1:1 (2-й тайм)

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Вольфсбург» — «Шахтер», который состоится сегодня, 12 марта, и начнется в 23:00 по московскому времени.
Sport24.ru 13:51
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала о коронавирусе в Дубае

Кудрявцева рассказала в Instagram, как в городе обстоят дела с коронавирусной инфекцией.
Аргументы недели 10:06
Происшествия

В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе

В Приамурье в результате стрельбы в школе из травматического оружия пострадали два человека.
РБК 07:06
Общество

Выглядящий на 30 лет дедушка раскрыл секрет молодости

Дедушка семи внуков, 56-летний британец Энди Уилкинсон, которого принимают за 30-летнего мужчину, рассказал Daily Mail о своем образе жизни.
РИА Новости 15:29
Общество

Чехия приостанавливает выдачу шенгенских виз

С 14 марта 2020 года во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры, приостанавливается прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз.
Интерфакс 13:32
Общество

В ГД предложили сделать парковки в Москве бесплатными из-за COVID-19

Вице-спикер ГД Петр Толстой направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину с предложением временно сделать парковки в Москве бесплатными или значительно снизить их стоимость из-за коронавируса, чтобы люди меньше ездили в общественном транспорте.
РИА Новости 14:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное