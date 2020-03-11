Энергетика
Lenta.ruСаудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
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Под Иркутском при пожаре в жилом доме погибла семья из пяти человек
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СМИ узнало о снижении цен на нефть тремя странами ОПЕК
Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили снизить цены на свою нефть в апреле, в то время как ОАЭ снизили цену для февральских продаж.
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Нефтяную войну объявили России страны ОПЕК
Не прошло и недели с того момента, как котировки «черного золота» упали больше, чем на 30% - а бывшие «зазывалы» из ОПЕК уже объявляют Российской Федерации открытую нефтяную войну.
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Следствие предъявило обвинение в получении взятки в особо крупном размере ректору опорного университета в Воронеже Сергею Колодяжному, сообщила в среду РИА Новости и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Андрикевич.
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Новый режим королевской битвы будет условно-бесплатным, а значит, новая игра доступна и лицам, не покупавшим ранее версию Modern Warfare Call of Duty.
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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Tesla выпустила миллионный электромобиль
Компания Tesla выпустила юбилейный автомобиль. Миллионным электрокаром стал Model Y красного цвета.
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СК огласил предварительные результаты экспертизы останков под Рязанью
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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
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Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов
За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
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Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» выбыл из турнира
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» завершился победой испанского клуба со счетом 3:2 в дополнительное время.
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Участникам «Ключевской» ОПГ огласят приговор в Чите
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Премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего заявил, что чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти 18-21 марта в Монреале, может быть отменен из-за коронавируса, официальное заявление о проведении турнира будет сделано в среду.
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Больше всего авторов письма волнуют новые правила выдачи пропусков для въезжающих в город грузовиков.
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На канале Россия 1 начинается сериал «Невеста комдива»
Сериал выйдет 9 марта в 20.00 на телеканале Россия 1.