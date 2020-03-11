Энергетика
Lenta.ruСаудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Читать в источнике
Оценить555
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 19:52, Ашберн
Комментарии
Общество
Главе Якутска угрожают расправой из-за скандала с животными
Мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила, что после скандала с массовым усыплением животных в муниципальном пункте передержки ей стали угрожать расправой в соцсетях.
Политика
Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов
За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Общество
В Великобритании коронавирусом заразилась замминистра здравоохранения
Ранее стало известно, что во Франции коронавирусом заразился министр культуры Франк Ристер.
Общество
Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Политика
Байден лидирует на праймериз Демократической партии США
Берни Сандерс проигрывает в трех из шести штатах на праймериз "супервторника II" фавориту предвыборной гонки Джо Байдену.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Францией, Италией, Испанией и ФРГ
«С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с территории Российской Федерации на территорию Итальянской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, Французской Республики и в обратном направлении», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Кино
Universal Pictures снимет новый фильм про Дракулу
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Ростовом
Четыре человека погибли в результате столкновения грузового автомобиля с микроавтобусом в Ростовской области.
Игры
Ремастер Saints Row: The Third для PS4 и Xbox One может выйти 7 мая
Армия и оружие
Коалиция США подтвердила гибель трех военных при обстреле базы в Ираке
Космос
Россия и Китай построят лабораторию в космосе
Ученые России и Китая намерены создать космическую лабораторию в виде гигантского интерферометра для изучения гравитационных волн, сообщают "Известия".
Космос
Углеродные выбросы станет проще отслеживать с орбиты
Вторым устройством, призванным помочь в борьбе с загрязнением воздуха, станет аналогичный прибор от NASA, который планируется запустить на орбиту на борту спутника связи уже через два года.
Общество
Во Владивостоке более тысячи строителей вышли на забастовку
Киберспорт
Боевой пропуск появится в World of Tanks
Политика
Шнуров написал матерное стихотворение об обнулении сроков Путина
Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.
Футбол
У игрока «Ювентуса» обнаружен коронавирус
Защитник туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани сдал положительный тест на коронавирус, сообщает ТАСС.
Футбол
«ПСЖ» победил «Боруссию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Французский "Пари Сен-Жермен" одержал победу по сумме двух матчей над дортмундской "Боруссией" в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Политика
Стороны в Минске впервые подписали общий итоговый протокол
Участники минских переговоров по Донбассу впервые закрепили свои обязательства в итоговом протоколе встречи, сообщил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу на переговорах в Минске Родион Мирошник.
Общество
Индия приостановила действие всех туристических виз
Власти Индии приостановили действие всех туристических виз до 15 апреля в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба правительства.
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» отправился на Балтфлот для госиспытаний
Как сообщили в пресс-службе Северного флота, корвет "Гремящий" приступит к очередному этапу государственных ходовых испытаний, которые пройдут на Балтийском флоте.
Происшествия
Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 9 годам колонии
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от клещевого энцефалита
Россиянам рассказали, какие меры следует соблюдать, чтобы не заразиться клещевым энцефалитом.
Кино
Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»
Актриса Людмила Артемьева не захотела сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты», - утверждает ее коллега Татьяна Кравченко.
Футбол
Иличич установил абсолютный рекорд в матчах плей-офф Лиги чемпионов
На 82-ой минуте Йосип Иличич оформил покер и принес своей команде волевую победу, а также стал первым в истории Лиги чемпионов футболистом, который смог забить четыре мяча в выездном матче плей-офф турнира.
Энергетика
Минэнерго прогнозирует цену нефти на уровне $40–45 во втором полугодии
Минэнерго считает, что во второй половине 2020 года цены на нефть достигнут $40–45, сказал заместитель министра Павел Сорокин в интервью Reuters.
Общество
В Вашингтоне введен режим ЧС из-за коронавируса
В США власти столичного округа Колумбия объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за опасений распространения коронавируса, передает ТАСС.