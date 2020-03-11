Энергетика
Lenta.ruСаудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Читать в источнике
Оценить547
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 16:49, Ашберн
Комментарии
Общество
В Киеве введут частичный карантин из-за коронавируса
В Киеве с 12 марта введут частичный карантин из-за угрозы коронавируса.
Армия и оружие
По базе США в Ираке нанесен ракетный удар
По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
Общество
Продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции
Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.
Кино
Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Политика
Святослав Вакарчук оставил пост главы партии «Голос»
Как заявил на своей странице в Facebook сам господин Вакарчук, сегодняшний съезд партии избрал новым лидером другого представителя парламентской фракции -- Киру Рудик.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе
Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Футбол
Расписание матчей плей-офф Лиги чемпионов-2019/2020
Везде указано московское время.
Фигурное катание
Канада отменила Чемпионат мира по фигурному катанию
Правительство Канады подтвердило 8-ой случай заболевания китайским коронавирусом и оменило проведение Чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале, сообщает La Presse.
Хоккей
Боб Хартли о результативной игре Умарка, причинах поражения «Салавату» и игре Бобкова
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:4) в первом раунде Кубка Гагарина.
Происшествия
Адвокат Голунова заявил, что видеозаписи задержания были уничтожены
«Все, что уже можно было уничтожить, уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась Романом Феофановым и Максимом Уметбаевым при задержании Голунова», — заявил адвокат.
Экономика
В распоряжении Украины осталось менее $3 млрд «живых» денег
Киев, 11 марта 2020, 10:49 — REGNUM На Украине эксперты продолжают обсуждать печальную ситуацию в экономике страны после очередного витка мирового финансового кризиса, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 11 марта.
Политика
Контактная группа по Донбассу встретится в Минске 25 марта
В МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что встреча контактной группы по Донбассу состоится 25 марта в Минске.
Политика
Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию
Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию, передает РИА "Новости".
Футбол
Карасев назначен на матч «Севилья» – «Рома» в Лиге Европы
Матч «Севилья» – «Рома» состоится в четверг, 12 марта, и начнется в 20:55 по московскому времени.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Происшествия
Суд приговорил бывшего замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии
Гаджеты
Из-за коронавируса Apple отменила презентацию iPhone SE 2
Из-за коронавируса Apple отменит презентацию новых смартфонов, которая должна была пройти в марте в округе Санта-Клара на территории кампуса Park в Калифорнии.
Шоу-бизнес
Тимати показал фанатам руки без татуировок
Недавно Тимати опубликовал видео, на котором видны «чистые» руки звезды. Кажется, он свел все тату с шеи и от плеча до пальцев рук.
Киберспорт
Состоялся релиз многопользовательского шутера Call of Duty: Warzone
Сегодня, 10 марта, состоялся релиз «королевской битвы» Call of Duty: Warzone. Об этом сообщается на официальном сайте разработчиков проекта.
Происшествия
Опубликовано видео расстрела семьи на ул. Баранова в Калининграде
Момент расстрела Вадима Янголенко и Дарьи Ефимовой на ул. Баранова в Калининграде попал на камеры видеонаблюдения.
Экономика
Forbes предрек победу России над Саудовской Аравией в нефтяной войне
Россия одержит победу над Саудовской Аравией в нефтяной войне, которая началась после срыва сделки ОПЕК+, считает Forbes.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Киберспорт
Боевой пропуск появится в World of Tanks
Происшествия
Женщину заперли на карантин с телом умершего от коронавируса мужа
Жительница итальянской коммуны Боргетто-Санто-Спирито в северной провинции Савона несколько дней провела взаперти с телом умершего от коронавируса мужа.
Энергетика
В Минэнерго назвали сроки восстановления цен на нефть
Замглавы Минэнерго Павел Сорокин заявил, что устраивающая Россию цена на нефть установится во втором полугодии 2020 года.