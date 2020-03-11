Энергетика
Lenta.ruСаудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
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«Сибирь» одолела «Автомобилист» и пробилась во второй раунд плей-офф
Здоровье
Коронавирус: Украина ввела карантин по всей стране
Кабмин Украины распорядился ввести карантин по всей Украине из-за распространения китайского коронавируса.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Кино
Дочь Миллы Йовович станет Венди в «Питере Пэне»
Как сообщает Variety со ссылкой на собственные источники, Питера Пэна сыграет Александр Молони ("Несговорчивый хозяин", "Большой злой лис и другие сказки"), а Венди – дочь Миллы Йовович Эвер Андерсон ("Обитель зла: Последняя глава", "Чёрная Вдова") (на фото).
Политика
Сергей Шнуров посвятил стихотворение Путину
В конце стихотворения Шнуров пророчит Путина в «избранные монархи».
Общество
«Аэрофлот» приостановит полеты в Италию, Францию, Германию и Испанию
Авиакомпания «Аэрофлот» на период с 13 марта по 30 апреля приостановит полеты в Италию, Францию, Германию и Испанию.
Общество
Бойцы ФСБ задержали террористов в Крыму
В Крыму сотрудники ФСБ задержали четверых участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
Футбол
Ананидзе пропустит несколько недель из-за травмы колена
Бывший полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе, перешедший в кипрский «Анортосис», выбыл из строя из-за травмы колена.
Космос
Достижения Boeing в космосе высоко оценил российский ученый
Провал испытательного полета космического аппарата Boeing Starliner является также большим достижением, заявил директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Язев 9 марта на своей странице в Facebook.
Общество
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой сел на карантин
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому все, кто приезжает из неблагополучных по этой инфекции стран, должны пройти двухнедельный карантин.
Общество
Билли Айлиш разделась до нижнего белья и выступила против бодишейминга
Общество
Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти
Минск представил Москве новые проекты и предложения по поставкам нефти.
Футбол
«Рома» не полетит в Испанию на матч Лиги Европы с «Севильей»
Итальянская "Рома" не полетит в Испанию на матч 1/8 финала Лиги Европы против местной "Севильи", сообщается на странице римского футбольного клуба в Twitter.
Музыка
Группа «Время и стекло» объявила о распаде
В ролике, опубликованном на видеохостинге YouTube, украинские музыканты Надя Дорофеева и Алексей Завгородний рассказали своим поклонниками, что больше не будут выступать в составе коллектива "Время и Стекло", просуществовавшего 10 лет, передает Starhit.
Кино
Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»
Актриса Людмила Артемьева не захотела сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты», - утверждает ее коллега Татьяна Кравченко.
Авто
В феврале российский авторынок поднялся на четвертое место в Европе
По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», российские продажи легковых машин в феврале этого года составили порядка 111 000 экземпляров (без учета LCV).
Футбол
«Спартак» уступил «Краснодару» в матче РПЛ
Политика
Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов
За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
Происшествия
Неизвестные «заминировали» самолет, вылетевший из Иркутска в Москву
Самолет штатно следует в пункт назначения - аэропорт "Шереметьево", - сказал собеседник агентства.
Политика
Терешкова объяснила, почему предложила поправку о президентских сроках
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку, позволяющую переизбраться нынешнему президенту Владимиру Путину, ее просили простые люди, пишет kp.ru.
Общество
Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что до 70% населения страны может быть заражено коронавирусом, если страны Европы не примут меры по борьбе с эпидемией, пишет Reuters.
Общество
Симоньян ответила на обвинения Навального
Главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян ответила на расследование Фонда борьбы с коррупцией, что платит со своих доходов налоги.
Политика
В Москве подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина
Татьяна Усманова из «Открытой России», Мария Кузнецова из «Партии перемен» и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против снятия ограничений для действующего президента участвовать в выборах главы государства, сообщает «Интерфакс».
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Политика
Госдума приняла во втором чтении поправки к Конституции РФ
Госдума РФ приняла во втором (основном) чтении поправки к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».
Экономика
Путин встретился с инвесторами. Главное
В среду, 11 марта, президент Владимир Путин провел встречу с инвесторами в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.
Здоровье
Все школы Липецкой области уходят на карантин
Все школы Липецкой области уходят на карантин. Он продлится две недели и начнётся 11 марта.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.