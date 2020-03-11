Энергетика

Lenta.ruLenta.ruСаудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Читать в источнике
Комментировать737

Подробнее о событии

Саудовская Аравия увеличит объем добычи нефти до 13 млн баррелей в сутки

Коммерсантъвчера в 04:28

Саудовская Аравия грозится увеличить добычу нефти ещё на 1 млн баррелей в сутки. При этом переговоры с Россией по сокращению считает актуальными

Фонтанка.Рувчера в 05:04

Саудовская Аравия увеличит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки

РБКвчера в 05:03

Саудовская Аравия нанесла новый удар по российской экономике

URA.Ruвчера в 06:28

Saudi Aramco увеличит добычу нефти на миллион баррелей в сутки

РИА Новостивчера в 03:23

Saudi Aramco увеличит мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки

ТАССвчера в 03:30

«Нефтяной армагеддон» - причины и следствия

Северный город10 марта в 11:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 18:39, Ашберн

Комментарии

Футбол

«Шахтер» в гостях обыграл «Вольфсбург» в матче Лиги Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/20 донецкий "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург".
Газета.Ru 18:03
Политика

Депутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин

Обновлено в 18:46 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.
BFM.ru 11:49
Авто

Неравный брак: тестируем последнюю в истории Chevrolet Niva

В конце прошлого года случилась очень хорошая история — АВТОВАЗ наконец выкупил долю в совместном предприятии с General Motors, и Niva вернулась в родовое гнездо.
НГС24 вчера в 22:30
Музыка

Участники группы Little Big рассказали о песне для «Евровидения»

Участники группы Little Big, которая представит Россию на "Евровидении" в Нидерландах в мае, не ожидали, что Первый канал одобрит их заявку.
ТАСС 11:11
Происшествия

Женщину заперли на карантин с телом умершего от коронавируса мужа

Жительница итальянской коммуны Боргетто-Санто-Спирито в северной провинции Савона несколько дней провела взаперти с телом умершего от коронавируса мужа.
Lenta.ru вчера в 11:43
Энергетика

Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель

Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Российская газета 09:43
Общество

В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены в России за последние сутки.
ТАСС 12:48
Происшествия

Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области

Газета.Ru вчера в 12:31
Общество

Премьер-министр Канады Трюдо намерен самоизолироваться из-за жены

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо намерен самоизолироваться из-за жены.
Пятый канал 12:11
Политика

В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
RT на русском 18:14
Общество

Количество жертв коронавируса в Италии превысило тысячу человек

Вечером в четверг, 12 марта, стало известно, что количество жертв коронавируса нового типа в Италии превысило тысячу человек.
Аргументы недели 13:24
Политика

Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии

Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Интерфакс 16:28
Финансы

Биржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года

Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.
BFM.ru 17:03
Общество

Мэр объявил режим ЧС в Нью-Йорке из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации из-за распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом, введен в американском городе Нью-Йорк.
ТАСС 16:43
Кино

«Кинопоиск HD» покажет семь оригинальных сериалов

Культуромания 15:17
Экономика

Почему федеральные фармритейлеры перестали покупать аптечные сети в регионах

Почему федеральные фармритейлеры перестали покупать аптечные сети в регионах Стагнация рынка фармацевтической розницы вынудила его крупнейших игроков менять модель развития.
Коммерсантъ 18:27
Происшествия

В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова

Live24 вчера в 09:54
Общество

Информатор WikiLeaks Мэннинг попыталась покончить с собой

Бывший информатор WikiLeaks Челси Мэннинг, находящаяся в следственном изоляторе, попыталась покончить с собой.
Вечерняя Москва 05:28
Общество

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
ТАСС вчера в 22:33
Политика

Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина

МР7.ру 10:00
Футбол

У главного тренера лондонского «Арсенала» выявлен коронавирус

Главный тренер лондонского футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости 18:26
Хоккей

«Американцы в панике»: жена Овечкина оценила ситуацию с коронавирусом в США

Вести.Ru 17:38
Футбол

УЕФА может перенести чемпионат Европы-2020

Напомним, в этом году чемпионат Европы пройдет в период с 12 июня по 12 июля. В турнире примут участие 11 стран, в том числе Россия.
АиФ Санкт-Петербург 12:07
Хоккей

«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ

Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
РИА Новости 15:03
Общество

Мишустин заявил о необходимости создать в России «цифровой спецназ»

Как указал Мишустин, цифровая трансформация государственной власти сегодня имеет особое значение.
РБК 12:20
Кино

Джонни Деппа показали в образе Джокера

Piter.tv 08:35
Кино

Режиссеры фильма «Я иду искать» займутся перезапуском «Крика»

Серию слэшеров «Крик» снял режиссер Уэс Крэйвен. Первый фильм вышел в 1996 году, последний — в 2011 году.
Афиша Daily 16:04
Армия и оружие

Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию

Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию. Лидером для группы выступил Ту-154 RA-85041.
Piter.tv 09:15
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости 14:38
Наука

В янтаре найден таракан возрастом 100 миллионов лет

В фекалиях таракана обнаружились крупицы древней пыльцы, что доказывает старую теорию: миллионы лет назад именно тараканы были опылителями саговых растений.
Популярная механика вчера в 12:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное