Энергетика
Муксун.fmСаудовская Аравия повышает объемы добычи нефти
Ранее Саудовская Аравия планировала повысить добычу на 26% до 12 млн баррелей в сутки.
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Новый корвет «Ретивый» спустили на воду в Санкт-Петербурге
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Энергетика
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Кокорин станцевал лезгинку после дубля в матче с «Оренбургом»
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Киевский горсовет расторг с посольством России договоры аренды трех земельных участков, на которых должны были возвести новые помещения российского диппредставительства.
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Политика
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УЕФА может принять решение о приостановлении розыгрыша Лиги чемпионов из-за коронавируса, об этом рапортует издание El Larguero со ссылкой на журналиста Хавьера Маталланаса.
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Поклонская подчеркнула, что этот период был для нее таким же сложным, как и события 2014 года — тогда Крым возвращался в состав России после референдума.