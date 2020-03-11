Энергетика
Lenta.ruСаудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией
Деловое.ТВ
0:46
Piter.tv
0:46
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Читать в источнике
Оценить576
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 15:02, Россия
Комментарии
Политика
Захарова заявила, что Россия открыта к контактам с Польшей
Москва открыта к нормальному и равноправному диалогу с Варшавой.
Общество
В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
В Подмосковье с 13 апреля вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Политика
За принятие поправки к Конституции высказались 64% россиян
Согласно опросу ВЦИОМ, 64% россиян проголосуют за предложенные изменения в Конституцию России, причем с 6 марта доля сторонников поправки увеличилась на 22 процентных пункта.
Финансы
Россиян предупредили о риске роста ставок по ипотеке
Ставки по кредитам на покупку жилья в России могут в ближайшем будущем увеличиться на 1-2 пункта из-за падения курса национальной валюты.
Футбол
Футболист «Сампдории» заразился коронавирусом
Футболист итальянской "Сампдории" Маноло Габбьядини заразился коронавирусом, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
Экономика
Кудрин заявил о возможном росте бедности в России
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что в России может вырасти уровень бедности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Энергетика
Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25
Саудовская Аравия может утроить поставки нефти в Европу «с огромной скидкой», сообщает Bloomberg.
Армия и оружие
Сторожевик «Ярослав Мудрый» отправился к «Академику Черскому»
Группировка российских судов во во главе со сторожевиком «Ярославом Мудрым» направилась в Индийский океан для охраны судна-трубоукладчика «Академик Черский».
Футбол
17 марта УЕФА решит судьбу Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 17 марта организует встречу, во время которой будет решена судьба еврокубков сезона 2020/2021, передает официальный сайт УЕФА.
Игры
Представлен релизный трейлер DOOM Eternal
Политика
Киев расторг договоры аренды с посольством России
Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Политика
Путин назвал Ходорковского жуликом
Президент России Владимир Путин назвал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом.
Музыка
Участники Little Big рассказали о песне для Евровидения
Политика
В «Единой России» предложили обнулить президентские сроки Путина
В партии «Единая Россия» предложили после вступления в силу новой редакции Конституции страны предоставить действующему Президенту Российской Федерации Владимиру Путину право снова выдвинуть свою кандидатуру на высший пост в государстве.
Кино
Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Авто
Экспериментальные машины ГАЗ стоят в старом ангаре
Экспериментальные разработки ГАЗа, которые в свое время наделали немало шума на разных выставках и в СМИ, хранятся в старом ангаре.
Происшествия
Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой
Общество
Продажи туров за рубеж в России упали на 60%
Продажи туров за рубеж в России в последние дни упали на 60% из-за ситуации с коронавирусом, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах выставки "Интурмаркет".
Политика
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
Биатлон
Заключительный этап Кубка мира по биатлону в Осло отменен
Заключительный этап Кубка мира по биатлону в Осло отменен, сообщается в официальном аккаунте Международного союза биатлонистов (IBU) в Twitter.
Армия и оружие
ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку
Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Политика
Анонсирован митинг против обнуления президентских сроков
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Президент России Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с удовлетворением отметили существенное снижение напряженности в Идлибской зоне деэскалации, сообщила пресс-служба Кремля.
Спорт
Брянский лыжник Александр Большунов выиграл марафон на Кубке мира
После победы Александр Большунов упрочил лидерство в общем зачете турнира и победил в зачете дистанционных гонок, сообщает Федерация лыжных гонок России.
Общество
Том Хэнкс заразился коронавирусом
На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.
Общество
Минтруд разъяснил порядок назначения и выплаты пособий на детей
Власти сделают порядок назначения выплат на детей в возрасте трех-семи лет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Космос
Россия и Европа отложили миссию на Марс из-за коронавируса
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что перенос российско-европейской миссии связан, в том числе, с коронавирусом.
Армия и оружие
Вторые летные испытания тактической гиперзвуковой ракеты прошли в США
Компания Lockheed Martin успешно провела вторые испытания перспективной ракеты PrSM (Precision Strike Missile) дальнего радиуса действия.