Энергетика

Lenta.ruLenta.ruСаудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
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Эскалация нефтяной войны

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Saudi Aramco увеличит мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки

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Огонь XXXII летних Олимпийских игр 2020 года зажгут в Древней Олимпии

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Курс доллара превысил 72 рубля на фоне снижения нефти и рынка США

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