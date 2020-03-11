Энергетика
Lenta.ruСаудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
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Под Иркутском при пожаре в жилом доме погибла семья из пяти человек
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В Липецке из-за коронавируса отменили крестный ход против коронавируса
Организатор мероприятия, глава липецкой общины Святых Царственных мучеников Юрий Берников написал во "ВКонтакте", что верующих просят "провести акафисты (хвалебные гимны - ИФ) по храмам и читать молитву по соглашению от коронавируса".
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Международная команда ученых провела исследование, которое показало, что таяние ледников, которое происходит из-за глобального потепления, повредит не всем животным.
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Модель Avalanche 4x4 появится в металле в течение года и должна быть дополнена Кайеном с серьёзной внедорожной подготовкой, названным Gemballa Tornado 4x4.
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Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет
Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет на 2020—2022 годы для реализации мер из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
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Оба лыжника выигрывали общий зачёт Кубка мира дважды, однако Завьялов становился победителем в составе сборной Советского Союза, Смирнов – один раз за сборную СССР, один раз – за сборную Казахстана.
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Ранее посол России в Польше Сергей Андреев назвал нынешний уровень отношений между двумя странами худшим после Второй мировой войны.
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Курс евро превысил 84 рубля впервые с февраля 2016 года
В последний раз курс евро превышал отметку в 84 рубля в феврале 2016 года.
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«АвтоВАЗ» сообщил об отзыве более 12 тыс. автомобилей Lada
Спорт
Огонь XXXII летних Олимпийских игр 2020 года зажгут в Древней Олимпии
Церемония зажжения огня XXXII летних Олимпийских игр пройдет в четверг в Древней Олимпии.
Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля на фоне снижения нефти и рынка США
Курс доллара укрепился на 0,89%, до ₽72,04 по состоянию на 17:35 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
Технологии
Евросоюз законодательно решит проблему ремонта и дизайна гаджетов
Власти ЕС намерены создать закон об экологическом дизайне, который заставит производителей смартфонов и планшетов создавать гаджеты из переработанных материалов, а также делать продукцию с более долгим сроком службы.
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Песков ответил на вопрос о возможном участии Путина в выборах-2024
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможности выдвижения Владимира Путина на выборах президента в 2024 году.
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Создатели сериала «Ривердейл» остановили съемки 4 сезона
Съемки четвертого сезона сериала «Ривердейл» приостановлены из-за угроз, связанных с распространением вируса COVID-19.
Хоккей
Бучневич сравнял счет за 13 секунд до конца матча
Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (2:3 ОТ).
Общество
Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
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Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну
10 марта была также учтена поправка Терешковой, предусматривающая, что действующий и бывшие президенты страны смогут баллотироваться на эту должность вновь без учета времени, которое они уже провели на данном посту на момент вступления поправки в силу.
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Сергей Песьяков: Знаю, что Чалов до конца смотрит на вратаря
О сейве с пенальти Знаю, что Федор Чалов перед ударом до конца смотрит на вратаря.
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Шнуров написал стих о «монархе» Путине
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.
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У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
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Эксклюзив Horizon Zero Dawn для консолей выйдет на ПК
Как известно, эксклюзивная игра для консолей Horizon Zero Dawn выйдет на ПК уже этим летом.
Армия и оружие
Российские субмарины защитят от беспилотников буями
Как сообщают "Известия" со ссылкой на собственные источники в министерстве обороны России, принцип работы буёв заключается в том, что при необходимости они выстреливаются из подводной лодки на поверхность, после чего "Бурак-М" начинает подавление гидроакустических буёв, которые используются вражеской противолодочной авиацией.
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Депутаты Заксобрания Забайкалья одобрили поправки в Конституцию России
Поправки в Конституцию Российской Федерации одобрили депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края на внеочередном заседании в правительстве региона 12 марта.
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