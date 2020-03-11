Энергетика
Lenta.ruСаудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
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Соединенные Штаты вводят санкции против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA, которая, как они утверждают, осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций.
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Группа Little Big исполнила на шоу "Вечерний Ургант" песню "Uno", с которой представит Россию на Евровидении.
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Новым ведущим телешоу «На самом деле» стал Тимур Еремеев
Москва, 11 марта 2020, 08:43 — REGNUM Нового ведущего Тимура Еремеева вместо Дмитрия Шепелева назначил «Первый канал» для телешоу «На самом деле».
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Баланс ФРС США может значительно вырасти
Согласно исследованиям Bank of America, в настоящее время подходящими для покупок ФРС являются казначейские облигации на сумму 9 трлн долларов, квазигосударственные ипотечные облигации на сумму 8,5 трлн долларов, а также квазигосударственные ценные бумаги на сумму 1 трлн долларов.
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Владельцы сезонных абонементов на домашние матчи московских клубов получат бесплатную подписку на телеканал "Матч Премьер" сроком на один месяц.
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ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%
Европейский Центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на уровне 0%, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, маржинальную ставку - на отметке 0,25%, следует из пресс-релиза европейского регулятора по итога заседания совета управляющих ЕЦБ.
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Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
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В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
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В депздраве Москвы опровергли данные о смерти пациента из-за COVID-19
Пациент, скончавшийся в Коммунарке, не был заражён коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает департамент здравоохранения Москвы.
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«Кинопоиск HD» покажет семь оригинальных сериалов
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С 13 марта Россия вводит временные ограничения на авиасообщение с Италией, Францией, Испанией и Германией.
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Мосгордума поддержала поправки в Конституцию
В четверг, 12 марта, Мосгордума поддержала законопроект о внесении изменений в Конституцию.
Экономика
Кудрин заявил об угрозе мирового кризиса
Мировая экономика, скорее всего, стоит на пороге нового кризиса, который может быть очень чувствительным, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» на выезде сокрушил ЛАСК
Футболисты австрийского ЛАСКа в первом матче 1/8 финала Лиги Европы дома проиграли английскому «Манчестер Юнайтед».
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В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Футбол
Матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» в Лиге чемпионов перенесен
Решение о переносе даты ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и испанским «Реалом» приняло руководство Союза европейских футбольных ассоциаций, 12 марта сообщает официальный сайт УЕФА.
Кино
Премьеру «Форсажа-9» перенесли на год из-за коронавируса
Общество
В ГД предложили сделать парковки в Москве бесплатными из-за COVID-19
Вице-спикер ГД Петр Толстой направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину с предложением временно сделать парковки в Москве бесплатными или значительно снизить их стоимость из-за коронавируса, чтобы люди меньше ездили в общественном транспорте.
Автоспорт
Феттель дал имя своей новой «Феррари»
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель объявил о том, что дал машине «Феррари» SF1000 имя Люсилла.
Авто
Rolls-Royce посвятил особый Dawn родстерам 1920-х годов
При создании модели дизайнеры черпали вдохновение в легендарных родстерах 1920-х годов, а также старались воплотить "беззаботность далекой эпохи" в смелом и современном облике автомобиля.
Политика
Володин назвал атаки на Терешкову из-за ее поправки атаками на Россию
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг в начале пленарного заседания палаты заявил, что нападки из-за рубежа на депутата-единоросса Валентину Терешкову, связанные с ее поправкой о праве действующего президента переизбираться на новый срок, являются нападками на Россию в целом.
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Отборочные матчи ЧМ-2022 в Южной Америке перенесены из-за коронавируса
Сообщается, что ближайшие матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в Южной Америке были отложены на неопределённый срок из-за эпидемии коронавируса.
Общество
В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
В Подмосковье с 13 апреля вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Авто
Дилеры ждут ажиотажного спроса на автомобили из-за роста курса доллара
Производители автомобилей уже приступили к анализу цен и рисков в связи с резким ослаблением курса рубля.
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«Роскосмос» отложил запуск миссии на Марс
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Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
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Бывший тренер «Зенита» призывает приостановить все турниры
Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, который ныне работает во французском «Марселе», выступил за приостановку всех спортивных соревнований из-за распространения коронавируса.
Здоровье
Врачи рассказали о внезапно начинающихся смертельных болезнях
Грипп, аллергия и даже варикоз могут лишить человека жизни очень быстро, предупреждают врачи.
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Драйвером самоубийства раковых клеток оказался витамин В12
Совместно с веществом DDC витамин В12 может поспособствовать запуску программы самоубийства клеток, включая в процесс и третью – параптоз.