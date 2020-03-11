Энергетика
Lenta.ruСаудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
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В США обиженный хоккеист вызвал тренера соперников на бой, а он в ответ побил полкоманды.
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Ещё три страны — Ирак, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты — объявили нефтяную войну России, анонсировав скидку для покупателей топлива.
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Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Карелин заявил, что внесет на рассмотрение поправку о досрочных выборах в парламент; ее рассмотрят уже сегодня, передают РИА Новости.
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В Беларуси представили первый электромобиль Geely
В Минске прошла презентация полностью электрической модели Geely Geometry A – это первый в Белоруссии электромобиль китайского бренда.
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Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» выбыл из турнира
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» завершился победой испанского клуба со счетом 3:2 в дополнительное время.
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Робот, выражающий эмоции, помог людям наладить общение друг с другом
Ученые из Йельского университета проверили, как поведение выражающего эмоции и признающего свои ошибки робота в группе с людьми влияет на их взаимодействие при выполнении задач.
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Разработчикам софта предложили идентифицировать всех пользователей
Согласно проекту ФАС, с 1 июля 2020 года требование о предустановке российских программ станет обязательным для смартфонов, планшетов и другого «оборудования беспроводной связи, имеющего сенсорный экран и обладающего двумя и более функциями», с июля 2021-го — для системных блоков, компьютеров и ноутбуков, с июля 2022-го — для телевизоров с цифровым блоком управления.
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Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке
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