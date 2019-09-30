Энергетика
Sputnik ТаджикистанСаудовская Аравия полностью восстановила добычу нефти
Саудовская Аравия полностью восстановила добычу нефти, заявил генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо. Генсек уточнил, что арабская страна сумела восстановить объемы добычи нефти после атаки беспилотников.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7015 источников, обновлено в 15:03, Вашингтон
Хоккей
«Авангард» и «Металлург» объявили составы на матч в Балашихе
«Авангард» и «Металлург» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Балашихе.
Чемпионат 11:47
Политика
Бабича назначили первым замминистра экономического развития
Ранее в социальной сети министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что представил кандидатуру Бабича на должность первого заместителя главы МЭР.
РИА Новости 14:27
Общество
ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне
Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Газета.Ru 08:19
Армия и оружие
Китайский флот окружил американский авианосец
Пять китайских судов окружили американский авианосец «Рональд Рейган» в Южно-Китайском море, сообщает издание Sohu.
Московский Комсомолец вчера в 04:27
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Политика
МИД объяснил решение Лаврова не отказываться от визита в США
Напомним, часть делегации от РФ, которая должна была принять участия в заседании ГА ООН, не получила американские визы.
Newvz.ru 04:25
Армия и оружие
Штрафы для уклонистов от армии могут возрасти в шесть раз
Начальник управления уточнил, что в основном уклонисты либо скрываются от военных комиссариатов, либо просто не приходят туда по повестке, не понимая, зачем им служить.
РИА Новости 13:19
Футбол
Рахимов подал в отставку с поста главного тренера «Ахмата»
Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов подал в отставку с занимаемой должности после окончания матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (2:0).
RT на русском 14:55
Шоу-бизнес
Рики Мартин в четвертый раз станет отцом
Рики Мартин стал отцом мальчиков-близнецов Маттео и Валентино в 2008 году — их родила суррогатная мать.
Salt Mag 05:21
Политика
Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян
Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Футбол
Объявлен состав сборной России на матч с Шотландией и Кипром
Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матчи отборочного тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 06:43
Здоровье
Младенец-богатырь: в Балашихе родился ребенок весом 5,4 килограмма
Мальчик ростом 58 сантиметров и весом 5,4 килограмма родился в Балашихинском родильном доме.
МИР 24 11:32
Политика
В Кремле прокомментировали решение ПАСЕ обсудить протесты в Москве
России не нравится, когда её внутренние дела обсуждаются где-то, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя включение Парламентской ассамблеей Совета Европы в повестку осенней сессии обсуждения темы протестных акций в Москве.
RT на русском 08:52
Политика
Познер объяснил свою критику СССР и России
Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос читателя своего блога о том, почему он часто критикует СССР и Россию и обходит стороной "несовершенство в западном обществе".
Московский Комсомолец 13:34
Политика
Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова
Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).
РИА Новости вчера в 23:36
Армия и оружие
Разгром ракетами ополченцев Донбасса позиций украинских военных попал на видео
В интернете появилось видео, на котором запечатлен разгром противотанковыми ракетами позиций Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий в Донбассе.
Аргументы недели вчера в 09:52
Общество
Свадьба в Дагестане побила два мировых рекорда
Масштабная свадьба в дагестанском Дербенте побила два мировых рекорда, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:46
Политика
Зеленского уличили в копировании указа с документа ООН
Журналист Юрий Ткачёв обнаружил, что указ президента Украины Владимира Зеленского о целях устойчивого развития страны до 2030 года почти дословно скопирован с подобного документа Организации Объединённых Наций.
Life.ru 14:25
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев: «Моих детей вынашивали разные суррогатные матери»
Оба раза детей для певца вынашивали суррогатные мамы. Беременность у женщин наступала с первого раза - и с Никитой, и с Анной.
Комсомольская правда 08:57
Футбол
Мамаев рассказал жене о жизни в колонии
Российский полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о своей жизни в колонии общего режима.
Lenta.ru 09:07
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров похудел на 30 килограммов
Филипп Киркоров в эфире телеканала НТВ рассказал, что «сидит» на строгой диете и уже похудел на 30 килограммов.
Газета Кемерова 01:23
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Политика
МИД пообещал ответить на новые антироссийские санкции США
Министерство иностранных дел прокомментировало расширение санкций против России и заявило, что Москва ответит на этот шаг, говорится в сообщении департамента информации и печати МИД.
РИА Новости 14:04
Армия и оружие
В Черном море начались испытания новейшего МРК «Ингушетия»
Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота, малый ракетный корабль «Ингушетия» проекта 21631 «Буян-М» начал заводские испытания в Черном море.
Военное дело 07:31
Шоу-бизнес
Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре
Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru вчера в 05:38
Здоровье
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Общество
В Москве начался митинг в защиту фигурантов дел о протестах
В Москве, на проспекте Академика Сахарова, начался согласованный с властями митинг в поддержку фигурантов «московского дела», передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 08:09