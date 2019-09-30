Энергетика

Sputnik ТаджикистанSputnik ТаджикистанСаудовская Аравия полностью восстановила добычу нефти

Саудовская Аравия полностью восстановила добычу нефти, заявил генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо. Генсек уточнил, что арабская страна сумела восстановить объемы добычи нефти после атаки беспилотников.
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