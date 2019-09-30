Энергетика
Московский КомсомолецСаудовская Аравия полностью восстановила добычу нефти после атак
Генсек ОПЕК Мохаммад Баркиндо сообщил журналистам на полях заседания клуба "Валдай" в Сочи, что Саудовская Аравия добилась полного восстановления нефтедобычи после атак на ее нефтяные объекты. Баркиндо призвал поздравить королевство с таким потрясающим результатом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7015 источников, обновлено в 13:17, Вашингтон
Политика
В Кремле прокомментировали решение ПАСЕ обсудить протесты в Москве
России не нравится, когда её внутренние дела обсуждаются где-то, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя включение Парламентской ассамблеей Совета Европы в повестку осенней сессии обсуждения темы протестных акций в Москве.
RT на русском 08:52
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Шоу-бизнес
Дана Борисова верит, что Наталья Бочкарева попалась с наркотиками
Высказать свое мнение по поводу данной ситуации решила Дана Борисова.
Kleo.ru 03:08
Происшествия
Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 14:26
Шоу-бизнес
Руби Роуз получила травму на съемках «Бэтвумен»
Девушка чуть не осталась инвалидом после выполнения акробатического трюка во время съемок супергеройского сериала «Бэтвумен».
ГЛАС.RU 12:34
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
REGNUM вчера в 09:19
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опозорилась из-за фото с тремя ногами
Внимание пользователей привлекло первое фото, на котором у девушки отчетливо видны три ноги.
Московский Комсомолец 07:25
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ потребовала не игнорировать Россию
Диалог между Москвой и Киевом должен продолжаться, поскольку отказ от общения "ни к чему хорошему" не приведет, заявила глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько.
Газета.Ru 03:52
Политика
Зеленский отверг возможность давления на Украину
Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистов, как обстоит ситуация с расследованием деятельности компании Burisma, к деятельности которой имел отношение сын экс-вице-президента США Джозефа Байдена, Хантер.
Вести.Ru 12:29
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Экономика
На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек
С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег».
REGNUM 04:12
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
RT на русском 03:38
Кино
Появился первый трейлер сериала «Война миров»
NewInform вчера в 12:35
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Общество
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Общество
Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Космос
Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян
ТАСС вчера в 01:29
Общество
Валерий Радаев проводит совещание по отопсезону
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в правительстве региона сегодня, 30 сентября, проходит селекторное совещание с районами.
КП - Саратов 08:26
Политика
США расширили санкции против России
США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.
РИА Новости 10:50
Шоу-бизнес
Актриса Нелли Уварова обрила голову наголо в поддержку Заворотнюк
Популярная актриса Нелли Уварова, известная российскому зрителю по сериалу "Не родись красивой", побрила голову налысо в поддержку больной 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк.
Ugpressa.ru вчера в 08:54
Политика
Большинство дел о неуважении к власти возбуждают из-за Путина
Большинство дел о неуважении к власти возбуждают из-за высказываний о президенте РФ Владимире Путине, сообщается в докладе правозащитной группы «Агора», полную версию которого публикует «Медуза».
МР7.ру 05:33
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Армия и оружие
В МИД РФ заявили об уничтожении главных сил террористов в Сирии
Вершинин добавил, что "искоренение террористов" в этой стране должно осуществляться "при максимальной заботе о жизни и безопасности мирных жителей".
Интерфакс 12:36