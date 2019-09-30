Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСаудовская Аравия полностью восстановила добычу нефти после атак

Генсек ОПЕК Мохаммад Баркиндо сообщил журналистам на полях заседания клуба "Валдай" в Сочи, что Саудовская Аравия добилась полного восстановления нефтедобычи после атак на ее нефтяные объекты. Баркиндо призвал поздравить королевство с таким потрясающим результатом.
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Саудовская Аравия восстановила добычу нефти после атак беспилотников

Саудовская Аравия добилась полного восстановления нефтедобычи после атаки на свои нефтяные объекты, заявил генсек ОПЕК Мохаммад Баркиндо.
РИА Новости11:19

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Саудовская Аравия полностью восстановила уровень нефтедобычи

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Саудовская Аравия восстановила добычу нефти после атак беспилотников

РИА Новости11:19

Генсек ОПЕК: Нападение на саудовские НПЗ стало беспрецедентным

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Саудовская Аравия полностью восстановила добычу нефти после атак

Московский Комсомолец11:22

Генсек ОПЕК сообщил о полном восстановлении Саудовской Аравией добычи нефти

Коммерсантъ11:59

Саудовская Аравия объявила о восстановлении нефтедобычи после атаки дронов

Lenta.ru11:12
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