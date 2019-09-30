Политика
Московский КомсомолецСаудовская Аравия полностью восстановила добычу нефти после атак
Генсек ОПЕК Мохаммад Баркиндо сообщил журналистам на полях заседания клуба "Валдай" в Сочи, что Саудовская Аравия добилась полного восстановления нефтедобычи после атак на ее нефтяные объекты. Баркиндо призвал поздравить королевство с таким потрясающим результатом.
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Политика
Герхарду Шредеру отказали в приглашении на прощание с Шираком
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер хотел посетить церемонию прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком, однако его запрос был отклонен.
Lenta.ru 07:51
Здоровье
Ребенок весом 5,4 кг родился в роддоме Балашихи
Малыш, вес которого при рождении оказался 5,4 килограмма появился на свет естественным путем на прошлой неделе 25-го сентября в Балашихинском родильном доме, расположенном на территории микрорайона Саввино.
Ugpressa.ru 28 сентября в 17:18
Шоу-бизнес
Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре
Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru вчера в 05:38
Футбол
Черчесов объяснил, почему вызвал в сборную Чистякова и Жемалетдинова
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызовы защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова и полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова на матчи отборочного турнира с национальными командами Шотландии и Кипра.
RT на русском 09:00
Спорт
Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
Газета.Ru 05:39
Политика
Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста
В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 08:53
Шоу-бизнес
У Алены Водонаевой появилась третья нога после неудачного фотошопа
По мнению многих, Водонаева неудачно воспользовалась фоторедактором.
StarHit.ru 06:00
Здоровье
В Кремле прокомментировали ситуацию в онкоцентре им. Блохина
На вопрос, собирается ли Кремль разрешить ситуацию в "ручном режиме", пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам: "Обращение видят и слышат в Минздраве, мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации".
Российская газета 09:33
Политика
США ввели санкции против россиян, связанных с Пригожиным
США ввели санкции в отношении двух граждан России и трех компаний, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным и Агентством интернет-исследований, говорится в сообщении Минфина США.
BFM.ru 10:24
Общество
Вступление новых законов в силу с 1 октября изменит жизнь россиян
В октябре в России вступает в силу ряд законов и постановлений, которые затронут различные сферы жизни граждан.
Дума ТВ 06:05
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери
Девочка появилась на свет весом 3 килограмма 700 граммов. Сначала Лазарев хотел ее назвать Анастасией, но в последний момент передумал.
Gazeta.SPb вчера в 12:59
Фигурное катание
Россиянка Анжелика Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом
Золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом завоевала российская спортсменка Анжелика Сидорова.
Ридус вчера в 16:02
Политика
Порошенко допросят с помощью полиграфа
Бывшего украинского президента Петра Порошенко планируют допросить 1 октября с помощью полиграфа.
RT на русском 11:44
Политика
Кличко подал в суд на правительство Украины
Мэр Киева Виталий Кличко подал в суд на украинское правительство, премьер-министра Алексея Гончарука и руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана.
RT на русском 10:12
Политика
В США опубликовали видео удара по саудовским нефтяным объектам
Американский телеканал CBS News опубликовал эксклюзивные кадры массированного удара по нефтеперерабатывающим объектам фирмы Saudi Aramco.
Lenta.ru 05:18
Гаджеты
«Чечевица» возвращается. Водоочиститель Xiaomi Mi Water Purifier C1 позволяет подключить сразу три крана
iXBT.com вчера в 17:01
Футбол
Мамаев рассказал жене о жизни в колонии
Российский полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о своей жизни в колонии общего режима.
Lenta.ru 09:07
Общество
Названы полезные для здоровья сердца продукты
Известия вчера в 00:18
Политика
Эксперт оценил позицию Польши по ограничению доступа «Газпрома» к Opal
Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в эфире радио Sputnik прокомментировал слова руководителя польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петра Вожняка, заявившего о "трагических" последствиях в случае эксплуатации "Газпромом" трубопровода Opal на полную мощность.
РИА Новости 27 сентября в 10:11
Происшествия
В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте
В Москве 56-летний мужчина подавился салом и задохнулся.
РИА Новости 09:51
Политика
Кремль назвал возможной публикацию разговоров Путина и Трампа
Пресс-секретарь российского президента отметил, что в Кремле считают публикацию разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским внутренним делом США.
РБК 09:24
Политика
Главе МИД Грузии устроили акцию из-за встречи с Лавровым
Молодежное движение "Стыдно" провело очередную акцию протеста в Тбилиси - на этот раз они выразили недовольство фактом встречи глав МИД Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова.
Sputnik Грузия 06:58
Гаджеты
В России закончились зеленые и фиолетовые iPhone 11
Российские покупатели скупили все имеющиеся на складе в РФ Apple iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов, а также версии смартфона Pro и Pro Max.
Известия 09:12
Происшествия
Суд в Петербурге прекратил дело о смерти ВИЧ-инфицированной девочки
Районный суд Санкт-Петербурга принял решение о прекращении дела о смерти 10-летней девочки от ВИЧ.
Известия 07:47
Авто
Составлен топ-3 бюджетных иномарок для начинающих водителей
«Автоновости дня» при поддержке экспертов вторичного авторынка назвали топ-3 недорогих иномарок, отлично подходящих для роли первого авто.
Автоновости дня вчера в 01:00
Политика
На Украине заявили об усилении позиций России
На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Национальная служба новостей вчера в 04:06
Политика
Александр Блошкин избран председателем Волгоградской облдумы
Решение о выборе председателем Волгоградской облдумы Александра Блошкина было принято единогласно на первом заседании регпарламента шестого созыва.
Московский Комсомолец 08:44