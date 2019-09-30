Энергетика
Rambler News ServiceСаудовская Аравия полностью восстановила нефтедобычу
Саудовская Аравия после атаки дронами на нефтеперерабатывающие объекты компании Saudi Aramco полностью восстановила нефтедобычу. Об этом сообщил генсек ОПЕК Мохаммад Баркиндо на полях XVI Ежегодного заседания клуба «Валдай» в Сочи, передает «РИА Новости».
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Саудовская Аравия добилась полного восстановления нефтедобычи после атаки на свои нефтяные объекты, заявил генсек ОПЕК Мохаммад Баркиндо.РИА Новости11:19
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