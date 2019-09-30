Саудовская Аравия добилась полного восстановления нефтедобычи после атаки на свои нефтяные объекты, заявил генсек ОПЕК Мохаммад Баркиндо.

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Саудовская Аравия после атаки дронами на нефтеперерабатывающие объекты компании Saudi Aramco полностью восстановила нефтедобычу. Об этом сообщил генсек ОПЕК Мохаммад Баркиндо на полях XVI Ежегодного заседания клуба «Валдай» в Сочи, передает «РИА Новости».

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