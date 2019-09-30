Энергетика
ИзвестияСаудовская Аравия полностью восстановила уровень нефтедобычи
Саудовская Аравия полностью восстановила нефтедобычу после атаки на свои нефтяные объекты. Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо. По его словам, королевство следует утвержденному 30 сентября плану.
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Недвижимость
Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября 2019 года снижает ставки по ипотечным кредитам, минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном - от 8,8% годовых.
ТАСС 03:33
Шоу-бизнес
Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре
Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru вчера в 05:38
Происшествия
В Москве дорожный конфликт завершился стрельбой
На северо-западе российской столицы авария с участием двух иномарок перешла в конфликт их владельцев, который разрешился с помощью травматического оружия.
Российская газета 16:06
Политика
США расширили санкционные списки россиян
США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.
Газета.Ru 13:26
Шоу-бизнес
Дочь Лиза раскритиковала Максима Галкина за ношение носков с тапками
Елизавета Галкина призналась, что никогда о таком не слышала, но знает, что можно носить отдельно тапочки и носки.
Дни24 12:22
Общество
Свадьба в Дагестане побила два мировых рекорда
Масштабная свадьба в дагестанском Дербенте побила два мировых рекорда, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:46
Общество
Штрафы для уклонистов от армии могут поднять в 6 раз
Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявил, что штрафы для тех, кто пытается уклониться от службы в армии, могут вырасти в шесть раз.
Газета.Ru 15:56
Происшествия
Верховный суд передал дело юриста Карамзина подмосковным судьям
Верховный суд России передал на рассмотрение судьям Мособлсуда представление Генпрокуратуры по делу столичного юриста Кантемира Карамзина, обвиняемого в покушении на мошенничество в отношении первого биографа Владимира Путина Олега Блоцкого.
BFM.ru 13:16
Происшествия
Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео
Убитый тремя дочерьми бизнесмен Михаил Хачатурян записывал издевательства над ними на видео.
РИА Новости 10:19
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Авто
Chevrolet Niva получила новую доступную комплектацию
Chevrolet Niva получила новую базовую комплектацию с названием SL и с сокращенным списком оборудования.
Tvoe-avto.com 27 сентября в 12:17
Здоровье
В центре Блохина прокомментировали угрозы детских онкологов уволиться
Руководство онкоцентра Блохина попросило дать правовую оценку действиям сотрудников отделения детской трансплантации костного мозга, которые потребовали сменить директора и в противном случае пригрозили увольнением.
РИА Новости 13:53
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Происшествия
Беглый заключенный 17 лет скрывался от правосудия в пещере
Сбежавший заключенный из Китая скрывался от правоохранительных органов в пещере в течение 17 лет.
Lenta.ru 15:48
Политика
Самым влиятельным депутатом Госдумы стал Андрей Макаров
Самым влиятельным стал председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
ТагилСити.ру 04:50
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 12:00
Политика
Зеленского уличили в копировании указа с документа ООН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, текст которого практически дословно взят с документа ООН.
Известия 15:36
Политика
Трамп предложил арестовать конгрессмена Шиффа за госизмену
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в понедельник предложил арестовать за государственную измену председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния) из-за искажения им фактов телефонного разговора между американским лидером и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
ТАСС 08:44
Политика
Герхарду Шредеру отказали в приглашении на прощание с Шираком
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер хотел посетить церемонию прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком, однако его запрос был отклонен.
Lenta.ru 07:51
Футбол
Игорь Шалимов назначен главным тренером «Ахмата»
Шалимов на посту главного тренера "Ахмата" сменил Рашида Рахимова, ушедшего в отставку в понедельник после поражения от "Сочи" (0:2) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги.
РИА Новости 16:11
Спорт
Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.
Известия 15:47
Культура
Новым худруком «Ленкома» может стать директор театра
Сменить Марка Захарова на должности художественного руководителя "Ленкома" может директор Марк Варшавер.
Вести.Ru 12:19
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М» с Плесецка
Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.
РИА Новости 12:13
Кино
Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме
Первый канал начал снимать фильм о Юлии Началовой, которая умерла в марте этого года от заражения крови в возрасте 38 лет.
StarHit.ru 11:40
Политика
Медведев назначил Бабича первым замглавы Минэкономразвития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил заместителя министра экономического развития Михаила Бабича первым замглавы Минэкономразвития, сообщил ТАСС пресс-секретарь премьера Олег Осипов.
ТАСС 16:05
Экономика
На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек
С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег».
REGNUM 04:12
Спорт
Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
Газета.Ru 05:39
Происшествия
Гастарбайтера обвинили в изнасиловании россиянки и ее семилетнего сына
Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об изнасиловании 48-летней москвички и ее семилетнего сына рабочим из Белоруссии.
Lenta.ru 12:18
Интернет
В Android-смартфонах появилась опция для отказа от всех подписок
В Google Play добавили несколько дополнительных функций, которые позволят владельцу Android-смартфона обнулить разом все подписки.
МИР 24 15:06